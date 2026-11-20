Une amphore miniature retrouvée sur l’acropole de Tyr a conservé dans sa céramique des traces que les chercheurs attribuent à l’huile de palme. L’objet appartient à un ensemble de quinze récipients antiques examinés sur cinq sites. De la poix de conifère et des indices de fruit fermenté apparaissent aussi dans cet échantillon, sans qu’on puisse en déduire une recette unique. L’étude montre comment les traces organiques permettent de revoir l’usage supposé de vases traditionnellement associés aux parfums.

12

Lire l'article Stop

Le saviez-vous ? Une petite amphore du début de l’époque romaine, retrouvée à Tyr, a livré des traces que les chercheurs attribuent à de l’huile de palme. Le résultat vient d’une étude mise en ligne en novembre 2025, qui porte sur quinze récipients antiques associés à la production de Tyr. Il ne révèle ni une recette oubliée ni une route commerciale précise. Il montre qu’un vase souvent rangé parmi les flacons à parfum pouvait avoir contenu tout autre chose.

De l’huile de palme dans une amphore de Tyr

Dans l’étude, le fragment porte le numéro 22. Il vient de l’acropole de Tyr, dans un contexte que les archéologues associent à des activités religieuses. Ils l’identifient comme un amphorisque, une amphore miniature munie de deux anses. À la différence de plusieurs objets intacts examinés dans le projet, ce fragment ne permet pas d’établir la contenance de son récipient.

Les chercheurs ont signalé dans cet échantillon une combinaison de marqueurs qu’ils attribuent à l’huile d’Elaeis guineensis, le palmier à huile africain. Ils ont aussi détecté de la poix de conifère et des indices compatibles avec un fruit fermenté. Ce sont des traces de matières différentes, pas la preuve qu’on les a versées ensemble. La poix, par exemple, pouvait servir à imperméabiliser la paroi. Les substances absorbées par la terre cuite peuvent aussi venir de plusieurs usages successifs.

Les auteurs voient dans l’huile un indice d’importation depuis une région où pousse ce palmier. Le résultat n’identifie ni le lieu de production de cette huile, ni la succession des intermédiaires, ni le chemin emprunté jusqu’à Tyr. Il ne permet pas non plus de dire si les habitants y avaient couramment accès. C’est une observation sur un récipient, pas un inventaire de la cargaison des navires de la ville.

Quinze récipients, deux formes, plusieurs contenus

L’équipe a comparé onze flacons allongés, appelés unguentaria, et quatre petites amphores à deux anses. Les pièces datent du IIIe siècle avant notre ère au IIe siècle de notre ère. Elles ne viennent pas toutes de la ville de Tyr. Le corpus comprend aussi des trouvailles de Saïda, de Chhim, de Nea Paphos à Chypre et d’Olbia, sur la mer Noire. L’étude s’intéresse aux productions de Tyr et de ses environs, pas à un atelier unique. Certaines pièces proviennent de sépultures, d’autres d’espaces religieux ou de lieux liés aux échanges et à la fabrication.

Ce choix permet de comparer des vases qui se ressemblent sans avoir forcément servi au même usage. À Borj, dans un contexte funéraire de Tyr, un des petits flacons a livré des marqueurs de plantes à fleurs. Les chercheurs y voient une piste aromatique ou médicinale, sans identifier un parfum précis. À Chhim, une petite amphore a montré d’autres combinaisons de résidus végétaux, de fruits et de poix. Le vase de l’acropole se distingue par ses marqueurs d’huile de palme, pas par une forme qui trahirait à elle seule ce contenu.

Ce qu’une paroi de terre cuite peut conserver

Des composés organiques peuvent rester pris dans les pores de la céramique alors que le contenu a disparu. Pour les retrouver, l’équipe a prélevé de la matière sur les parois intérieures. Elle a analysé les composés récupérés, puis cherché des ensembles de marqueurs plutôt qu’un seul signal. Cette méthode aide à distinguer une huile, une résine ou un produit du raisin. Elle n’établit pas toujours s’il s’agissait de vin, de vinaigre ou d’une préparation où le fruit intervenait avec d’autres ingrédients.

Le corpus reste trop petit et trop varié pour donner une fonction unique à chaque type de vase. Les quatre pièces de Nea Paphos n’ont pas livré de signal lipidique notable avec l’analyse employée sur elles. Cela ne suffit pas à dire qu’elles étaient vides dans l’Antiquité : la conservation des matières et la méthode de prélèvement peuvent expliquer le résultat. Pour la petite amphore de Tyr, la trace retenue est assez surprenante sans lui faire dire davantage : une huile venue d’un palmier que l’on n’associe pas aux cultures locales avait laissé son empreinte dans un vase de terre cuite.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews