Une frappe sur une installation de la compagnie pétrolière publique a blessé six employés à Sanaa dimanche 22 novembre, selon le ministère de la Santé relevant des Houthis. Le ministère accuse l’aviation saoudienne. Cette attribution reste non confirmée de manière indépendante et aucune revendication de la frappe n’a été retrouvée.

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Une frappe sur une installation de la compagnie pétrolière publique du Yémen a blessé six employés tôt dimanche 22 novembre à Sanaa, selon les autorités houthies. Leur ministère de la Santé met en cause l’aviation saoudienne. Cette attribution n’a pas été confirmée de manière indépendante.

À Sanaa, six employés blessés selon le ministère de la Santé

Anis al-Asbahi, porte-parole du ministère de la Santé et de l’Environnement qui relève des autorités houthies, a fait état dimanche matin de six blessés parmi les employés de la Yemen Petroleum Company. Il a signalé des dégâts à l’installation et à un autre bâtiment de l’entreprise. Sa déclaration ne précise pas la gravité des blessures ni l’ampleur des dommages.

À l’heure de publication, aucune revendication ou réaction saoudienne n’a été retrouvée au sujet de la frappe de dimanche. La coalition dirigée par Riyad avait annoncé le 20 novembre avoir mené une opération à Sanaa. Son communiqué portait sur cette journée et ne confirme pas l’attribution du nouvel incident.

La déclaration du ministère désigne un incident distinct de celui du 10 novembre, également signalé à Sanaa par Anis al-Asbahi. Ce jour-là, le porte-parole avait fait état de six blessés lors d’une frappe contre une installation de la même entreprise. La nouvelle déclaration situe les faits tôt dimanche 22 novembre et parle de six employés.

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