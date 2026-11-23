Des tirs sont signalés vers Srebbine au Sud-Liban. L’UNRWA annonce la mort d’un employé à Gaza. Au Yémen, les autorités houthies font état de 17 morts. Washington sanctionne des réseaux liés à l’Iran, Bruxelles propose de nouvelles sanctions contre la Russie et l’Arménie ouvre la consultation sur son projet constitutionnel.

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Mardi 24 novembre 2026, minuit à Beyrouth. Des tirs ont été signalés en direction de Srebbine, au Sud-Liban, sans bilan communiqué. À Gaza, l’UNRWA annonce la mort d’un employé à Jabaliya. Au Yémen, les autorités houthies font état de 17 morts après des frappes à Hodeïda. À Strasbourg, la Commission européenne propose un nouveau train de sanctions contre la Russie, tandis qu’Erevan soumet un projet de Constitution à la consultation publique.

Au Sud-Liban, des tirs signalés vers Srebbine

L’Agence nationale d’information libanaise a rapporté lundi des tirs en direction de Srebbine, qu’elle attribue à Israël. Sa dépêche a été publiée à 18 h 42, heure de Beyrouth. Elle ne précise ni l’heure des faits ni leur bilan. Ce signalement s’ajoute à ceux de l’après-midi autour de Baraachit et de Hadatha, sans permettre d’établir un décompte commun. Le blessé signalé plus tôt dans le secteur de Nabatiyé et Kfar Roummane l’avait été dans un autre épisode, après l’explosion d’un objet non identifié.

À Debel, la date de mise en ligne d’une vidéo de l’armée israélienne ne correspond pas à celle du tournage. La ministre de l’Éducation, Rima Karamé, situe à plus d’un mois les faits filmés dans l’école publique et indique que son ministère n’en avait pas été informé. Le premier ministre Nawaf Salam a condamné l’entrée dans l’établissement. Dans une démarche distincte, il demande qu’une présence internationale soit maintenue dans le Sud après la fin du mandat de la FINUL. Cette demande ne vaut pas décision de l’ONU.

Dans la Békaa, le dernier bilan annoncé par l’armée dans l’affaire de la saisie d’explosifs à Qaa reste de trois interpellations. D’autres chiffres ont circulé sans qu’un nouveau bilan de l’armée ait pu être vérifié au bouclage. Le nombre de personnes interpellées ne permet pas, à lui seul, d’établir leurs responsabilités ni une affiliation.

Gaza : un employé de l’UNRWA tué à Jabaliya

L’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens dit qu’un de ses employés a été tué et que trois autres membres de son équipe ont été blessés lundi lors d’une frappe israélienne à Jabaliya. L’équipe travaillait auprès d’un puits d’eau. L’UNRWA n’a pas affirmé que le puits ou ses employés étaient la cible de la frappe. L’armée israélienne a dit qu’elle vérifiait le signalement. L’état du puits après la frappe n’est pas établi.

L’hôpital Al-Chifa a par ailleurs rapporté deux morts à l’ouest de la ville de Gaza dans une frappe distincte. Ces deux bilans portent sur des incidents précis ; ils ne constituent pas un bilan des victimes de la journée dans l’ensemble de l’enclave.

À Hodeïda, le bilan des autorités houthies reste provisoire

Le ministère des Télécommunications des autorités houthies de Sanaa annonce que 17 employés ont été tués et 11 blessés lundi dans le gouvernorat de Hodeïda. Il attribue les frappes à l’Arabie saoudite. Le gouverneur a confirmé le bilan de 17 morts au cours d’une visite et indiqué que les recherches se poursuivaient. Ces deux annonces émanent des autorités houthies ; le bilan et l’attribution n’ont pas été corroborés indépendamment. Aucune réponse saoudienne sur cet épisode n’a été retrouvée au bouclage.

Le ministère dit également que les télécommunications et Internet ont été interrompus dans plusieurs districts. Il n’a donné ni mesure indépendante de l’étendue des coupures ni calendrier de rétablissement.

Washington inscrit 30 personnes et entités liées à l’Iran

Le Trésor américain a inscrit lundi huit personnes et 22 entités sur sa liste de sanctions liées à l’Iran, dont le Centre iranien de change et de l’or. L’inscription entraîne en principe le gel des avoirs relevant de la juridiction américaine, pas leur confiscation. Cette nouvelle série se distingue de la décision de vendredi qui visait quatre intermédiaires liés, selon Washington, à des ventes de pétrole iranien.

Russie et Arménie : deux textes encore à l’étape des propositions

La Commission européenne propose d’étendre les sanctions à une soixantaine de banques russes et de les exclure du réseau de messagerie interbancaire SWIFT. Son 22e train de mesures vise aussi des plateformes de cryptomonnaies, certains services à l’énergie et la participation sous drapeau russe à des compétitions dans l’Union. Le Conseil doit encore se prononcer à l’unanimité. Les lignes directrices sur les visas, adoptées séparément, ne rendent pas ce nouveau paquet applicable.

En Arménie, le ministère de la Justice a ouvert la consultation sur un projet de Constitution. Le préambule proposé ne reprend pas le renvoi à la Déclaration d’indépendance de 1990 et insiste sur les frontières internationalement reconnues. Pour soumettre le texte au référendum, il faut encore l’accord des deux tiers des députés. Aucune date de scrutin n’a été annoncée.

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