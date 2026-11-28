Tirs signalés au Sud-Liban, bourses annoncées pour huit écoles et orages attendus dès dimanche matin. À l’étranger, Taïwan dépouille son référendum sur le nucléaire, un cargo est signalé saisi au large du Yémen et Euro 7 entre en application pour les nouvelles homologations de voitures et d’utilitaires dans l’Union européenne.

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Samedi 28 novembre 2026, édition de 18 h, heure de Beyrouth. Des tirs ont été signalés dans plusieurs secteurs du Sud-Liban. Une délégation de maires français a rencontré des élus à Kawkaba, au lendemain de l’annonce de bourses scolaires à Baabda. À Beyrouth, les restrictions liées au marathon commencent ce soir, avant le retour des pluies au petit matin.

Sud-Liban : des tirs signalés dans les districts de Nabatiyé et de Bint Jbeil

Des tirs d’artillerie israéliens ont été signalés dans le secteur de Mayfadoun et de Zawtar el-Charqiyé, dans le district de Nabatiyé, ainsi qu’à l’aube près de Rachaf et de Sarbine, dans le district de Bint Jbeil. Ces signalements s’ajoutent aux frappes rapportées dans la matinée à Kfar Tebnit et aux tirs dans la vallée de Zebqine. Aucun bilan de victimes n’a été confirmé pour les tirs de Mayfadoun, Rachaf et Sarbine.

Écoles du Sud : des bourses annoncées pour 3 000 élèves

Valérie Pécresse a annoncé vendredi, devant Joseph Aoun, une aide scolaire destinée à 3 000 élèves de huit établissements du Sud. Les modalités d’attribution et les dates de versement ne sont pas publiques. À Kawkaba, une délégation de maires français a discuté samedi de jumelages et de projets scolaires et sociaux avec des élus du secteur de Marjayoun, sans convention signée annoncée.

À Baabda, une autre délégation, celle de l’école publique de Zawtar-Ouest, avait demandé vendredi un appui pour maintenir les cours. L’UNESCO avait indiqué le 25 novembre que l’établissement, dont plusieurs locaux ont été endommagés, accueillait environ 74 élèves, contre 304 avant la guerre.

Beyrouth : restrictions ce soir, orages possibles dès l’aube

Les Forces de sécurité intérieure ont annoncé des interdictions de stationnement à partir de 21 h ce samedi sur le parcours du marathon, puis la fermeture à 22 h d’un secteur de la place des Martyrs. Le marathon et le semi-marathon sont annoncés dimanche à 6 h 30 par l’organisateur. Le service météorologique prévoit des pluies parfois fortes et des orages dès l’aube au Liban, avec un risque de crues rapides sur certaines routes et une visibilité réduite en altitude.

Yémen : un cargo signalé saisi dans le golfe d’Aden

Le service britannique de veille maritime a indiqué que des hommes armés avaient pris le contrôle d’un cargo au large du Yémen. Son avis ne donne ni le nom du navire ni celui de son exploitant. L’identité des assaillants et le sort de l’équipage n’ont pas été confirmés par cet avis.

Taïwan : le maire sortant conserve Taipei

Le candidat du Parti démocrate progressiste, Puma Shen, a reconnu sa défaite à Taipei face au maire sortant Chiang Wan-an, du Kuomintang. Un référendum distinct portait sur l’abandon de la politique de sortie du nucléaire. À 19 h 55 à Taipei, le dépouillement partiel donnait 5,41 millions de voix au oui, au-delà du seuil correspondant au quart des inscrits. Le total définitif de la commission électorale n’avait pas été vérifié à la clôture de cette édition.

Union européenne : la première échéance d’Euro 7 dimanche

À partir du 29 novembre, Euro 7 s’applique aux nouvelles homologations de voitures et d’utilitaires légers. L’échéance générale pour les véhicules neufs des types déjà homologués interviendra un an plus tard. Le règlement encadre notamment les particules de freinage et fixe des seuils de durabilité pour les batteries. Il n’impose pas de nouvelle homologation aux voitures déjà immatriculées.

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