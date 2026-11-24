La presse libanaise du 24 novembre 2026 examine les options pour le Sud après le mandat de la FINUL, les réactions au discours de Joseph Aoun et la réforme des télécommunications. Les journaux suivent aussi les enquêtes de Qaa et de Jdeideh, les discussions sur les dépôts et le retour du marathon dans le centre de Beyrouth. La revue revient enfin sur les hommages à Georges Khodr et les suites de la conférence climatique d’Antalya.

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À la une : le Sud-Liban entre la fin du mandat et le retour des habitants

Le 31 décembre ne marque pas le départ de tous les Casques bleus

Le devenir du Sud-Liban après la FINUL domine les unes libanaises du 24 novembre 2026. Annahar place ses consultations diplomatiques en tête de son édition nationale. Ad Diyar souligne, le même jour, que cinq semaines séparent encore le Liban de l’échéance. Le calendrier officiel distingue deux moments : les opérations du mandat actuel prennent fin le 31 décembre 2026, puis s’amorce le retrait, qui doit s’effectuer dans l’année suivante. Le maintien temporaire de personnels pendant cette phase ne signifie donc pas que la mission continue dans les mêmes conditions. Rien, dans cette échéance, n’abroge la résolution 1701.

Cette distinction compte dans les villages frontaliers. Le départ d’une unité, la remise d’un site à l’armée libanaise et la disparition d’une capacité internationale de surveillance ne sont pas des faits équivalents. Dans sa communication du 20 novembre, la FINUL a précisé que certains mouvements en cours n’étaient pas le début du retrait prévu en 2027. De nouveaux tirs et une frappe ont été signalés par l’Agence nationale d’information ce 24 novembre dans le secteur de Nabatiyé, notamment à Kfar Tebnit, Zawtar al-Charqiyé et Meyfadoun. Les dépêches ne donnaient pas de bilan. Les tractations sur l’après-FINUL ne signifient pas que la situation au sol soit déjà stabilisée.

Le cas de Debel ne se résume pas à la date d’une vidéo

Al Araby Al Jadeed revient le 24 novembre sur la visite d’une porte-parole militaire israélienne dans une école publique de Debel et sur la condamnation libanaise qui a suivi la diffusion des images. La vidéo a été rendue publique à l’occasion de l’Indépendance ; le tournage, selon la municipalité, remontait à environ un mois et n’avait pas été coordonné à l’avance avec la direction de l’école. Les deux dates ne doivent pas être confondues. Le gouvernement et le ministère de l’Éducation ont contesté l’utilisation des élèves dans une communication militaire. La municipalité, elle, a défendu le droit des habitants de rester dans leur village sans que ce choix soit assimilé à une approbation de l’occupation.

Politique libanaise : ce que le discours de Joseph Aoun ne tranche pas

L’autorité de l’État au centre du débat

Al Joumhouriya lit, dans son édition du 24 novembre 2026, le discours de Joseph Aoun pour l’Indépendance comme la définition d’une nouvelle étape. Le quotidien insiste sur le choix du lieu de la prise de parole, près d’un mémorial de l’évacuation des troupes étrangères. Le symbole accompagne l’argument présidentiel : la protection durable du pays passe par des institutions étatiques. La scène ne vaut ni annonce d’un calendrier de retrait israélien, ni accord sur la manière dont l’État exercera seul l’autorité militaire.

Al Akhbar privilégie une autre lecture le 24 novembre : celle d’une rupture politique entre le président et le Hezbollah, avec des conséquences possibles pour ses rapports avec Nabih Berri. Al Liwa décrit le même jour un écart qui reste entier entre les protagonistes sur les armes et la négociation. Une relation présentée comme rompue par un journal demeure son interprétation. Les faits distincts sont les positions publiques, les canaux institutionnels qui existent encore et les actes qui pourraient les modifier. L’ouverture ou la fermeture d’un de ces canaux ne peut être déduite d’un titre de presse.

