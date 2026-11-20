À Tampere, des contrats et un prêt de la BEI soutiennent un investissement de plus de 300 millions d’euros. Au Liban, 50 millions de dollars pour le réseau restent à négocier. Le financement de projet, la garantie publique et le prix du carbone ne font pas porter les mêmes risques.

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En Finlande, Nordic Ren-Gas a pris le 20 novembre sa décision finale d’investir plus de 300 millions d’euros dans une usine de méthane de synthèse à Tampere. La Banque européenne d’investissement apporte 60 millions, tandis que des contrats d’électricité, d’achat de carburant et de valorisation de la chaleur soutiennent le projet. Au Liban, quelque 50 millions de dollars pour le réseau électrique restent au stade de la discussion. Entre les deux, une question : qui paie quand les travaux coûtent plus cher ou que les recettes attendues ne se réalisent pas ?

À Tampere, le prêt de 60 millions n’est qu’une partie du financement

La décision annoncée vendredi par Nordic Ren-Gas autorise le passage du développement à la construction. L’objectif affiché est d’achever l’installation en 2029. La Banque européenne d’investissement (BEI) prêtera 60 millions d’euros, soit un peu moins d’un cinquième d’un investissement annoncé à plus de 300 millions. C’est le plus gros prêteur du projet, selon la BEI, mais elle ne finance pas le chantier à elle seule. Société Générale, Standard Chartered, Nordea et Finnvera sont aussi nommés parmi les apporteurs de dette. Du côté du capital, figurent notamment Allianz, Tesi, le Japan Hydrogen Fund et Schroders Greencoat. Tesi, qui avait déjà investi dans l’entreprise de développement, précise que sa nouvelle participation entre dans la société constituée pour réaliser le projet de Tampere.

Il ne faut pas confondre ces trois ordres de grandeur. Les plus de 300 millions décrivent un investissement, pas un montant de dette. Les 60 millions de la BEI représentent une tranche de crédit, pas l’intégralité de l’argent public engagé. Et le plafond de financement de 680 millions annoncé par Ren-Gas en septembre concernait son portefeuille finlandais de projets, non un deuxième prêt de ce montant à Tampere. Il s’agit d’un cadre dans lequel des financements peuvent être montés à l’échelle des projets. Additionner l’enveloppe du portefeuille et le prêt de vendredi ferait passer un plafond et une opération précise pour deux apports indépendants. Les communiqués ne donnent ni la répartition complète entre dette et capital ni les conditions de toutes les tranches.

Le concours public prend plusieurs formes. Le prêt de la BEI bénéficie de l’appui d’InvestEU ; le porteur du projet rappelle également qu’une subvention finlandaise à l’investissement a été accordée en 2022. Le montant de 46 millions d’euros figure dans ses documents antérieurs. Finnvera dit, dans le communiqué du porteur, intervenir comme prêteur et apporter une contre-garantie relative à un contrat d’achat d’électricité. Une subvention accordée, un prêt remboursable et une garantie dont l’appel dépend du contrat ne sont pas des dépenses de même nature. On ne connaît pas le montant couvert par cette dernière ni sa répartition entre d’éventuelles contreparties. Aucune de ces annonces ne permet d’affirmer que l’État reprendrait à sa charge l’ensemble des pertes du projet en cas d’échec.

Les recettes attendues commencent par un acheteur, pas par l’usine

La principale recette attendue est la vente de méthane produit à partir d’hydrogène renouvelable et de CO₂ d’origine biogénique capté auprès d’une installation locale qui valorise les déchets. Une partie de la chaleur dégagée par le procédé doit alimenter le réseau de chauffage urbain. À pleine capacité, Ren-Gas et Tesi annoncent environ 190 gigawattheures d’e-méthane par an. Jusqu’à 200 gigawattheures de chaleur pourraient être récupérés, selon le projet. Ce sont deux produits et deux usages distincts, pas 390 gigawattheures de carburant. La chaleur est destinée à Tampere, tandis que le gaz doit être acheminé par le réseau européen, notamment vers le marché allemand des poids lourds. Aucun de ces volumes n’est une production déjà mesurée.

