À compter du 1er décembre, l’ancien permis ne suffira plus pour entrer au Canada dans certaines zones isolées de l’Ontario et du Manitoba. Les voyageurs devront se présenter à un poste frontalier ou déclarer leur arrivée depuis un point désigné. Dix-sept nouveaux sites de déclaration par téléphone sont déjà ouverts.

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Les permis de passage à la frontière dans les régions éloignées expireront lundi 30 novembre à 23 h 59. Dès le 1er décembre, les voyageurs qui entrent au Canada par les secteurs concernés devront déclarer leur arrivée à un poste frontalier ou depuis un site désigné pour la déclaration par téléphone.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rappelé cette échéance le 25 novembre. Elle concerne les secteurs couverts jusqu’ici par le Programme de passage à la frontière dans les régions éloignées (PFRE). L’agence annonce que 17 nouveaux sites de déclaration par téléphone sont déjà en service en Ontario et au Manitoba.

De Quetico au lac des Bois, où se déclarer

En Ontario, les postes de garde forestier de Cache Bay et de Prairie Portage, dans le parc provincial Quetico, figurent parmi les nouveaux points désignés. Sur le lac des Bois, l’agence recense notamment la rampe de mise à l’eau du terminus de la route de glace de Kenora, ainsi que les quais publics de Morson, Nestor Falls et Sioux Narrows. La rampe de Noden Causeway, sur le lac Rainy, fait également partie de la liste.

Sur la rive canadienne du lac Supérieur, les nouveaux points comprennent les marinas de Rossport et de Silver Islet et le terminal maritime de Terrace Bay. Au Manitoba, le point désigné pour les voyageurs qui arrivent de la région américaine du Northwest Angle se trouve sur la route provinciale 525. L’ASFC prévoit d’autres points à la suite de consultations avec des communautés locales et autochtones. Elle les inscrira à son répertoire à mesure qu’ils ouvriront.

Le permis ne remplacera plus la déclaration à l’arrivée

Les titulaires d’un permis PFRE actif ont bénéficié d’une prolongation jusqu’au 30 novembre. À partir du lendemain, ils devront signaler leur arrivée à chaque entrée au Canada, comme les autres voyageurs. Cette procédure concerne aussi les personnes qui traversent en embarcation privée. Pour se déclarer par téléphone, il faut le faire depuis un lieu désigné. Un appel passé depuis n’importe quel point de la rive ne remplace pas cette démarche.

L’agent demande les renseignements relatifs au voyage, au véhicule ou à l’embarcation. Il faut déclarer toutes les personnes à bord et les biens introduits au Canada, y compris les achats susceptibles de bénéficier d’une franchise. L’agent peut autoriser les voyageurs à poursuivre leur route ou leur demander de se présenter à un contrôle en personne.

Ce qui change et ce qui reste ouvert

La fin du permis ne correspond pas à une fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Les postes d’entrée avec personnel restent une option. Pour un trajet en région éloignée, l’ASFC recommande de vérifier dans son Répertoire des bureaux et des services le point de déclaration retenu et ses heures d’ouverture avant de partir.

Selon l’agence, le programme comptait historiquement environ 11 000 membres par an, dont près de 90 % de ressortissants américains. Le changement porte sur les formalités d’entrée au Canada. Pour le retour aux États-Unis, les voyageurs restent soumis aux règles américaines.

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