Déclarations : les réactions au discours de l’Indépendance

Al Binaa rassemble le 24 novembre 2026 plusieurs réponses au discours de Joseph Aoun. Ali al-Khatib, vice-président du Conseil supérieur chiite, estime que la présidence doit s’exprimer au nom de tous les Libanais. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaei, affirme pour sa part que son pays respecte la souveraineté libanaise et met en cause la présence militaire et les attaques israéliennes. Présentées ensemble, ces prises de position ne sont pourtant pas de même nature : l’une émane d’une autorité religieuse libanaise, l’autre d’un gouvernement étranger. Elles ne constituent pas une réponse institutionnelle commune et ne modifient pas le calendrier de la FINUL.

Dans Ad Diyar du 24 novembre, le député Simon Abi Ramia présente la résolution 1701 comme la référence d’une éventuelle présence internationale et juge que la démarche française a fait évoluer les échanges avec Washington. Il s’agit de son appréciation. Pour comparer cette lecture à l’issue des discussions, il faudra un projet officiel indiquant qui mandate la mission, quelles tâches lui sont confiées et comment elle rend compte des incidents, et non seulement une déclaration de principe.

Diplomatie : plusieurs formats à l’étude, aucun successeur désigné

Pour Annahar du 24 novembre 2026, les contacts sur la présence internationale au Sud se poursuivent dans un climat d’inquiétude. Ad Diyar évoque, le même jour, des initiatives et des pressions venues de plusieurs capitales. Il ne s’agit pas d’une décision commune. Une mission d’observation, des équipes de formation et une force multinationale n’offrent pas les mêmes moyens sur le terrain. Dans le premier cas, l’enjeu premier est de constater et de transmettre. Dans les deux autres, restent à préciser le mandat, le financement, le commandement et les rapports avec l’armée libanaise. Le rôle des autorités de Beyrouth ne se résume pas à choisir une formule étrangère : leur accord et leurs capacités de déploiement pèseront sur la transition.

Au Parlement, une rencontre consultative était inscrite à 11 heures le 24 novembre entre la commission libanaise des Affaires étrangères et une délégation de l’Assemblée nationale française. L’ordre du jour portait sur les évolutions politiques et diplomatiques ainsi que la coopération parlementaire. Ce cadre ne se confond ni avec une délibération du Conseil de sécurité ni avec l’adoption d’un mandat opérationnel. Il permet en revanche d’identifier un canal officiel, distinct des échanges qui ne sont rapportés que par des sources anonymes.

Politique internationale : Washington et Doha, Benghazi et Antalya

Des textes signés à Washington, pas d’accord annoncé sur l’Iran

Al Araby Al Jadeed et Al Sharq Al Awsat, dans leurs éditions du 24 novembre 2026, replacent les entretiens à Washington du premier ministre du Qatar dans le contexte des tensions avec l’Iran. La huitième session du dialogue stratégique entre le Qatar et les États-Unis a bien eu lieu la veille. Selon le compte rendu officiel qatari, les deux délégations ont signé un partenariat dans l’intelligence artificielle et un protocole d’entente sur la transformation des minerais critiques. Ce sont les deux annonces établies. Elles ne prouvent ni la reprise de pourparlers directs avec Téhéran ni le financement de nouvelles installations. Les mises en garde prêtées aux responsables américains et iraniens restent des déclarations, non un calendrier opérationnel.

À Benghazi, séparer la revendication du bilan

Al Sharq Al Awsat et Al Quds Al Arabi reviennent le 24 novembre sur les événements au large de Benghazi. Les services ukrainiens ont revendiqué la destruction de la corvette russe Merkuriy et une frappe contre un second navire. Ce communiqué confirme l’existence de la revendication. Il ne suffit pas à établir indépendamment chaque dommage, la destination du second bâtiment ou toutes les circonstances de la présence russe dans le port. Les réactions des autorités de l’est libyen et les images diffusées répondent à des questions différentes. La première porte sur le statut de cette présence ; les secondes, quand elles sont authentifiées et localisées, documentent ce qui était visible à un moment précis.

