L’Université La Sagesse a réuni juristes et responsables à Furn el-Chebbak, le 19 novembre, pour les cent ans de la Constitution libanaise. Les échanges ont porté sur le fonctionnement des institutions, les réformes prévues par l’accord de Taëf et le rôle de l’État dans la préservation de la paix civile.

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Communiqué de l’Université La Sagesse, traduit et adapté de l’arabe. À l’occasion du centenaire de la Constitution libanaise, la Faculté de droit de l’Université La Sagesse a organisé, sur son campus principal de Furn el-Chebbak, le colloque « Cent ans de la Constitution libanaise : vers un État qui consolide la paix civile ». La rencontre, ouverte le 19 novembre sous le patronage et en présence de Mgr Paul Abdel Sater, archevêque maronite de Beyrouth, a réuni responsables publics, avocats et spécialistes du droit constitutionnel.

De la vacance présidentielle à la formation du gouvernement

Après les hymnes du Liban et de l’Université La Sagesse, un film institutionnel réalisé à l’aide de techniques d’intelligence artificielle a retracé l’histoire de l’établissement depuis sa fondation en 1875. À l’ouverture, le doyen de la Faculté de droit, Chady Saad, a posé la question qui a traversé les échanges : les blocages institutionnels procèdent-ils du texte constitutionnel ou de la manière dont il est appliqué ? Il a évoqué la répétition des vacances présidentielles, la durée de la formation des gouvernements, l’application des dispositions de l’accord de Taëf et l’indépendance de la justice. Antoine Sfeir, doyen de la Faculté des sciences politiques et des relations internationales, coordinateur national du centenaire et conseiller du président de la République, a transmis les salutations et les remerciements de Joseph Aoun. Il a appelé à traduire les dispositions de la Constitution dans les pratiques de l’État. Le président de l’université, Joseph Saab, a rappelé le rôle de La Sagesse dans l’enseignement du droit et la contribution de ses diplômés à la vie constitutionnelle. Il a insisté sur l’égalité des citoyens, le respect de la diversité et la responsabilité de l’université dans la transmission d’une culture du dialogue.

Les bâtonniers de Tripoli et du Nord, Marwan Daher, et de Beyrouth, Imad Martinos, ont également pris la parole. Marwan Daher a insisté sur l’application effective de la Constitution et l’indépendance de la justice. Imad Martinos a souligné le décalage entre le texte et les pratiques politiques, et demandé d’achever l’application de l’accord de Taëf et de renforcer le Conseil constitutionnel. Le ministre de la Justice, Adel Nassar, a appelé à un dialogue national pour résoudre les différends constitutionnels et à faire évoluer les textes de façon à protéger les droits, les libertés et la souveraineté de l’État.

La première séance, présidée par Chady Saad, a porté sur l’élection présidentielle, la désignation du président du Conseil et les délais de formation du gouvernement, de promulgation des lois et d’adoption des décrets. Ancienne présidente de La Sagesse et enseignante à la Faculté de droit de l’Université Saint-Joseph, Lara Karam Boustany a examiné le désaccord sur le quorum des deux tiers aux différents tours de l’élection présidentielle. Elle a également évoqué les révisions constitutionnelles exceptionnelles et les compromis politiques qui ont pris le pas sur les règles de la Constitution. Rizk Zgheib, doyen de la Faculté de droit de l’Université Saint-Esprit de Kaslik et enseignant à l’Université Saint-Joseph, a rappelé que les consultations parlementaires contraignantes servent de fondement à la désignation du président du Conseil par le chef de l’État et ne constituent pas une élection. Il a soulevé la possibilité de fixer un délai pour la formation du gouvernement. L’avocat et enseignant Adel Yammine a examiné les effets de l’accord de Taëf sur les pouvoirs du président de la République et les blocages liés à ces délais. Ces interventions exposaient des pistes de réforme, non des changements adoptés.

Décentralisation et Sénat : quelles compétences ?

La deuxième séance, présidée par Sara Rammal, juge au Conseil d’État, a examiné plusieurs chantiers liés à l’accord de Taëf. Élie Maalouf, magistrat à la Cour des comptes et conseiller du ministre de la Justice, a insisté sur la coopération entre municipalités pour surmonter le manque de moyens. Il a défendu une décentralisation administrative et financière élargie, assortie des compétences et des ressources nécessaires aux collectivités. L’ancien bâtonnier de Beyrouth, Fadi Masri, a distingué le respect des convictions religieuses du confessionnalisme politique. Il a demandé la création de l’instance nationale prévue par la Constitution pour examiner les voies de son abolition. Salim Zakhour a estimé que la réflexion sur un Sénat devait d’abord en préciser les attributions, afin qu’il puisse remplir son rôle dans la protection de la diversité confessionnelle, plutôt que de s’arrêter à son mode d’élection.

Le rôle du Conseil constitutionnel

La troisième séance, présidée par Adeline Charbel, juge au Conseil d’État, a porté sur le contrôle de la constitutionnalité des lois, les limites du pouvoir d’interprétation du Conseil constitutionnel et son indépendance. Edgar Kabbouat a défendu la possibilité, pour un justiciable, de soulever l’inconstitutionnalité d’une disposition à l’occasion d’un litige, en s’appuyant sur des expériences étrangères. Issam Sleiman, ancien président du Conseil constitutionnel, a distingué l’interprétation d’un texte de sa réécriture et évoqué la possibilité de censurer une disposition lorsqu’elle est trop imprécise pour garantir le principe d’égalité. L’ancien député et avocat Ghassan Moukheiber a préconisé de revoir la loi instituant le Conseil et son règlement intérieur. Il a demandé que ses membres soient choisis pour leurs qualifications et leur expérience juridique, plutôt que selon des quotas politiques.

En clôture, le magistrat Fadi Aneissi a présenté le projet de recommandations que les étudiants de la Faculté de droit avaient préparé sous sa direction. Le document reprend les difficultés relevées au cours des séances et propose des pistes pour y remédier. Il reste en cours de révision : l’université n’a pas annoncé l’adoption d’un texte définitif.

Le colloque en images

Participants assis au premier rang de l’auditorium pendant le colloque. Photo : service de presse de l’Université La Sagesse.

Vue de côté du premier rang et du public pendant le colloque. Photo : service de presse de l’Université La Sagesse.

Photo de groupe sur la scène, devant le visuel du colloque. Photo : service de presse de l’Université La Sagesse.

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