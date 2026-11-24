Catherine Clément est morte lundi 23 novembre à Paris, à 87 ans, a annoncé son frère, Jérôme Clément. La philosophe et romancière avait fait du roman un moyen d’aborder les religions autant que l’histoire. En novembre, le Seuil a publié Sabbataï ou la doublure de Dieu, qui revient sur un mouvement messianique né dans l’Empire ottoman au XVIIe siècle.
De l’essai sur Lévi-Strauss au Voyage de Théo
Agrégée de philosophie, Catherine Clément a enseigné à la Sorbonne avant de travailler dans la presse et de diriger l’Association française d’action artistique. Le musée du quai Branly-Jacques Chirac, qui l’a accueillie dans le cadre de son Université populaire, relève aussi ses années en Inde, en Autriche et au Sénégal. En 1970, elle avait consacré un essai à l’œuvre de Claude Lévi-Strauss.
Dans Le Voyage de Théo, publié au Seuil en 1997, elle confie la découverte des religions à un adolescent qui voyage avec sa tante. Le récit fait étape à Jérusalem, à Istanbul ou à Bénarès. Le choix du roman lui permet de faire apparaître des croyances à travers des rencontres et des lieux, plutôt que d’en présenter les doctrines les unes après les autres.
Relire les récits, de l’opéra aux croyances
Son travail ne se limitait pas à la religion. Dans L’Opéra ou la défaite des femmes, publié chez Grasset en 1979, elle posait une question aux spectateurs : pourquoi tant d’héroïnes admirées pour leur voix et leur présence sont-elles vouées au malheur par le livret ? Elle déplaçait ainsi l’attention de la seule musique vers ce que l’histoire faisait subir à ses personnages féminins.
Elle a aussi porté ces questions dans le débat public. Au quai Branly, où elle a programmé l’Université populaire, les rencontres associaient des intervenants de disciplines différentes. En 2015, elle y a pris part avec le psychiatre Tobie Nathan à une séance consacrée aux rapports entre mythologies, sexualités et religions. Dans son dernier roman, le rabbin Sabbataï Tsevi et Nathan de Gaza lui donnent à nouveau matière à raconter la circulation des croyances, cette fois à travers les communautés juives de Méditerranée et d’Europe.
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