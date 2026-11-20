Au Liban, demander le renvoi d’une affaire au Conseil de justice ne suffit pas à saisir cette juridiction. Un décret adopté en Conseil des ministres est nécessaire. Ce décryptage distingue la décision de renvoi, l’instruction et le jugement, sans annoncer de transfert nouveau ni préjuger des responsabilités individuelles des personnes.

18

Lire l'article Stop

Réclamer qu’un dossier soit confié au Conseil de justice ne suffit pas à le saisir. Au Liban, le renvoi devant cette juridiction exceptionnelle passe par un décret adopté en Conseil des ministres. Cette décision doit être distinguée de l’instruction et du jugement, qui interviennent dans un autre cadre.

Dans une affaire sensible, la demande de changer de juridiction peut devenir un enjeu politique aussi visible que l’enquête elle-même. Elle ne produit pourtant pas, à elle seule, le transfert du dossier. L’existence d’une déclaration publique, d’un appel des familles ou d’une prise de position partisane ne permet pas d’annoncer qu’un renvoi a été décidé.

Un décret, pas une simple annonce

Le ministère de la Justice indique que le Conseil de justice est saisi par un décret pris en Conseil des ministres. Sa compétence concerne notamment des crimes contre la sûreté de l’État et certaines infractions touchant la sécurité publique. Il ne constitue pas une juridiction que tout plaignant pourrait choisir librement pour obtenir un autre traitement de son affaire.

Une étude juridique publiée par l’Université libanaise expose la conséquence de cette règle : le Conseil ne se saisit pas de lui-même. En l’absence du décret requis, la compétence demeure celle des juridictions ordinaires ou militaires, selon les règles applicables. À l’inverse, le décret de renvoi constitue l’acte qui permet de transférer les procédures concernées. Pour identifier un changement effectif, il faut donc examiner cet acte et son périmètre, pas seulement l’intention annoncée de l’obtenir.

Le renvoi ne tranche pas la culpabilité

Une fois le dossier renvoyé, un magistrat est désigné pour l’instruction, suivant les modalités prévues avec le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Ce magistrat instructeur ne se confond pas avec la formation chargée du jugement. L’instruction peut aboutir à un non-lieu ou à une mise en accusation suivie d’un renvoi devant le Conseil.

Le Conseil est présidé par le premier président de la Cour de cassation et comprend quatre autres magistrats de cette cour. Le ministère rappelle que les voies de recours contre ses décisions sont particulièrement limitées, avec les exceptions prévues pour l’opposition et la révision. Le changement de juridiction ne se réduit donc pas à une modification d’intitulé : il engage un parcours procédural spécifique.

Deux décisions à ne pas confondre

Le pouvoir exécutif décide du renvoi dans les conditions légales ; il ne prononce pas pour autant une condamnation. Les faits imputés, les responsabilités individuelles et les éléments de preuve restent à examiner dans la procédure judiciaire. Décrire un décret comme une reconnaissance officielle de culpabilité serait aussi inexact que présenter une demande de décret comme un transfert déjà accompli.

Cette grille de lecture vaut pour tout dossier évoqué dans le débat public. Avant de parler de saisine, l’information déterminante reste l’existence de l’acte de renvoi. Avant de parler de culpabilité, il faut une décision de justice qui l’établisse.

Couverture : Palais de justice de Beyrouth, archives Libnanews. Date et photographe non renseignés. Illustration générale, aucune audience représentée.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews