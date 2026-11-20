À Duma, en Cisjordanie occupée, un reportage de Haaretz suit d’anciens responsables israéliens venus accompagner des agriculteurs palestiniens. En octobre, la cueillette s’interrompt brutalement et deux militants israéliens sont alors interpellés. Haaretz a diffusé une vidéo le 19 novembre. Elle ne signale ni une nouvelle intervention ni un accès durable.

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En Cisjordanie occupée, d’anciens responsables israéliens de l’armée et des services de renseignement rejoignent des volontaires qui accompagnent des agriculteurs palestiniens. Un reportage de Haaretz raconte ce qui s’est passé en octobre à Duma, près de Naplouse : une cueillette interrompue et deux militants israéliens interpellés. La vidéo publiée le 19 novembre par le journal revient sur le rôle de ces anciens de l’armée, du Shin Bet et du Mossad.

They were senior officials in the IDF, Shin Bet and Mossad who devoted their lives to Israel's security. Today, they are activists protecting Palestinians in the West Bank from troops and settlers | Video by Noa Limone and Tal Elkayam pic.twitter.com/F9qWXgP3Fu — Haaretz.com (@haaretzcom) November 19, 2026 Vidéo de Noa Limone et Tal Elkayam, publiée par Haaretz le 19 novembre 2026.

Voir la vidéo originale de Haaretz sur X.

À Duma, la cueillette ne va pas au bout

Dans son reportage écrit du 6 novembre, la journaliste Noa Limone suit un groupe venu aider à la récolte. À Burin, où il comptait d’abord travailler, l’accès au village est fermé. À Duma, une famille accepte de se rendre dans son oliveraie avec les volontaires. La présence du groupe lui permet de commencer à récolter, mais la cueillette s’interrompt après l’arrivée de colons, selon le récit de Haaretz. Seules les olives de quelques arbres ont pu être cueillies ce jour-là, dans la parcelle où se trouvait la journaliste.

Le journal rapporte que la police israélienne interpelle deux accompagnateurs, dont Joel Feldschuh, général de brigade à la retraite. Le journal indique qu’ils sont remis en liberté le même jour sous conditions. Leur interpellation ne vaut pas condamnation. La vidéo annoncée le 19 novembre, créditée par Haaretz à Noa Limone et Tal Elkayam, n’établit pas qu’une nouvelle sortie a eu lieu ce jour-là.

Des anciens de l’armée, mais pas une mission militaire

Le reportage attribue l’initiative à Eyal Ben-Reuven, ancien général de l’armée israélienne. Elle compte, selon Haaretz, des anciens officiers ainsi que d’anciens hauts responsables du Shin Bet, chargé de la sécurité intérieure, et du Mossad, service de renseignement extérieur. Ces parcours décrivent la composition du groupe, pas la liste des personnes présentes ce jour-là à Duma. Les participants ne sont pas envoyés par les institutions où ils ont servi.

Ces anciens responsables se joignent à des militants déjà présents auprès de communautés palestiniennes. Ben-Reuven explique dans le reportage vouloir aider les agriculteurs, épauler les volontaires de longue date et rendre la situation plus visible en Israël. Le prestige que certains tirent de leurs anciennes fonctions a contribué à attirer l’attention sur l’interpellation de Feldschuh. Sur le terrain, il n’a pas suffi à permettre à la famille de terminer sa cueillette.

Les volontaires ne peuvent pas garantir l’accès aux terres

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU a recensé 410 attaques de colons liées à la récolte des olives entre le 1er septembre et le 9 novembre en Cisjordanie. Dans son rapport du 13 novembre, il recense aussi des annulations et reports d’accès à des terres agricoles, ainsi que des jours de cueillette limités. L’aide des partenaires humanitaires n’atteint qu’un nombre limité d’agriculteurs dans la plupart des localités, alors même que ces partenaires fournissent du matériel ou accompagnent les cueilleurs.

L’armée israélienne affirmait le 27 octobre que la grande majorité des cueillettes coordonnées qu’elle protégeait se déroulaient sans incident inhabituel. Cette déclaration portait sur ces opérations, pas sur toutes les parcelles auxquelles les agriculteurs cherchaient à accéder. Elle ne répondait pas spécifiquement au cas de Duma. Ce qu’y décrit Haaretz tient à cette différence : pouvoir commencer à cueillir avec des volontaires ne signifie pas pouvoir rester, ni revenir le lendemain.

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