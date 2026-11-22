Le Liban commémore son indépendance avec des hommages dont le programme prévoit des étapes à Yarzé et Rachaya. L’agence nationale signale de nouveaux tirs dans le Sud et les autorités annoncent le début des essais techniques à Qlayaat. À Bruxelles, l’Union européenne et l’Indonésie signent deux accords. La météo française et la COP31 complètent ce point.

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Dimanche 22 novembre 2026, midi à Beyrouth. Le Liban marque le 83e anniversaire de son indépendance, alors que l’Agence nationale d’information signale de nouveaux tirs dans le Sud. À Qlayaat, les autorités annoncent le début des essais techniques sans confirmer de décollage. À Bruxelles, l’Union européenne et l’Indonésie ont signé deux accords, qui ne sont pas encore entrés en vigueur.

Indépendance : de Yarzé à Rachaya, les hommages du dimanche

Le ministère de la Défense a confirmé que Michel Menassa avait déposé samedi, au nom de la République, une gerbe sur la tombe de l’ancien président Fouad Chéhab à Ghazir, dans le Kesrouan. Pour ce dimanche, la présidence avait inscrit deux hommages à son programme de la matinée : le ministre de la Défense, Michel Menassa, devait déposer une gerbe à 11 h au monument de l’émir Fakhreddine à Yarzé ; la ministre de l’Environnement, Tamara Elzein, était attendue à 11 h 30 à la citadelle de Rachaya. Ces horaires sont ceux du programme officiel. À midi, la tenue de ces deux hommages n’avait pas été confirmée publiquement. Le programme prévoit encore à 14 h un dépôt de gerbe à la plaque de René Moawad, dans le quartier de Zarif à Beyrouth, par le ministre Kamal Shehadi.

À Rachaya, l’hommage renvoie à l’emprisonnement de dirigeants libanais par les autorités du mandat français en novembre 1943. Leur libération, le 22 novembre, marque la date commémorée aujourd’hui. Samedi, à Nahr el-Kalb, Joseph Aoun avait lié la pleine souveraineté du pays au retrait israélien et au retour des habitants déplacés du Sud, en rappelant que la décision de guerre et de paix devait relever de l’État. Son discours n’a fixé aucun calendrier.

Dans le district de Jbeil, la Défense civile a confirmé avoir encadré une course de cinq kilomètres pour l’Indépendance entre Hjoula et Bentaël.

La fête nationale tombe bien ce dimanche. La fermeture des administrations, des établissements publics et des municipalités est, elle, prévue lundi 23 novembre, selon la note de la présidence du Conseil.

Sud-Liban : l’ANI signale de nouveaux tirs près de Meyfadoun

L’Agence nationale d’information rapporte des tirs d’artillerie intermittents aux abords de Meyfadoun, dans le district de Nabatiyé. Sa dépêche a été publiée dimanche à 10 h 16, heure de Beyrouth. Le texte ne précise ni l’auteur des tirs ni l’heure des faits, et ne donne pas de bilan. Ce signalement est distinct de celui concernant Kfar Tebnit et les abords de Nabatiyé el-Faouqa plus tôt dans la matinée.

Qlayaat : le calibrage annoncé ne confirme pas un vol

Le ministère des Travaux publics et des Transports et l’Autorité générale de l’aviation civile annoncent le début, ce dimanche, du calibrage et des essais opérationnels des systèmes de navigation et des aides visuelles à l’aéroport René-Moawad, dans l’Akkar. Ils prévoient des vols d’inspection supplémentaires après l’achèvement des travaux de réhabilitation de la piste, sous réserve des conditions de sécurité requises. Le communiqué ne dit pas qu’un vol a décollé ce dimanche. Il ne confirme pas non plus l’ouverture des réservations ou le début des liaisons régulières le 14 décembre, date qu’avait avancée le gouvernement.

COP31 : le dernier projet ne nomme pas les énergies fossiles

À Antalya, le dernier projet de décision-cadre publié par le secrétariat de la convention de l’ONU sur le climat renvoie au consensus de Dubaï, sans nommer le pétrole, le gaz ou le charbon ni fixer de nouveau calendrier à leur sujet. Il propose de tripler le financement de l’adaptation d’ici 2035, sans préciser la base de calcul. Le ministre allemand du Climat, Carsten Schneider, a fait savoir que son pays ne soutiendrait pas le texte en l’état. À l’heure de ce bulletin, aucune adoption du texte-cadre n’est confirmée.

L’Union européenne et l’Indonésie signent deux accords

Les deux parties ont signé samedi à Bruxelles un accord commercial et un accord de protection des investissements. La signature intervient après le feu vert donné mercredi par le Conseil de l’Union européenne ; les deux étapes ne se confondent pas. L’accord commercial prévoit notamment une réduction progressive des droits de douane sur de nombreux produits. Les modalités d’une application provisoire dépendent encore de notifications, et la signature ne déclenche pas immédiatement les nouveaux tarifs. Les prochaines étapes comprennent l’approbation du Parlement européen et les procédures de conclusion et de ratification.

En France, pluie-inondation et crues : trois départements à surveiller

Météo-France place l’Ain et le Jura en vigilance orange pour pluie-inondation, avec une dégradation attendue en fin d’après-midi. Dans le Pas-de-Calais, la vigilance orange concerne les crues : Vigicrues classe la Canche à ce niveau et signale des débordements. Il s’agit de deux phénomènes distincts, suivis par des bulletins qui peuvent évoluer dans la journée.

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