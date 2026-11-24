Le barème du 24 novembre fixe les vingt litres d’essence 95 à 2 242 000 livres libanaises. Le gazole et la bouteille de gaz reculent aussi. Le détail des prix et deux exemples montrent l’effet sur un plein, sans préjuger de la prochaine facture d’électricité des abonnés aux générateurs privés.

9

Lire l'article Stop

Les prix des carburants reculent au Liban ce mardi 24 novembre 2026. Les 20 litres d’essence 95 octane passent à 2 242 000 livres libanaises, soit 49 000 livres de moins que vendredi. Le gazole baisse de 48 000 livres pour 20 litres, tandis que le prix de la bouteille de gaz est annoncé à 1 625 000 livres.

Les prix du 24 novembre, produit par produit

Selon le barème relayé par l’Agence nationale d’information, les 20 litres d’essence 95 coûtent désormais 2 242 000 LL, contre 2 291 000 LL au barème du 20 novembre. L’essence 98 revient à 2 260 000 LL les 20 litres, contre 2 309 000 LL. Le gazole descend à 2 397 000 LL les 20 litres, contre 2 445 000 LL. Le prix publié pour une bouteille de gaz est de 1 625 000 LL.

La dépêche annonce un recul de 12 000 LL pour le gaz. Or les deux prix publiés, 1 636 000 LL le 20 novembre et 1 625 000 LL le 24, donnent un écart de 11 000 LL. Le montant à retenir dans le nouveau barème relayé est celui indiqué pour la bouteille, soit 1 625 000 LL.

Ce que la baisse représente à la pompe

Pour 40 litres d’essence 95, le nouveau prix de référence donne 4 484 000 LL, contre 4 582 000 LL vendredi. L’écart est de 98 000 LL, pour le 95 comme pour le 98. Pour un achat de 60 litres de gazole, le calcul donne 7 191 000 LL, contre 7 335 000 LL, soit 144 000 LL de moins à quantité égale.

Ces comparaisons portent sur un achat au tarif indiqué. Elles ne permettent pas de chiffrer une baisse de la facture d’un groupe électrogène privé, dont la tarification fait l’objet d’un barème distinct.

Photo d’archives : une ancienne pompe à essence à Jounieh, image publiée en mars 2022. Elle ne montre pas les tarifs actuels. © Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews