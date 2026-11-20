La Faculté de droit et des sciences politiques de l’USJ consacre une journée au centenaire de la Constitution libanaise, le lundi 30 novembre 2026 à la Bibliothèque orientale de Beyrouth. Au programme : les archives constitutionnelles, les pouvoirs du chef de l’État, la justice sociale et la place des femmes.

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La Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth annonce pour le lundi 30 novembre 2026 le colloque « Constitution centenaire, regards nouveaux ». Les rencontres débutent à 9 h à l’amphithéâtre Leïla Turqui de la Bibliothèque orientale, rue de l’Université Saint-Joseph, à Achrafieh.

Cent ans après l’adoption de la Constitution libanaise, la journée propose d’en relire les origines et les évolutions, puis d’examiner des questions actuelles, des pouvoirs du chef de l’État à la place des femmes et à la justice sociale. La Fondation Michel Chiha organise la matinée avec la Faculté de droit et des sciences politiques de l’USJ, la Bibliothèque orientale, l’Université américaine de Beyrouth et l’Université libanaise. La faculté organise l’après-midi.

À partir de 9 h : d’où vient la Constitution de 1926 ?

Le recteur de l’USJ, François Boëdec, et la présidente de la Fondation Michel Chiha, Claude Doumet Serhal, ouvriront le colloque. La première table ronde, modérée par Marie-Claude Najm, s’intéressera au rôle de Michel Chiha à 9 h 30 avec Karim Bitar, puis aux sources de la Constitution à 10 h avec Nadi Abi Rached. À 11 h, Joseph Maïla reviendra sur le texte de 1926 et ses évolutions.

À 11 h 30, Farès El-Dahdah doit présenter la plateforme numérique de la Fondation Michel Chiha consacrée aux archives constitutionnelles. Le programme annonce une présentation, sans préciser de date de mise en ligne. Un débat est prévu à midi.

À partir de 15 h : les pouvoirs de l’État et les questions de société

Avec Ziyad Baroud à la modération, Rizk Zgheib interviendra à 15 h sur les compétences implicites du chef de l’État, puis Lara Karam Boustany à 15 h 20 sur les « gouvernements atypiques ». Un débat suivra à 15 h 40.

À 16 h 15, une discussion animée par Samer Ghamroun abordera tour à tour les finances publiques avec Ghada Ayoub, le libéralisme économique et la justice sociale avec François Blanc, puis la place des femmes dans la Constitution avec Diane Khair. La conférence de clôture est prévue à 17 h 30 : Charles-Édouard Sénac parlera des défis du constitutionnalisme au Liban.

Informations pratiques

Quand : lundi 30 novembre 2026, ouverture à 9 h, reprise à 15 h et début de la conférence de clôture à 17 h 30, heure de Beyrouth.

Où : Bibliothèque orientale de l’USJ, amphithéâtre Leïla Turqui, rue de l’Université Saint-Joseph, Achrafieh, Beyrouth.

Accès : ni tarif ni modalités d’inscription ne sont précisés dans l’invitation. Le programme du 30 novembre est annoncé par la Faculté de droit et des sciences politiques de l’USJ.

Selon l’invitation, le cycle « La Constitution libanaise : évolution, enjeux et perspectives » se poursuivra le 1er décembre à l’Université américaine de Beyrouth, puis le 2 décembre à l’Université libanaise. Ces deux journées ne se tiennent pas à la Bibliothèque orientale.

Visuel : invitation au colloque diffusée par la Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, avec la Fondation Michel Chiha et la Bibliothèque orientale. Affiche officielle présentée dans un cadre Libnanews.

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