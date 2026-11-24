La philosophe et romancière Catherine Clément est morte à Paris à 87 ans, a annoncé son frère. Du Voyage de Théo à son dernier roman sur Sabbataï Tsevi, elle a fait de la fiction un moyen d’explorer les religions. Elle avait aussi programmé l’Université populaire du musée du quai Branly.

15

Lire l'article Stop

Catherine Clément est morte lundi 23 novembre à Paris, à 87 ans, a annoncé son frère, Jérôme Clément. La philosophe et romancière avait fait du roman un moyen d’aborder les religions autant que l’histoire. En novembre, le Seuil a publié Sabbataï ou la doublure de Dieu, qui revient sur un mouvement messianique né dans l’Empire ottoman au XVIIe siècle.

De l’essai sur Lévi-Strauss au Voyage de Théo

Agrégée de philosophie, Catherine Clément a enseigné à la Sorbonne avant de travailler dans la presse et de diriger l’Association française d’action artistique. Le musée du quai Branly-Jacques Chirac, qui l’a accueillie dans le cadre de son Université populaire, relève aussi ses années en Inde, en Autriche et au Sénégal. En 1970, elle avait consacré un essai à l’œuvre de Claude Lévi-Strauss.

Dans Le Voyage de Théo, publié au Seuil en 1997, elle confie la découverte des religions à un adolescent qui voyage avec sa tante. Le récit fait étape à Jérusalem, à Istanbul ou à Bénarès. Le choix du roman lui permet de faire apparaître des croyances à travers des rencontres et des lieux, plutôt que d’en présenter les doctrines les unes après les autres.

Relire les récits, de l’opéra aux croyances

Son travail ne se limitait pas à la religion. Dans L’Opéra ou la défaite des femmes, publié chez Grasset en 1979, elle posait une question aux spectateurs : pourquoi tant d’héroïnes admirées pour leur voix et leur présence sont-elles vouées au malheur par le livret ? Elle déplaçait ainsi l’attention de la seule musique vers ce que l’histoire faisait subir à ses personnages féminins.

Elle a aussi porté ces questions dans le débat public. Au quai Branly, où elle a programmé l’Université populaire, les rencontres associaient des intervenants de disciplines différentes. En 2015, elle y a pris part avec le psychiatre Tobie Nathan à une séance consacrée aux rapports entre mythologies, sexualités et religions. Dans son dernier roman, le rabbin Sabbataï Tsevi et Nathan de Gaza lui donnent à nouveau matière à raconter la circulation des croyances, cette fois à travers les communautés juives de Méditerranée et d’Europe.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews