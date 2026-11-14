Jérusalem : les associations face aux fermetures

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À Jérusalem-Est, la fermeture des institutions palestiniennes ne se résume pas à des portes closes. Elle interrompt des programmes éducatifs, sportifs et sociaux, et place leurs responsables devant des délais de contestation très courts. Pour l’association Burj al-Luq Luq, dans la vieille ville, l’échéance est fixée au lundi 16 novembre : selon les organisations qui la soutiennent, c’est le dernier jour pour présenter une objection au nouvel ordre de fermeture signé le 9 novembre.

Six mois de fermeture, une exception pour la maternelle

Le nouvel ordre visant Burj al-Luq Luq a été mis en œuvre le 10 novembre. Des policiers ont affiché la décision à l’entrée de l’établissement. Ce n’est pas sa première fermeture de l’année : un précédent ordre avait été appliqué le 17 février, avant une réouverture rapportée le 13 août. La nouvelle mesure intervient donc après la reprise des activités, et non dans le cadre d’une fermeture continue depuis février.

Selon le communiqué du Réseau des ONG palestiniennes et du regroupement des institutions de défense des droits de Jérusalem, daté du 10 novembre et publié le lendemain par Saint-Yves, la mesure court pendant six mois. Elle vise aussi les activités exercées sous une autre appellation ou par des intermédiaires. Les activités de la maternelle sont explicitement exclues. Présenter la décision comme une interdiction sans aucune exception serait donc inexact.

Le même communiqué décrit un délai de sept jours à partir de l’entrée en vigueur pour permettre au propriétaire ou au détenteur des lieux de contester la décision. Il appelle les représentations diplomatiques et les organismes internationaux à agir avant le 16 novembre. Les éléments consultés ne permettent pas d’affirmer qu’un recours a déjà été déposé ni qu’il aurait suspendu la fermeture.

Un motif politique contesté par l’association

La décision du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, repose sur la législation de 1994 limitant les activités liées à l’Autorité palestinienne. Elle reproche à l’établissement d’agir sous son patronage ou pour son compte. L’association rejette cette présentation et affirme que ses activités relèvent de sa mission communautaire, indépendamment des rivalités politiques.

Après la réouverture, elle indique avoir repris ses programmes éducatifs, sportifs et sociaux pour les enfants, les femmes et les jeunes. Son communiqué du 10 novembre demande la levée de la fermeture et le retour des équipes au siège. Les accusations invoquées dans la décision ne constituent pas, à elles seules, une démonstration publique des liens allégués ; inversement, la contestation de l’association ne vaut pas annulation de l’ordre.

Plusieurs institutions, des procédures distinctes

La chronologie est importante. Le club Abnaa al-Quds, dans le quartier de Saadiya, a fait l’objet d’un ordre de fermeture le 5 novembre. Le même soir, une manifestation culturelle au théâtre Al-Hakawati a été empêchée, selon le regroupement des organisations de défense des droits. Ces faits précèdent l’ordre concernant Burj al-Luq Luq et ne sont pas de nouvelles fermetures intervenues le 14 novembre.

Un autre dossier concerne l’association des clans Arab al-Sawahra, à Jabal Mukabber. Dès le 4 novembre, elle avait annoncé avoir reçu notification d’une décision judiciaire prévoyant sa radiation du registre des associations et l’arrêt de ses activités. Elle avait demandé aux donateurs de suspendre les virements, en annonçant également la fermeture de son compte bancaire et de sa page officielle. Ce cas doit rester distingué d’un ordre administratif de six mois : les autorités saisies, les effets annoncés et les voies de contestation ne sont pas identiques.

Pour les habitants, ces différences juridiques ont une traduction immédiate : savoir quels services restent disponibles, si une activité peut reprendre et à quelle échéance une décision peut être contestée. Dans le cas de Burj al-Luq Luq, l’exception concernant la maternelle et la date du 16 novembre constituent les deux repères pratiques établis. Aucune décision ultérieure levant la mesure n’a été identifiée dans les documents consultés.

Photographie d’illustration : vue de Jérusalem par Yasir Gürbüz, issue de la banque Libnanews et antérieure aux événements décrits ; date de prise de vue non précisée. Elle ne montre pas les établissements fermés.

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