La ministre des Sports annonce la fin du conflit interne. Les étapes de l’élection d’un nouveau comité restent à publier.

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La ministre des Sports annonce la fin du conflit interne. Les étapes de l’élection d’un nouveau comité restent à publier.

La ministre libanaise de la Jeunesse et des Sports, Nora Bayrakdarian, a annoncé vendredi 27 novembre depuis le palais de Baabda que les acteurs du sport libanais étaient parvenus à un accord sur le Comité olympique. Elle a présenté le compromis au président Joseph Aoun, en présence notamment de Pierre Jalkh et de Jihad Salamé. L’étape suivante, a-t-elle précisé, doit conduire à l’élection d’un nouveau comité.

Un accord confirmé à Baabda, pas un vote

Le ministère avait déjà annoncé le 16 novembre un règlement négocié de la division qui paralysait l’institution. La rencontre du 27 confirme que les différents interlocuteurs ont présenté ensemble l’issue de la négociation à la présidence. Joseph Aoun a salué l’accord, estimant qu’il aurait des effets positifs sur l’image du sport libanais au pays et à l’étranger. La présidence précise que le règlement doit respecter la Charte olympique et les normes libanaises applicables.

Les éléments à attendre avant l’élection

L’annonce présidentielle ne tient pas lieu de convocation. Elle ne fixe ni la date, ni les modalités de candidature, ni la composition du collège qui prendra part au scrutin. La ministre a promis que les prochaines étapes seraient communiquées. Il faudra distinguer la notification de ces étapes par les instances sportives d’une prise de position éventuelle du Comité international olympique ou du Conseil olympique d’Asie : le communiqué de Baabda n’en rapporte aucune à propos du futur scrutin.

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