À la COP31, l’absence de texte général n’efface pas les décisions techniques

Dans son édition internationale du 24 novembre 2026, Annahar s’interroge sur l’échec des négociations à Antalya. Al Sharq Al Awsat aborde le même jour les positions défendues au cours de la conférence. Le secrétariat des Nations unies distingue l’absence d’accord sur les grandes décisions portées par la présidence de la conférence et des avancées sur l’adaptation, le financement et la transition juste. Pour les pays exposés, il reste à savoir ce que ces décisions permettent effectivement de financer. Une déclaration finale manquante n’arrête pas tous les projets existants ; inversement, une décision technique ne garantit pas le versement de fonds à un pays particulier.

Économie : la séparation des actifs revient au cœur du dossier Ogero

Ce que la proposition conserverait dans le secteur public

Dans son édition nationale du 24 novembre 2026, Annahar présente un texte en préparation qui séparerait les actifs stratégiques des activités commerciales dans les télécommunications. Le député Jihad al-Samad envisage, selon le quotidien, de présenter la proposition jeudi. Dans cette version, Ogero garderait son existence juridique et la responsabilité d’infrastructures telles que les points d’atterrissement des câbles sous-marins et certains réseaux publics. Liban Telecom assumerait les fonctions commerciales, d’investissement et d’exploitation. Un inventaire devrait encore préciser le partage des biens entre les entités. Il ne s’agit ni d’un transfert décidé ni de l’arrêt d’un service.

Le projet réserverait au moins 61 % du capital et des droits de vote de Liban Telecom à l’État. Annahar évalue les effectifs concernés à environ 2 010 personnes, dont 870 journaliers. Le dispositif décrit par le journal leur laisserait le choix de rester chez Ogero ou de rejoindre la nouvelle société, à la différence d’autres propositions de transfert automatique. Le statut de l’employeur, l’ancienneté, les retraites et l’origine des fonds nécessaires restent des questions distinctes. Le vote d’un crédit pour Ogero ne suffit pas à adopter cette répartition future des rôles.

Du gazole attendu à Zahrani, une prospection à Tripoli

Al Sharq rapporte le 24 novembre qu’une première unité de la centrale de Deir Ammar a été reconnectée la veille après des difficultés d’approvisionnement en gazole. Le journal annonce pour le 25 novembre l’arrivée d’un navire au terminal de Zahrani. À la date de l’édition, il s’agit d’une arrivée prévue. Une reconnexion partielle et l’arrivée d’un bateau ne permettent pas de déduire les heures d’alimentation que recevra chaque région. La production dépend ensuite de la livraison effective, des stocks et de l’état des unités mobilisées.

Dans Al Liwa du 24 novembre 2026, la zone économique spéciale de Tripoli apparaît dans un dossier différent. La visite de son président auprès de l’autorité portuaire saoudienne Mawani ouvre un échange sur les débouchés logistiques. Sa portée dépend toutefois de ce qui sera signé, financé et exécuté. Le port existant, la zone économique spéciale et les futurs projets d’entreprises ne sont pas interchangeables. À ce stade, la rencontre rapportée par le quotidien ne documente ni un engagement d’investissement ni un calendrier de chantier.

Dépôts et aides publiques : des stades de décision différents

Annahar rapporte le 24 novembre 2026 que le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souaid, a discuté à Washington des principes de la réorganisation financière et du traitement des dépôts. Le journal évoque un travail sur le calendrier. Cela ne correspond pas à un accord avec le Fonds monétaire international, à un vote ou à une date de restitution. Pour les déposants, les éléments déterminants seront notamment la répartition des pertes et les financements effectivement mobilisables.

