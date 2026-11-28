De Rachaya à la fin du mandat français, cinq livres éclairent les étapes de l’indépendance du Liban. Denise Ammoun restitue la chronologie, Patrick Seale suit Riad el-Solh et un ouvrage collectif revient sur Sélim Takla. Georges Corm et Fawwaz Traboulsi expliquent ce que la construction du nouvel État a changé.

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Le 22 novembre 1943, la libération de Béchara el-Khoury, de Riad el-Solh et des autres responsables libanais détenus à Rachaya marque la victoire politique restée dans le calendrier national. Mais ni la naissance du Grand Liban en 1920 ni le départ des dernières troupes françaises en 1946 ne se confondent avec cette journée. Pour comprendre ce qui s’est joué entre ces dates, les meilleurs livres ne racontent pas tous la même histoire : l’un suit les acteurs de la crise, un autre remonte au mandat, un troisième examine le compromis qui devait faire vivre le nouvel État.

Novembre 1943 : la date qui donne leur fil à ces lectures

Au début de novembre, la Chambre supprime de la Constitution les dispositions liées au mandat. Les autorités françaises arrêtent le président, le chef du gouvernement et plusieurs responsables dans la nuit du 10 au 11 novembre. En dehors de la citadelle, la contestation gagne la rue. La crise engage aussi les Alliés : Londres intervient alors que le Levant compte encore dans le dispositif de guerre. Le 22 novembre, les détenus retrouvent la liberté et les dirigeants reprennent leurs fonctions. La présence militaire française, elle, ne s’achève qu’en 1946.

Denise Ammoun : remonter du 22 novembre au mandat

Histoire du Liban contemporain, tome 1 : 1860–1943 (Fayard) est le livre à choisir pour suivre l’enchaînement des événements en français. Le titre couvre plus de huit décennies, mais le récit accorde une place centrale aux dernières années de l’Empire ottoman, à la création du Grand Liban et à l’évolution de la vie politique sous le mandat. L’année 1943 apparaît ainsi au terme de négociations et de rapprochements qui ont pris des années, plutôt que comme une rupture sans passé.

On peut le lire avec une question : à quel moment la revendication change-t-elle de nature ? Définir le territoire, organiser ses institutions et retirer à la puissance mandataire ses prérogatives constitutionnelles sont trois étapes différentes. Pour poursuivre au-delà de la journée de Rachaya, le deuxième tome prend le relais en 1943 ; il ne remplace pas le premier si l’on cherche le récit de la marche vers l’indépendance.

Patrick Seale : suivre Riad el-Solh de l’intérieur

Dans La lutte pour l’indépendance arabe (Fayard, 2010), Patrick Seale choisit la biographie. Riad el-Solh n’entre pas dans le récit avec sa nomination à la présidence du Conseil en 1943 : ses engagements, ses exils et ses relations dans le monde arabe éclairent les alliances qu’il a ensuite pu nouer au Liban. C’est la lecture la plus narrative de la sélection.

Le changement de focale est utile. Le lecteur voit comment un homme politique engagé dans des débats qui dépassent les frontières libanaises en vient à défendre l’indépendance du pays et à gouverner avec Béchara el-Khoury. La biographie privilégie naturellement son personnage principal. Lue avec Ammoun, elle permet de distinguer sa trajectoire du mouvement plus large qui porte l’indépendance.

Sélim Takla : retrouver un acteur moins connu de 1943

Le volume Sélim Takla, 1895–1945. Une contribution à l’indépendance du Liban, dirigé par Gérard D. Khoury (Karthala), déplace le regard vers un acteur moins présent dans les commémorations. Ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Riad el-Solh, Takla est l’un des responsables emprisonnés à Rachaya. Le livre permet de retrouver, à côté des deux dirigeants les plus connus, un homme qui a pris part à la construction de la politique extérieure du nouvel État.

C’est un choix plus spécialisé que la synthèse d’Ammoun. Il est particulièrement utile pour qui veut comprendre ce qui devait suivre la crise de novembre : exercer des compétences diplomatiques et faire reconnaître l’État dans ses relations avec d’autres gouvernements.

Georges Corm : que change l’indépendance dans la société ?

Dans Le Liban contemporain. Histoire et société (La Découverte), Georges Corm fait se succéder un chapitre sur le mandat et un autre sur la société de l’indépendance, de 1943 à 1975. Il s’intéresse moins à reconstituer chacune des journées de novembre qu’à comprendre comment le pays fonctionne après la rupture : qui peut accéder à l’État, comment la vie économique évolue et ce que les tensions politiques doivent aux dynamiques intérieures autant qu’aux influences étrangères.

C’est un bon deuxième livre pour ne pas s’arrêter à la libération des détenus. Là où une biographie suit la négociation entre des dirigeants, Corm invite à regarder ce que le nouvel ordre politique permet et les problèmes qu’il ne résout pas.

Fawwaz Traboulsi : une autre lecture du passage à l’indépendance

Dans A History of Modern Lebanon (Pluto Press, deuxième édition, 2012, en anglais), le chapitre consacré au passage du mandat à l’indépendance s’inscrit entre la formation du Grand Liban et les premières années de la République. Traboulsi donne un poids particulier aux groupes sociaux, à l’économie et aux intérêts qui se rencontrent dans les institutions. On peut commencer par ce chapitre, sans lire toute la synthèse.

La comparaison avec Seale fait ressortir deux démarches. Chez le biographe, les relations et les choix d’un acteur donnent leur rythme aux événements. Chez l’historien, les alliances se lisent aussi à travers les milieux et les intérêts qui les rendent possibles. C’est un complément, pas un second récit de la seule détention à Rachaya.

Par quel livre commencer ?

Si vous n’en lisez qu’un, commencez par Denise Ammoun pour suivre le récit jusqu’à novembre 1943. Ajoutez Patrick Seale pour lire la crise à travers Riad el-Solh, ou le volume sur Sélim Takla pour retrouver un autre acteur de Rachaya. Georges Corm et Fawwaz Traboulsi déplacent la question vers les institutions et la société : qu’a changé l’indépendance une fois les dirigeants sortis de prison ?

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