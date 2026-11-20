La Banque mondiale avait décaissé 4,41 millions de dollars au 31 octobre sur le prêt d’urgence de 250 millions accordé au Liban. Le plan de marchés du 15 novembre distingue plusieurs opérations pour Ogero, les écoles et la santé. Ni les tirages ni les appels d’offres ne prouvent leur livraison.

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La Banque mondiale avait décaissé 4,41 millions de dollars au 31 octobre sur les 250 millions de son prêt d’urgence au Liban. Le relevé publié le 20 novembre situe le dernier tirage du mois au 21 octobre. Ce bilan mesure l’argent sorti du prêt à cette date, pas la valeur des marchés lancés ni l’avancement des chantiers.

La ligne consacrée au prêt IBRD98410 indique un montant décaissé de 4 410 785,94 dollars et un solde non tiré de 245 589 214,06 dollars. La première somme représente 1,76 % du montant approuvé. Le relevé n’indique pas à quelles dépenses chaque tirage a servi. Il ne faut pas non plus lire le solde comme de l’argent déjà à disposition des entrepreneurs : le prêt reste à mobiliser, selon ses règles de décaissement.

Le prêt est devenu effectif huit mois après son approbation

Le registre de la Banque mondiale permet de dater trois étapes. L’institution a approuvé le financement le 24 juin 2025 et le prêt a été signé le 25 août. Sa prise d’effet est datée du 26 février 2026. Le calendrier montre pourquoi la date d’approbation ne peut pas servir de point de départ automatique à l’exécution de tous les marchés. Elle précède la signature puis le moment où le financement devient effectif.

Le programme d’assistance d’urgence, connu sous son sigle LEAP, couvre le rétablissement de services publics et la réparation d’infrastructures. Le Conseil du développement et de la reconstruction en assure la mise en œuvre. La Banque mondiale l’a conçu pour pouvoir accueillir d’autres financements : le cadre peut atteindre un milliard de dollars si des ressources supplémentaires sont trouvées. Le relevé du 31 octobre ne concerne que le prêt de 250 millions. Il ne décompte ni les besoins du pays, ni les contributions d’autres programmes.

Internet, écoles et hôpital : des marchés à des stades différents

Le plan de passation des marchés révisé le 15 novembre donne une autre lecture de l’exécution. Pour Ogero, il inscrit la fourniture de 30 000 appareils destinés à l’accès fixe sans fil dans une procédure en cours. L’avis national, dans sa version amendée, fixait au 2 novembre l’ouverture des offres. La fiche nationale consultée ne renseignait ni une date de signature ni une livraison. La quantité désigne donc l’objet de l’appel d’offres, et non des appareils arrivés chez les abonnés.

Le même document recense des lots pour réhabiliter des écoles publiques ayant servi d’abris. Il prévoit aussi deux achats distincts pour l’hôpital universitaire Rafic Hariri : un équipement d’imagerie par résonance magnétique et un appareil de radiothérapie. Le plan classe ces deux procédures comme en cours, sans montant contractuel effectif renseigné dans le tableau consulté. Une estimation inscrite avant l’attribution n’est pas le prix final à payer ; l’absence de prix signé dans le plan ne prouve pas non plus qu’aucune dépense n’a été engagée depuis sa publication.

Plusieurs opérations concernent également les réseaux d’eau. Dans une zone pilote du Sud, le plan identifie une procédure de rétablissement des services d’eau et lui associe une estimation de deux millions de dollars. Cette somme ne peut pas être ajoutée aux 4,41 millions décaissés : elle mesure la valeur envisagée d’une opération, non un paiement. Les documents consultés ne permettent pas d’associer un tirage à une école, un hôpital ou un réseau déterminé.

Le chiffre d’octobre ne tranche pas l’exécution de novembre

La visite d’Anna Bjerde au Liban, annoncée le 16 novembre par la Banque mondiale, devait notamment aider à accélérer les projets déjà financés. Le relevé du prêt est plus récent que cette visite par sa date de mise à jour, mais antérieur par sa période : il s’arrête au 31 octobre. Il ne mesure donc pas les effets de ces échanges. Pour les constater, il faudra rapprocher les prochains relevés des avis d’attribution, des contrats signés et des travaux ou équipements réceptionnés.

Enseigne du siège du Groupe de la Banque mondiale à Washington, photographie d’archives du 16 mai 2012. Illustration institutionnelle, sans représentation d’un chantier au Liban. Photo : Victorgrigas / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Photo entière redimensionnée, habillage Libnanews sous la même licence.

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