Ad Diyar examine le même jour les prêts et cadres de financement liés à la reconstruction, à la protection sociale et à la numérisation. La Banque mondiale précise, pour le programme de reconstruction, que le cadre d’un milliard de dollars comprend un financement initial approuvé de 250 millions. Le solde n’est pas pour autant réuni et l’approbation de ces 250 millions ne signifie pas qu’ils ont tous été versés. Pour suivre chaque projet, il faut distinguer l’instance qui autorise le crédit, la date d’entrée en vigueur et les dépenses exécutées.

Sur les échanges agricoles, Ad Diyar rapporte une réunion entre le Liban, la Syrie, la Jordanie et l’Irak, ainsi que la perspective annoncée par le ministre libanais d’une certification de la qualité de certaines cargaisons à partir d’avril 2027. Une certification ne vaut pas suppression des droits de douane ni autorisation automatique d’entrée. Le changement attendu dépendra de la liste des produits, du coût du contrôle et de la reconnaissance des documents par chacun des pays.

Tarifs et récoltes : ne pas confondre projet, prix et effet observé

Nida Al Watan du 24 novembre 2026 rapporte que le directeur général d’Électricité du Liban, Nassib Nasr, évoque des pistes de modulation du tarif et un lien avec le coût du combustible. Il ne s’agit pas d’un nouveau tarif entré en vigueur. Une éventuelle indexation demanderait de connaître la formule, la période de référence et la manière dont elle se répercute sur les abonnés. Un exemple de calcul dans un entretien ne constitue pas une facture.

Le même quotidien donne la parole à des agriculteurs de l’Akkar qui évoquent la pression sur les prix et la concurrence saisonnière. Leurs témoignages signalent un problème de revenu. Ils ne suffisent pas à attribuer une baisse de prix à un seul facteur. Le prix payé à la ferme, le prix de gros et celui du détaillant doivent être distingués, de même que les volumes récoltés, importés et effectivement vendus.

Justice : distinguer actes de procédure et preuves

Qaa et Jdeideh, deux enquêtes séparées

Al Quds Al Arabi du 24 novembre 2026 traite sur une même page de l’enquête sur les explosifs saisis à Qaa et des suites d’une évasion à Jdeideh. La proximité des deux récits ne traduit pas un lien entre les affaires. À Qaa, le communiqué initial de l’armée fait état d’environ 264 kilos saisis et de trois arrestations. Les informations ultérieures portant à cinq le nombre d’interpellations proviennent de sources rapportées, et non du même communiqué. Ni la saisie ni le nombre d’arrestations ne révèlent l’identité d’un commanditaire. Le dossier de Jdeideh, lui, porte sur une évasion et les recherches menées ensuite, ainsi que sur de possibles responsabilités dans la garde des détenus. Le journal rapporte que six personnes ont été reprises, sans que ce chiffre vaille, à lui seul, conclusion sur les responsabilités.

À une autre échelle, Al Sharq publie le 24 novembre un avis d’exécution pour une vente judiciaire à Ras Beyrouth. L’avis mentionne une procédure engagée en 2014 et une treizième tentative annoncée pour le 15 décembre à 10 heures. Ces éléments attestent ce qui figure sur l’avis, pas la tenue future de l’audience ni le résultat de la vente. Une publication de ce type ne confirme pas non plus qu’un bien a été adjugé ou qu’une décision au fond a été prise ce jour-là.

Ad Diyar reproduit le 24 novembre les motifs d’un arrêt du 15 novembre de la chambre d’accusation du Mont-Liban. Dans le dossier examiné, les juges ont écarté un argument de la défense fondé sur l’amnistie générale. Selon leur raisonnement rapporté, l’exclusion visant l’homicide intentionnel s’applique aussi à sa tentative. Cette décision porte sur la possibilité de poursuivre l’action. Elle ne prononce ni condamnation définitive sur les faits ni modification générale de la loi.