En juillet, Ren-Gas et le groupe avanca, avec sa filiale de distribution Alternoil, ont annoncé un contrat pluriannuel d’achat de l’e-méthane de Tampere. Les parties le valorisent à un milliard d’euros sur sa durée. Cette somme n’est ni une recette annuelle ni un chèque reçu au lancement du chantier. Sans les prix, quantités fermes, clauses de livraison et mécanismes d’indexation détaillés, on ne peut pas en déduire une marge, une cadence d’encaissement ou le montant minimal qui serait payé en cas de retard. Un communiqué de 2024 faisait état d’un engagement de Gasum avec un périmètre alors annoncé différemment ; la documentation publique récente ne permet pas d’ajouter ces volumes à ceux d’avanca ni de reconstituer le sort de l’ancien contrat. Le dossier d’aujourd’hui repose donc sur les engagements que le projet identifie encore dans sa présentation financière récente.

L’électricité compte autant que le prix de vente du gaz. Le développeur indique avoir conclu en septembre des contrats de long terme avec Helen et un autre fournisseur d’électricité renouvelable. Ils portent sur les livraisons physiques et les éléments nécessaires à la traçabilité de l’électricité. D’après Ren-Gas, l’installation pourra adapter sa consommation à la disponibilité des renouvelables. Ce mécanisme peut limiter certaines dépenses aux heures chères, mais il ne suffit pas à garantir que l’usine trouvera son optimum : si elle produit moins, elle répartit ses frais fixes sur un plus petit nombre d’unités. Le contrat de vente est particulièrement important si l’exercice de cette flexibilité modifie les volumes livrables. Le partage de cet écart et les prix effectivement protégés ne figurent dans le communiqué du jour.

Un autre contrat rapproche l’installation du service municipal d’énergie. En janvier 2025, Tampereen Energia et Ren-Gas ont annoncé leur accord sur l’utilisation du CO₂ de la centrale de valorisation des déchets et de la chaleur du procédé. Cette complémentarité améliore l’usage des équipements existants : elle crée un autre débouché que le carburant, sans nécessiter que le même acheteur prenne les deux produits. Mais un volume de chaleur récupérable n’est pas un volume payé. La demande varie au cours de l’année et les conditions de vente de chaleur ne sont pas publiées. Quant au CO₂ capté pour fabriquer un carburant, il ne s’agit pas d’un stockage permanent : le carbone peut retourner dans l’atmosphère lors de l’utilisation du gaz. Le bilan climatique dépend donc de la chaîne dans son ensemble et du combustible remplacé ; il ne se déduit pas des seules tonnes captées sur le site.

Financement sans recours : qui peut être appelé à payer ?

Le financement de projet repose d’abord sur la capacité de l’actif à générer des recettes. Une société dédiée signe les contrats, reçoit les apports des actionnaires et emprunte. Le prêteur examine l’argent que cette société pourra dégager après ses dépenses d’exploitation, pour payer les intérêts puis rembourser le principal. Quand le financement est réellement sans recours, il ne peut pas réclamer le solde à l’ensemble du groupe actionnaire si le projet ne paie plus ; ses droits se concentrent sur les actifs, les créances et les sûretés prévus au contrat. Un recours limité peut néanmoins subsister pour un engagement précis : garantie d’achèvement, apport complémentaire ou autre obligation délimitée. La qualification de financement de projet à Tampere ne prouve pas que tout recours contre les actionnaires ait été exclu. Les communiqués ne donnent pas accès aux clauses qui permettraient de le vérifier.

