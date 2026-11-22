Gadi Eisenkot a condamné dimanche 22 novembre les incendies signalés dans plusieurs villages palestiniens de Cisjordanie occupée pendant la nuit. Il a employé l’expression « terrorisme juif » et mis en cause la politique de deux ministres israéliens. La police a ouvert une enquête sans attribuer publiquement les faits. L’armée israélienne a cité quatre villages ; l’agence palestinienne WAFA dénombre douze véhicules incendiés dans trois localités du gouvernorat de Ramallah et d’Al-Bireh, en se fondant sur des sources locales.

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Gadi Eisenkot a condamné dimanche 22 novembre les incendies signalés pendant la nuit dans des villages palestiniens de Cisjordanie occupée. Le chef du parti Yashar a parlé de « terrorisme juif ». La police israélienne a ouvert une enquête sur les incendies et les inscriptions retrouvées sur place. À ce stade, les autorités n’ont pas identifié publiquement les auteurs.

Incendies en Cisjordanie : une enquête sur quatre lieux

L’armée israélienne a fait état de signalements d’incendies et de graffitis dans quatre villages : Deir al-Soudan, Deir Abou Machaal, Kafr Malik et al-Touwani. La police doit recueillir des éléments matériels et des témoignages. Le point officiel ne précise ni le nombre total de véhicules endommagés ni le bilan humain.

L’agence palestinienne WAFA, sur la foi de sources locales, a recensé douze véhicules incendiés à l’aube dans les trois villages du gouvernorat de Ramallah et d’Al-Bireh : sept à Kafr Malik, trois à Deir Abou Machaal et deux à Deir al-Soudan. Elle attribue ces faits à des colons israéliens et fait état d’inscriptions racistes sur des habitations. Ce décompte matériel ne couvre pas al-Touwani, dans le sud de la Cisjordanie.

Eisenkot met en cause la politique de deux ministres

Dans son message publié dimanche matin, Eisenkot a déclaré que les incendies mettaient des vies en danger et nuisaient à la sécurité d’Israël ainsi qu’à ses relations extérieures. Chargé de former un gouvernement, il a mis en cause les politiques du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, et du ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Ben Gvir a répondu qu’Eisenkot tirait des conclusions avant que l’enquête ne les établisse.

L’expression employée par Eisenkot est une qualification politique. L’ouverture de l’enquête ne vaut ni identification de suspects ni qualification pénale des faits. Les autorités n’ont pas annoncé d’interpellation dans leur premier point de situation.

Vendredi, l’équipe humanitaire de l’ONU dans les territoires palestiniens avait demandé aux autorités israéliennes de protéger les récoltants palestiniens. Elle recensait plus de 400 attaques de colons liées à la récolte des olives depuis septembre, ayant fait des victimes ou causé des dégâts. Ce relevé porte sur une période et un ensemble d’incidents distincts des incendies de dimanche.

Archive : Gadi Eisenkot à Tel-Aviv, le 16 août 2016. Matty Stern / Ambassade des États-Unis à Tel-Aviv via Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Photo d’archive redimensionnée et mise en page. L’image ne montre pas les incendies.

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