Al Akhbar examine le 24 novembre 2026 un marché que le quotidien présente comme attribué de gré à gré pour la production de cartes de séjour. Il soulève des questions sur le recours à cette procédure et sur le rôle des entreprises citées. Le contrat, ses clauses de protection des données et la justification administrative sont les pièces nécessaires pour trancher. Le reportage, en lui-même, n’établit ni transfert de données vers un tiers ni infraction, et les montants d’autres contrats ne constituent pas le prix de celui-ci.

Société : l’hospitalisation et le contrôle des crèches

Une couverture hospitalière dont le périmètre importe

Ad Diyar relaie le 24 novembre 2026 une circulaire du ministère de la Santé concernant les Libanais sans autre organisme garant. Le journal rapporte une prise en charge à 100 % des actes hospitaliers agréés dans les hôpitaux publics. Il cite notamment les accouchements et les soins intensifs néonatals. Ce taux porte sur un régime et des prestations définis. Il ne se confond pas avec la prise en charge sans condition d’une facture dans n’importe quel établissement. Les modalités des hôpitaux privés, l’éligibilité du patient et le circuit d’admission doivent être examinés séparément.

Les inspections des crèches font l’objet d’une proposition

Al Akhbar reprend le 24 novembre les travaux sur une proposition relative aux crèches, déposée en septembre 2025 par le député Bilal Abdallah. Le quotidien indique que le texte a été examiné par les commissions chargées de la santé et des droits des femmes et des enfants. Il porte sur les conditions d’ouverture, les inspections et les mesures qui pourraient être prises après un incident. Le dossier est aussi une question de compétence : la santé, l’éducation et les affaires sociales n’interviennent pas aux mêmes étapes. Une proposition examinée en commission ne change pas encore les obligations d’une crèche ni les démarches d’une famille.

Culture : l’œuvre de Georges Khodr et les rendez-vous de Beyrouth

Un théologien qui a travaillé sur les conditions du dialogue

Al Akhbar et Al Araby Al Jadeed rendent hommage le 24 novembre 2026 à Georges Khodr, ancien métropolite grec-orthodoxe du Mont-Liban, mort le 22 novembre à 103 ans. Le premier revient sur son engagement dans la vie intellectuelle et sur les écrits qu’il laisse. Al Binaa insiste le même jour sur sa place dans le débat culturel arabe. Né à Tripoli, Georges Khodr a participé à la fondation du Mouvement de jeunesse orthodoxe en 1942. Une partie de son travail portait sur les relations entre chrétiens et musulmans. Cette dimension se lit dans ses propres textes et ses échanges avec d’autres penseurs, au-delà des hommages de circonstance.

La philatélie comme accès à des archives du quotidien

Al Liwa présente le 24 novembre la deuxième exposition philatélique de Beyrouth, à Achrafieh. Le journal rapporte, d’après les organisateurs, des participations de plus de dix pays et un concours de présentation. Ces collections peuvent documenter la circulation du courrier, les anciennes appellations administratives et l’imagerie officielle. Il faut toutefois distinguer ce que raconte un timbre de la date réelle d’un événement représenté sur celui-ci. Les détails de visite qui ne sont pas confirmés par un programme public ne sont pas repris ici.

À Noisy-le-Sec, une mémoire libanaise primée par le public

Annahar rapporte le 24 novembre l’attribution du prix du public à Tilt au Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. Réalisé par Sam Harfouch et Sylvaine Jenny, le court métrage d’animation revient sur une mémoire d’enfance liée à la guerre au Liban. Le quotidien évoque dans un article distinct le travail de Majd Souaibi sur Et après ?, un récit de départ forcé construit autour d’un plan-séquence. Les deux projets n’ont pas les mêmes auteurs et les prix rapportés pour chacun relèvent de festivals différents.

Au Liban, l’Université Notre-Dame de Louaizé confirme dans son programme la tenue de son festival international du film jusqu’au 27 novembre. Les séances des 24 et 25 s’inscrivent dans cette programmation. À Achrafieh, en revanche, l’exposition philatélique mentionnée plus haut s’est tenue les 21 et 22 novembre. Elle relève donc du compte rendu culturel, pas des sorties encore possibles le 24.