Prenons une société fictive qui dégage 12 millions d’euros après ses dépenses d’exploitation et doit 10 millions de service de la dette sur la même période. Elle a 2 millions de marge avant réserves, distributions et autres obligations éventuelles. Si la recette baisse et que cet excédent d’exploitation tombe à 8 millions, il lui manque 2 millions pour servir la dette, même si l’usine fonctionne encore. Les premiers effets peuvent être l’arrêt des distributions aux actionnaires et l’usage d’une réserve. Au-delà, l’issue dépend des contrats : un apport supplémentaire peut être prévu, le prêteur peut consentir un rééchelonnement ou faire jouer les sûretés, et une garantie peut être appelée dans les seules circonstances qu’elle couvre. Ces chiffres sont un exemple, pas une estimation de Tampere. Ils montrent pourquoi un carnet de commandes et un montant d’investissement ne renseignent pas, à eux seuls, sur la capacité à rembourser.

Le risque de construction a une autre origine. Avant la mise en service, il faut payer les travaux sans disposer des recettes de l’exploitation. Un fournisseur peut porter une partie du risque s’il s’engage sur un coût, une date ou des performances et si ses pénalités sont recouvrables. Ce qu’il ne couvre pas revient en principe à la société de projet et à ses financeurs, selon leurs engagements. Après la livraison, les difficultés changent : les fournisseurs doivent continuer à livrer, les acheteurs à honorer leurs contrats et l’installation à produire assez longtemps pour générer sa trésorerie. La BEI explique que le crédit repose sur les recettes futures de l’usine. C’est la différence décisive avec une promesse de financement dont le remboursement reposerait sur les ressources générales d’une administration, même si de l’argent public intervient dans les deux cas.

Au Liban, la BERD discute d’un réseau, pas d’un prêt approuvé

À Beyrouth, les ministres des Finances, Yassine Jaber, et de l’Économie, Amer Bisat, ont discuté vendredi avec une délégation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Selon le compte rendu du ministère des Finances, ils ont examiné un montant initial possible de 50 millions de dollars pour le réseau de transport, notamment afin de raccorder des installations solaires décentralisées au réseau national. La rencontre ne vaut ni approbation du conseil de la banque ni signature d’un accord. Le compte rendu ne précise pas l’emprunteur retenu, la durée du financement ou le calendrier des décaissements. Il n’indique pas non plus quelles entreprises ou régions se verraient raccorder en premier.

Le même compte rendu évoque une autre enveloppe, de 50 à 60 millions de dollars, destinée à des activités de développement. Le ministère rapporte que l’extension des interventions de la BERD est liée à la conclusion d’un programme avec le Fonds monétaire international. Les deux sommes ne peuvent pas être additionnées : rien ne dit qu’elles financent des engagements complémentaires ni que l’enveloppe la plus large constitue une dotation déjà disponible pour les travaux électriques. L’extension du port de Beyrouth a aussi figuré à l’ordre du jour. Aucun engagement financier pour le port ne se déduit pour autant des 50 millions évoqués au titre du réseau.

Raccorder plus de production solaire ne reproduit pas le modèle de Tampere. Une usine peut vendre sa production à une entreprise déterminée. Un réseau doit accueillir plusieurs producteurs et desservir plusieurs catégories d’usagers, même là où le volume vendu ne suffit pas à financer des travaux coûteux. Son intérêt économique peut venir de la diminution des pertes, des pannes évitées ou du remplacement d’achats d’électricité plus onéreux, pas de la seule facture d’un client solvable. Il faut alors savoir sur quelles recettes l’emprunt serait adossé : les paiements du gestionnaire, les redevances de transport, le budget public ou un mécanisme différent. Les documents consultés ne tranchent pas cette question. Un même montant de dette déplace donc très différemment le risque selon que l’emprunteur est une société de projet, l’opérateur électrique ou la République libanaise.

