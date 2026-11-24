Le Canada a mis en service son système national de paiement en temps réel le 9 novembre 2026. Le réseau peut compenser et régler des opérations en continu, mais son accès progressera par étapes. Huit participants composent le groupe initial. Wealthsimple prévoit ses nouvelles fonctions clients en 2027, tandis que la migration des virements Interac doit commencer au premier trimestre. Des contrôles communs contre la fraude et la surveillance de la Banque du Canada accompagnent cette ouverture, qui ne signifie ni disponibilité universelle ni nouveau corridor international.

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Les paiements instantanés au Canada disposent d’une nouvelle infrastructure nationale depuis le lundi 9 novembre 2026. Paiements Canada a mis en service son système de paiement en temps réel, appelé Real-Time Rail en anglais. Le réseau permet aux établissements participants d’échanger, de compenser et de régler des opérations en continu. Son ouverture ne rend toutefois pas immédiatement tous les comptes compatibles : les raccordements et les services destinés aux clients progresseront par étapes.

Paiements instantanés au Canada : le réseau est ouvert

L’annonce faite à Ottawa concerne le fonctionnement du circuit entre institutions. Le système peut traiter les opérations vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année. Il associe la transmission du paiement à sa compensation et à son règlement. L’objectif est de rendre les fonds disponibles sans attendre un prochain cycle de traitement.

Paiements Canada possède et exploite cette infrastructure. L’organisme gère aussi Lynx, destiné aux paiements de grande valeur, et le système de compensation de détail par lots. Le nouveau réseau ajoute donc un circuit à cet ensemble. Son lancement n’annonce pas l’arrêt immédiat des autres systèmes ni la migration de toutes les opérations existantes.

Huit participants au démarrage

Le premier groupe annoncé comprend Wealthsimple, Questbank, Peoples Trust Company, Paramount Commerce, KOHO, DoBusiness.com, Digital Commerce Bank et Bank of America. Cette liste réunit des acteurs aux activités différentes. Elle ne se confond pas avec celle de toutes les grandes banques canadiennes.

Les institutions financières, les coopératives de crédit et les fournisseurs de services de paiement constituent les catégories appelées à utiliser le réseau. Chaque participant doit préparer son raccordement et les services qu’il entend proposer. Pour un particulier ou une entreprise, l’établissement qui tient le compte reste donc le point de contact.

Cette distinction évite une confusion fréquente : participer à une infrastructure ne signifie pas ouvrir immédiatement chaque fonctionnalité au public. Les produits, les interfaces et leur calendrier relèvent aussi des établissements. Le lancement national ne fournit pas un tarif unique applicable à tous leurs clients.

Wealthsimple prévoit ses nouvelles fonctions en 2027

Wealthsimple illustre ce décalage entre ouverture du réseau et déploiement commercial. L’entreprise a confirmé le 9 novembre sa participation au lancement initial. Elle précise toutefois qu’elle teste actuellement les fonctionnalités concernées et prévoit leur déploiement en 2027.

Il serait donc inexact de déduire de cette participation que tous ses utilisateurs disposent déjà des nouveaux transferts instantanés entre institutions. L’entreprise présente la réduction des délais comme un bénéfice attendu pour les particuliers et les professionnels. Ses annonces devront préciser les conditions concrètes d’utilisation.

Wealthsimple revendique par ailleurs un accès direct au règlement auprès de la Banque du Canada, sans devoir passer par une banque intermédiaire. Cette organisation concerne la manière dont l’institution rejoint le système. Elle ne dispense pas de distinguer la connexion technique du calendrier des fonctions proposées dans les comptes.

La migration des virements Interac s’étalera

Le programme de lancement prévoit plusieurs étapes. Au quatrième trimestre 2026, les premiers participants se connectent directement au dispositif d’échange. La migration de la compensation et du règlement des virements Interac doit ensuite commencer au premier trimestre 2027.

