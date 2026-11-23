Un soignant est mort lorsque des affrontements ont touché le centre de santé de Niono, au Mali, le 21 novembre. Médecins sans frontières indique que les soins intensifs sont hors service et que 26 blessés ont été pris en charge. Le centre continue de soigner des patients dans certains services.

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Un soignant a été tué le 21 novembre à Niono, dans le centre du Mali, lorsque des affrontements ont touché le centre de santé de référence. Dans un communiqué publié lundi 23 novembre, Médecins sans frontières indique que l’unité de soins intensifs ne fonctionne plus. Le reste de l’établissement ne ferme pas pour autant : des patients continuent d’y recevoir des soins.

À Niono, les soins intensifs hors service

MSF travaille dans cet établissement avec les équipes du ministère malien de la Santé. D’après l’organisation, deux autres soignants, deux accompagnants et un enfant de moins de cinq ans ont été blessés à l’intérieur du centre. MSF ne précise pas l’employeur du membre du personnel médical qui a perdu la vie.

Les équipes de l’ONG et du ministère ont soigné 26 blessés malgré les dégâts. Ce chiffre correspond aux personnes prises en charge : le communiqué ne permet pas de l’additionner au bilan des personnes blessées dans l’établissement. Un patient qui se remettait d’une opération a été grièvement blessé. Après stabilisation, il a été transféré à l’hôpital régional de Ségou.

Les dégâts rendent une partie du centre inutilisable. Outre la perte des soins intensifs, MSF signale des dommages dans d’autres services et sur le système de stockage d’eau. L’organisation ne donne ni date de remise en service de l’unité ni bilan chiffré de la baisse de capacité de l’ensemble du centre.

Trois enfants soignés après un incident distinct

Le même jour, les équipes de MSF à Niafounké, dans le nord du pays, ont soigné trois enfants âgés de sept à onze ans. L’organisation indique qu’ils ont été blessés lors d’une attaque dans le village d’Arabebe. Cet épisode est distinct des affrontements de Niono.

Dans son communiqué, MSF a demandé la protection des structures de santé, de leurs équipes et des patients. L’organisation n’attribue pas les dégâts du centre de Niono à un acteur précis et ne se prononce pas sur le caractère intentionnel de l’atteinte au bâtiment.

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