Le choix de l’équipement ne règle pas non plus la question des dépenses après chantier. Le raccordement ajoute de la valeur si les installations peuvent injecter leur électricité lorsqu’elles en produisent, si le réseau sait absorber ces flux et si les recettes permettent de l’entretenir. Si le coût du réseau est transféré aux factures, la question devient celle de la répartition entre producteurs raccordés et consommateurs. Si l’État le couvre, l’arbitrage passe par le budget. Si l’opérateur assume seul les remboursements, sa capacité à recouvrer ses propres recettes devient déterminante. Ces options sont des scénarios d’analyse, pas des décisions annoncées vendredi. Le projet électrique de renforcement soutenu séparément par la Banque mondiale depuis 2024 et le programme de reconstruction LEAP ne constituent ni une autorisation ni une preuve de cofinancement du dossier BERD.

Le marché du carbone peut changer un calcul, pas signer un chèque

Lors de leur sommet du 20 novembre à Bruxelles, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont annoncé la fin des négociations sur le rapprochement de leurs marchés d’échange de quotas d’émission. Leur déclaration commune vise l’année 2028. Le gouvernement britannique mentionne plus précisément le 1er janvier 2028 comme objectif de mise en fonctionnement. Le 1er mars 2028 cité au même sommet concerne un autre texte, l’accord sanitaire et phytosanitaire. Les deux dates ne sont pas interchangeables et l’annonce de vendredi ne rend aucune de ces mesures applicable immédiatement.

Un système d’échange de quotas plafonne les émissions couvertes et donne un prix au droit d’émettre. Les industriels concernés peuvent acheter ou vendre leurs quotas selon leurs besoins et leur capacité à réduire les émissions. Si les deux systèmes sont reliés comme prévu, des quotas délivrés de part et d’autre pourront être reconnus pour satisfaire certaines obligations. Deux systèmes resteraient en place, et non une autorité unique décidant de toutes les règles. Les dirigeants prévoient aussi des exemptions réciproques à leurs mécanismes carbone aux frontières pour les biens concernés, sous réserve des législations et procédures applicables. Cela n’abolit pas les obligations existantes au jour de l’annonce.

Pour une usine qui envisage de remplacer un procédé fortement émetteur, cette perspective peut peser dans le calcul. Une partie de la rentabilité dépend des futures dépenses de conformité évitées, mais celles-ci changent avec le prix des quotas, les secteurs couverts et les modalités de la transition. La reconnaissance mutuelle donne potentiellement accès à davantage d’acheteurs et de vendeurs ; elle ne fixe pas un prix de référence garanti pour les quinze prochaines années. L’exemption à la frontière peut réduire des coûts ou démarches sur les échanges concernés, sans supprimer le coût de l’énergie ni le risque qu’un investissement prenne du retard.

Il serait donc prématuré de rattacher ce rapprochement à la rentabilité du site de Tampere. Son débouché annoncé est surtout en Allemagne, non au Royaume-Uni. Ses contrats d’électricité, de vente de gaz et de chaleur ont leur propre économie. Les deux actualités éclairent des leviers différents : un contrat organise des livraisons et des paiements entre parties identifiées ; une règle carbone change le cadre dans lequel ces parties prendront leurs décisions. Un financeur peut tenir compte de cette seconde dimension sans traiter une entrée en vigueur prévue comme une recette contractuelle.

Algérie : un budget plus diversifié reste sensible à la rente

Le diagnostic publié le 19 novembre par la Banque mondiale en Algérie éclaire un troisième mode de financement : l’investissement public soutenu par les recettes d’un État producteur d’hydrocarbures. La Banque mondiale estime que l’économie a progressé de 3,8 % en 2025, avec une croissance hors hydrocarbures de 4,2 %. Cela ne signifie pas que le Trésor s’est affranchi du pétrole et du gaz. La production d’un secteur, les impôts qu’il rapporte et la balance des paiements ne mesurent pas la même chose.

