Le 30 décembre 1946, Riad el-Solh prend la parole devant la Chambre libanaise, réunie pour la première fois depuis le retrait complet des troupes étrangères. Plus de trois ans ont passé depuis la libération des dirigeants de Rachaya. Entre les deux dates, Beyrouth a signé la Charte des Nations unies et négocié, jusqu’aux derniers embarquements, le départ des forces françaises et britanniques.

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Le 30 décembre 1946, Riad el-Solh prend la parole devant la Chambre libanaise, réunie pour la première fois depuis le retrait complet des troupes étrangères. Plus de trois ans ont passé depuis la libération des dirigeants de Rachaya. Entre les deux dates, Beyrouth a signé la Charte des Nations unies et négocié, jusqu’aux derniers embarquements, le départ des forces françaises et britanniques.

À Nahr el-Kalb, une inscription commémore l’évacuation des troupes étrangères au 31 décembre 1946. Sur les mêmes rochers, des armées avaient gravé le souvenir de leur passage. La République libanaise y a consigné un départ. Le site a retrouvé l’actualité samedi 21 novembre 2026, quand Joseph Aoun s’y est exprimé à la veille de la fête nationale. Pour comprendre la date gravée dans la pierre, il faut revenir aux échanges diplomatiques de 1946 et aux différentes étapes du retrait.

À San Francisco, le Liban signe alors que des troupes restent sur son sol

Dès le 22 novembre 1943, les dirigeants libanais libérés de Rachaya reprennent leurs fonctions. Le 26 juin 1945, à San Francisco, le Liban signe la Charte des Nations unies. Dans le catalogue photographique de la Bibliothèque du Congrès à Washington, Wadih Naïm figure parmi les représentants photographiés lors de la signature. Le pays est l’un des 51 membres fondateurs de l’Organisation. Des unités étrangères sont pourtant encore au Liban. L’État déjà représenté à l’ONU doit négocier leur départ et la remise des installations qu’elles occupent.

Un télégramme envoyé de Beyrouth à Washington le 23 mars 1946 permet de suivre la discussion. Le diplomate américain George Wadsworth a reçu du ministère libanais des Affaires étrangères copie d’une note française. Des experts militaires français et britanniques avaient d’abord retenu avril 1947 comme terme de l’évacuation. La délégation libanaise veut avancer cette échéance. Paris demande des moyens de transport, du personnel pour les embarquements et l’appui des services libanais. Un état-major franco-libanais doit organiser les opérations.

Pourquoi les archives donnent plusieurs dates

Le calendrier se précise au fil des départs. Les archives diplomatiques américaines évaluent les effectifs français à 7 500 hommes en mars et à 2 600 à la fin de juin. Le commandement britannique cesse de fonctionner le 30 juin, tandis qu’un service distinct règle le sort des installations et des créances. Côté français, un communiqué annonce pour le 30 août le départ du général commandant les forces et des dernières unités constituées. Du personnel chargé de la liquidation reste encore sur place.

Le départ de ce dernier service français est annoncé le 24 décembre. Six jours plus tard, devant la Chambre, Riad el-Solh constate que les puissances concernées ont tenu leurs engagements. Le 31 décembre inscrit à Nahr el-Kalb est la date commémorative de l’évacuation. Le gros des troupes avait quitté le pays plusieurs mois avant cette échéance.

Le calendrier libanais a retenu le 22 novembre comme fête de l’indépendance. À la Chambre, le souvenir de novembre 1943 est celui d’un pouvoir élu qui retrouve sa liberté d’action. À Nahr el-Kalb, la pierre garde la trace d’une autre expérience de la souveraineté, celle d’un État assez maître de son territoire pour obtenir et constater le départ de soldats étrangers.

Dossier du 22 novembre 2026. Suivre le direct de la fête de l’indépendance.

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