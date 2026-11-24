Le Liban affronte le Bahreïn mercredi 25 novembre à midi, heure de Beyrouth, en quart de finale de la Coupe d’Asie de football de plage. Deux premières victoires de groupe ont qualifié les Libanais. Le vainqueur disputera la demi-finale vendredi contre l’Iran ou l’Arabie saoudite, à Phang Nga, en Thaïlande. Le Liban s’est imposé face au Vietnam et à l’Afghanistan avant de s’incliner devant l’Iran. Le Bahreïn a décroché la deuxième place de son groupe en battant l’Irak.

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Le Liban affrontera le Bahreïn mercredi 25 novembre en quart de finale de la Coupe d’Asie de football de plage. Le coup d’envoi est fixé à 17 h à la Ban Nam Khem Beach Arena de Phang Nga, en Thaïlande, soit midi à Beyrouth. La sélection libanaise a terminé deuxième de son groupe et retrouve les quarts de finale pour la deuxième édition de suite.

Football de plage : deux victoires ont qualifié le Liban

Le Liban a construit sa qualification lors de ses deux premiers matches. Il s’est imposé 7–4 face au Vietnam, puis 5–0 face à l’Afghanistan. Ces six points lui ont permis de rester deuxième du groupe B après sa défaite lundi contre l’Iran, tenant du titre et premier du groupe. Contre l’Afghanistan, le gardien Ali Hallal a repoussé plusieurs occasions avant que le Liban prenne le large en fin de match. Le capitaine Mohamad Merhi a marqué deux fois.

À l’approche du quart, Ahmad El Khatib estime que la défaite contre l’Iran n’a pas entamé la confiance du groupe. Le joueur voit un match équilibré et souligne les résultats du Bahreïn dans la première phase. Il ne s’agit plus de gérer un classement de groupe : le vainqueur continue, le perdant quitte le tournoi.

Le Bahreïn a gagné sa place contre l’Irak

Le Bahreïn a terminé deuxième du groupe A derrière le Japon. Battue par les Japonais lors de son premier match, la sélection a ensuite arraché un succès aux tirs au but contre la Thaïlande. Elle a obtenu sa qualification en battant l’Irak 1–0. Comme le Liban, elle aborde donc le quart avec deux victoires, mais l’une des siennes s’est jouée après le temps de jeu.

Le calendrier de la compétition réserve au vainqueur de Bahreïn–Liban une demi-finale vendredi 27 novembre à midi, heure de Beyrouth. Il y retrouvera le vainqueur d’Iran–Arabie saoudite.

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