Le déficit budgétaire global est estimé à 10,4 % du PIB en 2025, contre 14 % en 2024. Il a reculé notamment grâce à des recettes hors hydrocarbures plus solides, dont des dividendes exceptionnels d’entreprises publiques. Le FMI, dans son propre examen annuel publié en septembre, estimait le déficit hors hydrocarbures à 23,8 % du PIB hors hydrocarbures en 2025, contre 30,7 % en 2024. Ce second indicateur écarte les recettes pétrolières et gazières et les deux séries n’ont pas la même base de comparaison. L’écart entre 23,8 % et 10,4 % ne mesure donc pas la contribution du pétrole au budget. Les dividendes exceptionnels ne constituent pas non plus une base certaine pour financer chaque année les mêmes dépenses. Si une recette ponctuelle disparaît, le déficit peut repartir à la hausse sans augmentation équivalente du coût des équipements eux-mêmes.

La situation extérieure a, elle, évolué dans l’autre sens en 2025. Avec des exportations d’hydrocarbures moins favorables et davantage d’importations liées à l’investissement, le déficit courant atteint, selon la Banque mondiale, 8,8 % du PIB. Le rapport projette une réduction à 2,9 % en 2026, en s’appuyant sur un contexte de prix des hydrocarbures plus favorable. C’est une projection, non un résultat annuel constaté. Elle n’est pas infirmée ou confirmée par une cotation de pétrole à un moment de la journée. Un déficit courant plus faible n’équivaut pas non plus à un budget équilibré : il décrit des flux différents.

Le point commun avec le financement d’un réseau tient à la durée du risque. Les grands chantiers peuvent être payés sur plusieurs exercices ; les infrastructures exigent ensuite de l’entretien et des renouvellements. Des recettes élevées une année peuvent ouvrir des crédits sans assurer les ressources futures. La Banque mondiale recommande de mieux amortir les fluctuations de la rente et de renforcer les mécanismes de stabilisation. Le cas algérien rappelle qu’un État peut porter un investissement utile sans disposer d’une recette dédiée à chaque projet. Il doit alors faire apparaître dans ses arbitrages les engagements pluriannuels et les charges qui subsistent lorsque les recettes se tassent.

Marchés : Paris et Wall Street en cours de séance

À 15 h 35 à Paris (14 h 35 UTC), le CAC 40 s’affichait à 7 978,07 points, en baisse de 1,27 % en séance. À 10 h 07 à New York (15 h 07 UTC), le Dow Jones progressait d’environ 1 %, le Nasdaq Composite perdait 0,6 % et le S&P 500 était quasi stable. Ces observations ont été prises à des heures différentes et ne sont pas des résultats de clôture. Aux États-Unis, le rendement à dix ans ressortait à 4,99 % dans le relevé de séance ; la courbe officielle du Trésor affichait 5,04 % jeudi. Ce n’est pas un nouveau taux directeur de la banque centrale.

La Banque centrale européenne a publié pour vendredi les taux de référence de 1,0990 dollar américain, 0,83735 livre sterling et 174,35 yens pour un euro. Il ne s’agit pas de prix auxquels une entreprise peut nécessairement traiter. Vers 15 h 30 UTC, le Brent au comptant était indiqué à environ 90,4 dollars le baril, en baisse d’environ 2,3 % depuis minuit dans ce relevé. Ce prix ponctuel n’est ni la moyenne annuelle sur laquelle un État peut calculer ses recettes, ni le prix auquel Tampere vendra son carburant.

Ce que les prochaines annonces permettront de vérifier

À Tampere, les prochaines étapes sont le chantier, sa livraison puis la mise en service industrielle. Une décision finale et des contrats signés donnent une base au projet ; ils ne livrent ni l’usine ni ses recettes. À Beyrouth, l’étape précédente reste à franchir : identifier un prêteur engagé, préciser l’emprunteur et publier les conditions de financement et de raccordement. Entre Londres et Bruxelles, les textes et les actes nécessaires à leur application diront dans quelle mesure les entreprises peuvent intégrer les nouvelles règles à leurs plans. Dans chaque cas, le nombre annoncé n’est utile que si l’on sait à quoi il correspond : une somme empruntée, une recette attendue, une garantie conditionnelle ou une règle qui n’est pas encore entrée en vigueur.

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