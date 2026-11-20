À Kfarjouz, le lycée Al-Rahma a distingué 350 élèves qui ont terminé le premier carnet du Défi de la lecture arabe. Pour franchir cette étape, chacun doit lire dix livres et en résumer dix. Le salon du livre a aussi réuni des élèves et quatre auteurs passés par cet établissement.

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Un livre lu, une page pour le résumer. À Kfarjouz, dans la région de Nabatiyé, le lycée Al-Rahma a distingué 350 élèves qui ont terminé le premier livret du Défi de la lecture arabe, selon l’Agence nationale d’information. La remise des distinctions a eu lieu à l’ouverture du salon du livre de l’établissement, où d’anciens élèves sont également venus parler de leurs ouvrages.

Dix livres, dix résumés

Le « passeport » est le nom donné par les organisateurs du Défi de la lecture arabe au carnet où les élèves consignent leurs lectures. Pour remplir le premier, de couleur rouge, chacun lit dix livres et en résume un par page. Le carnet demande aussi de noter le titre, l’auteur, l’éditeur et le nombre de pages. D’après le règlement, le premier niveau porte sur des livres hors programme scolaire. Ce n’est pas la fin du défi : le parcours ordinaire compte cinq livrets et cinquante livres.

Le chiffre de 350 correspond donc aux élèves distingués pour avoir achevé ce premier carnet. Il ne s’agit ni du nombre de finalistes ni d’un bilan de fréquentation du salon. L’agence ne donne pas le nombre d’élèves ayant entamé le parcours à Kfarjouz, ni celui de ceux qui sont passés au livret suivant.

Des élèves rencontrent quatre auteurs passés par le lycée

Le salon « Racines et lettres » en est à sa vingt-deuxième édition. À l’ouverture, le poète et présentateur Zahi Wehbe a animé un échange sur la lecture et l’écriture avec une élève et quatre auteurs issus du lycée. Selon l’agence, tous quatre avaient déjà publié un ouvrage et participé à des séances de signature au Salon international du livre de Beyrouth.

L’association Al-Mabarrat, dont dépend le lycée, avait documenté la vingtième édition en avril 2025. La direction présentait alors le salon comme le début d’une semaine de lectures collectives, d’ateliers et de rencontres, avec la participation de parents. Ces activités remontent à cette édition et ne constituent pas le programme de novembre 2026.

Un défi auquel participent aussi des écoles publiques

Pour l’année scolaire 2025-2026, le ministère libanais de l’Éducation avait invité les établissements publics et privés, y compris ceux de l’enseignement technique et professionnel, à participer à la dixième édition du défi. L’agence officielle émiratie faisait état, fin octobre, de 132 563 élèves issus de 614 écoles aux qualifications libanaises de cette édition. Ce bilan national précède le salon de Kfarjouz. Le résultat local est plus circonscrit : 350 élèves ont lu et résumé les dix livres du premier carnet.

Photo d’illustration : Nabatiyé el-Tahta, le 8 mai 2011. Cette archive ne montre ni le lycée de Kfarjouz ni son salon. Crédit : ansam61@hotmail.com / Panoramio, via Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Image redimensionnée et intégrée à la couverture Libnanews.

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