Sport : le marathon retrouve le centre de Beyrouth

Annahar, dans ses versions nationale et internationale du 24 novembre 2026, consacre un article au retour de la course dans le cœur de Beyrouth. Al Liwa et Al Sharq suivent le même jour la préparation de la manifestation, notamment le lien avec la formation sportive et les accréditations. L’organisateur confirme la date du dimanche 29 novembre. Le retrait des dossards est prévu du 24 au 28, de 15 à 22 heures à Antélias, et une sortie de préparation de cinq kilomètres est prévue samedi à 7 heures, place des Martyrs. Pour dimanche, le premier départ est annoncé à 5 h 45 ; il ne correspond pas au départ de toutes les courses.

Le programme de l’organisation sépare consignes de stationnement, parcours et horaires des épreuves. Les automobilistes sont invités à ne pas stationner sur le parcours du samedi à 9 heures au dimanche à 14 heures. Cette consigne ne veut pas dire que toutes les rues du centre seront fermées pendant toute cette période. Les coureurs, accompagnateurs et riverains n’ont donc pas besoin de la même carte : l’un doit trouver sa zone de départ, l’autre un accès au parcours, le troisième une rue praticable.

Deux rendez-vous de basket et un quart de finale de football de plage

Al Akhbar du 24 novembre 2026 suit les qualifications asiatiques au Mondial de basket 2027. Le calendrier de la Fédération internationale place deux rencontres du Liban au complexe Nouhad Nawfal de Zouk Mikaël : le Japon le jeudi 26 novembre, puis la Chine le dimanche 29. Cette dernière confrontation prolonge une série dans laquelle la Chine avait déjà battu le Liban de deux points à la fin d’août. Dans une autre compétition, Nida Al Watan du 24 novembre suit le parcours libanais en Thaïlande. La Confédération asiatique de football confirme la défaite libanaise 7 à 2 contre l’Iran en phase de groupes du championnat continental de football de plage. Le Liban termine néanmoins deuxième de son groupe et doit retrouver Bahreïn en quart de finale le 25 novembre en Thaïlande.

Technologie : la fiabilité d’un modèle ne se résume pas à un score

Al Joumhouriya se demande le 24 novembre 2026 si l’intelligence artificielle peut anticiper les complications après une opération. La question centrale est celle de la validation dans un autre hôpital que celui qui a fourni les données. Un modèle peut correctement classer les patients par niveau de risque et tout de même donner des probabilités trompeuses. Les pratiques médicales, le profil des patients et la façon de saisir les dossiers peuvent varier d’un établissement à l’autre. Un outil évalué dans une étude ne doit donc pas être présenté comme une aide déjà disponible pour les patients libanais.

Dans Al Sharq du 24 novembre, les pistes de coordination des signalements d’incidents informatiques soulèvent une question voisine, mais cette fois sur la responsabilité du service. Le projet évoqué implique l’autorité de régulation des télécommunications, l’Union internationale des télécommunications et l’Université libanaise. Un projet de coordination n’est pas la preuve d’un centre opérationnel. Pour les victimes d’un incident, les points concrets à vérifier sont l’existence d’un canal public, les types de signalement acceptés et le suivi que l’organisme dit pouvoir assurer.

Personnalités : Georgina Rizk, une couronne dans les archives libanaises

Annahar, dans ses éditions nationale et internationale du 24 novembre 2026, revient sur le titre de Miss Univers remporté par Georgina Rizk en 1971. Les deux versions reprennent le même sujet : elles ne constituent pas deux confirmations indépendantes. L’article appartient au registre du portrait rétrospectif, pas de l’actualité des concours. Il invite à regarder ce que montrent les archives de l’époque : la couverture étrangère de l’événement, sa réception au Liban et la manière dont la presse présentait la lauréate. Il ne faut pas confondre les faits du concours avec les récits construits par la suite autour de cet épisode.

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