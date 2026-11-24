L’Autorité italienne de la concurrence enquête sur les prix pratiqués par les magasins Eurospin en franchise. Elle cherche à déterminer si ces commerçants pouvaient accorder des rabais sur les produits fournis par le groupe. Les inspections ont eu lieu le 18 novembre. Aucune infraction n’a été établie à ce stade.

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L’Autorité italienne de la concurrence a rendu publique le 23 novembre l’ouverture d’une enquête sur les prix pratiqués dans les magasins Eurospin en franchise. Elle cherche à savoir si ces commerçants pouvaient accorder des rabais sur les produits fournis par le groupe. L’ouverture de l’enquête ne vaut ni constat d’infraction ni sanction.

Le tarif pouvait-il être baissé en magasin ?

L’autorité vise Eurospin Italia et cinq sociétés du groupe. Elle soupçonne que leurs franchisés ne puissent pas, dans le système de gestion des caisses, vendre certains produits moins cher que le prix fixé par le groupe. Le communiqué précise que les produits fournis par le franchiseur constituent presque tout l’assortiment de ces magasins.

La distinction importe : un prix conseillé donne un repère au commerçant, et un prix maximal lui laisse en principe la possibilité de vendre moins cher. Une interdiction de baisser le prix reviendrait, elle, à imposer un minimum. L’enquête porte sur les points de vente franchisés, juridiquement distincts du groupe, et sur les produits fournis par celui-ci. Elle ne porte pas sur la centralisation des prix dans les magasins exploités directement par Eurospin.

Des inspections avant l’annonce publique

L’autorité a décidé d’ouvrir le dossier le 10 novembre. Ses agents, accompagnés de spécialistes de la police financière italienne, ont effectué des inspections le 18 novembre dans plusieurs sièges du groupe et dans des magasins affiliés. Les entreprises visées peuvent demander à être entendues. La décision d’ouverture fixe au 31 décembre 2027 la date limite de la procédure.

Pour les clients, l’enquête n’entraîne ni changement immédiat des prix ni remboursement. La question est de savoir si les magasins franchisés avaient la liberté de faire une promotion locale sur les produits concernés. L’autorité n’a pas établi qu’une suppression du dispositif soupçonné ferait effectivement baisser le prix des courses. Aucune réponse publique du groupe à cette enquête n’a été retrouvée.

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