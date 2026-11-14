Chasse illégale : filets et appeaux dans le viseur

Les opérations conduites cet automne contre la chasse illégale au Liban visent les équipements de capture et d’attraction des oiseaux. Dans l’Akkar, les Forces de sécurité intérieure ont annoncé en octobre la saisie de 165 filets. À Naameh, une intervention relatée début novembre a concerné la chasse nocturne. Ces dossiers éclairent la coopération entre policiers et organisations spécialisées, ainsi que les interdictions prévues par la loi sur les filets, projecteurs et appareils reproduisant les cris des oiseaux.

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Filets déployés sur les terres agricoles, enregistrements de chants d’oiseaux, projecteurs pour les sorties nocturnes : les opérations menées cet automne contre la chasse illégale au Liban visent autant les équipements que les tireurs. Deux interventions documentées en octobre et début novembre 2026 montrent comment les Forces de sécurité intérieure (FSI) coopèrent avec les organisations spécialisées pour localiser ces installations.

Dans l’Akkar, près de 25 000 mètres carrés de filets

Dans un communiqué du 20 octobre, les FSI ont annoncé la saisie d’environ 165 filets dans plusieurs propriétés agricoles de la plaine de l’Akkar. Leur surface cumulée atteignait près de 25 000 mètres carrés. Les renseignements reçus par le détachement d’investigation du Nord concernaient des captures destinées à la vente.

Les agents ont également saisi quatre appareils de capture, une batterie, trois haut-parleurs et des câbles électriques. L’intervention a mobilisé la coopération de l’unité anti-braconnage APU, du centre MECSHAP et de l’organisation internationale CABS. Les FSI ont alors porté à environ 63 000 mètres carrés le total des filets retirés lors des opérations dans le Nord et la Békaa.

Ces superficies décrivent du matériel saisi, pas un nombre d’oiseaux sauvés. Les FSI indiquent avoir remis les objets à l’unité compétente, sur instruction judiciaire.

À Naameh, une plainte documentée déclenche l’intervention

Le centre MECSHAP a relaté une autre opération dans une publication du 5 novembre. Dans la région de Naameh, l’unité d’investigation du Mont-Liban a ciblé des activités de chasse nocturne. Des chasseurs pratiquant une chasse durable avaient transmis une plainte documentée à l’APU.

Selon le centre, plusieurs personnes ont été arrêtées et des véhicules immobilisés. Les saisies comprenaient des fusils, des projecteurs, des générateurs électriques et des appareils reproduisant les cris des oiseaux pour les attirer. Le compte rendu ne précise pas le nombre des personnes interpellées.

Cette intervention associait les FSI à l’équipe APU–CABS. MECSHAP décrit une coordination avec la salle d’opérations du commandement de la gendarmerie et la division des relations publiques des FSI. L’identification des pratiques sur le terrain précède ainsi l’intervention policière.

Chasse illégale : le permis n’autorise pas tous les moyens

La loi 580 du 25 février 2004 interdit notamment les filets, pièges, projecteurs et dispositifs électriques utilisés pour chasser. Elle proscrit aussi les enregistrements imitant les cris des oiseaux ou des animaux. L’interdiction concerne leur usage, mais également leur vente et leur exposition.

Ces restrictions sur le matériel s’ajoutent aux règles de calendrier et d’espèces. Le ministre de l’Environnement fixe la saison et les périodes autorisées. Les oiseaux et animaux sauvages non désignés comme gibier autorisé restent protégés toute l’année. Détenir un permis ne permet donc pas d’utiliser un appareil interdit.

Le texte prévoit la confiscation de l’arme utilisée et, lorsque cela s’impose, la destruction des moyens prohibés, en plus des sanctions applicables. Les saisies annoncées cet automne constituent une étape de la procédure : elles ne valent pas, à elles seules, décision judiciaire définitive contre les personnes interpellées.

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