D’autres participants à cette migration doivent suivre au deuxième trimestre. Le calendrier vise le troisième trimestre 2027 pour atteindre les volumes complets des participants aux premières phases. Ces jalons restent des objectifs de déploiement. Ils ne décrivent pas des opérations déjà toutes transférées vers le réseau.

Échéance prévue Étape annoncée Quatrième trimestre 2026 Lancement et premiers participants directs Premier trimestre 2027 Début de migration des virements Interac Deuxième trimestre 2027 Arrivée de participants supplémentaires Troisième trimestre 2027 Plein volume des premières phases

Paiements Canada retient une montée en charge graduelle pour maîtriser les risques. Les essais portent notamment sur les performances, la sécurité et la capacité à résister aux incidents. L’organisme vise une disponibilité pour plus de neuf Canadiens sur dix pendant la première année suivant l’ouverture.

Quatre outils communs contre la fraude

La rapidité des paiements s’accompagne de contrôles centralisés obligatoires. Ils complètent les dispositifs propres à chaque participant. Le premier permet de vérifier l’identité associée au compte du bénéficiaire avant l’envoi. La fonctionnalité annoncée au lancement concerne les comptes de particuliers.

Un deuxième outil attribue un score de risque à chaque transaction. Il doit aider à détecter une opération suspecte avant son autorisation. Un troisième rassemble des indicateurs et des comptes déjà impliqués dans des fraudes confirmées. Le quatrième consolide les signalements et les informations sur les tendances de fraude.

Interac assure l’exploitation technique du système et fournit ces services centralisés. L’entreprise a également conçu et construit le dispositif d’échange du réseau. Les contrôles partagés doivent faciliter la coordination entre participants, sans remplacer leurs propres procédures.

Ces mécanismes réduisent les risques ; ils ne garantissent pas leur disparition. La confirmation d’un bénéficiaire, l’évaluation d’une transaction et le suivi des fraudes remplissent des fonctions différentes. Le lancement ne constitue pas une promesse de remboursement automatique en cas d’escroquerie.

La Banque du Canada surveille l’infrastructure

Le gouverneur Tiff Macklem a désigné le réseau comme système de paiement important. Cette décision a été annoncée le 9 novembre 2026. Elle relève de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Paiements Canada doit respecter les normes de gestion des risques de la banque centrale. Les contrôles doivent soutenir la sécurité et la résilience du système. Le réseau entre aussi dans son régime de résolution, destiné à préserver les services essentiels si l’infrastructure devenait non viable.

La Banque du Canada distingue cette surveillance de la protection des consommateurs, qui ne relève pas de ce mandat. Elle invite les victimes de fraude à signaler les faits à leur institution financière et au Centre antifraude du Canada. Le contrôle réglementaire du réseau ne remplace donc pas le traitement des litiges individuels.

Des informations plus précises avec chaque paiement

Le Real-Time Rail utilise la norme ISO 20022 pour organiser les messages financiers. Elle permet d’associer davantage d’informations structurées au transfert. Une entreprise peut ainsi rapprocher plus facilement un paiement des factures correspondantes, avec moins de ressaisies manuelles.

Le format commun facilite les échanges entre systèmes qui l’utilisent. Il ne crée toutefois pas, à lui seul, une liaison internationale opérationnelle. Le lancement canadien du 9 novembre n’annonce aucun service de transfert instantané entre le Canada et le Liban.

Pour les utilisateurs, les prochaines annonces utiles seront celles de leur établissement : date d’ouverture des fonctions, comptes admissibles, plafonds et frais. Le calendrier de migration prévoit dès le premier trimestre 2027 une nouvelle étape avec les premiers virements Interac compensés et réglés sur le réseau.

Illustration informatique : ordinateur portable affichant du code, photographie des archives Libnanews, date non établie. L’écran ne montre ni le Real-Time Rail ni un service bancaire canadien. Crédit : Pixabay/Free-Photos.

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