À Gaza, les experts de l’ONU ont documenté des alertes inaccessibles. Une enquête d’Atfaluna révèle un second obstacle : la difficulté de trouver un abri adapté.

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Les experts de l’ONU ont documenté des avis d’évacuation que des personnes sourdes ou malentendantes ne pouvaient pas comprendre à temps. À Gaza, une enquête de l’association Atfaluna met en évidence un deuxième obstacle : parmi les personnes handicapées interrogées, près de neuf sur dix décrivent leur abri comme dangereux, inadapté ou inaccessible. Être prévenu et pouvoir se mettre à l’abri sont deux problèmes distincts.

Une alerte envoyée n’est pas forcément une alerte reçue

À Gaza, une consigne orale ne remplit pas son rôle pour une personne qui ne peut pas l’entendre. Un message écrit peut lever cet obstacle, mais il ne suffit pas toujours : encore faut-il qu’il parvienne à temps, soit compréhensible et indique clairement ce que la personne est censée faire. Le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU a constaté en 2025 que les systèmes d’alerte et les évacuations ne protégeaient pas de manière fiable les personnes handicapées. Il a reçu des signalements d’avertissements inaccessibles aux personnes ayant une déficience auditive ou visuelle, y compris lorsque les consignes étaient diffusées par message écrit.

Devant le comité, la Fédération mondiale des sourds et l’Union palestinienne des sourds ont demandé la mise en place d’alertes précoces en langue des signes palestinienne. Ce point est important : des sous-titres, de l’arabe écrit simple et la langue des signes palestinienne répondent à des besoins différents. Ils peuvent se compléter sans être interchangeables. L’association gazaouie Atfaluna enseigne déjà cette langue aux familles ainsi qu’à des professionnels, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’accompagnement social. Ce programme de formation n’est pas pour autant un dispositif d’alerte déployé dans toute la bande de Gaza.

Le déplacement peut aussi priver d’un moyen de communication

Dans son évaluation multisectorielle de 2026, Atfaluna rapporte que 97,6 % des ménages de son enquête avaient été déplacés au moins une fois. Parmi les personnes handicapées interrogées, 83 % avaient perdu l’accès à leurs aides techniques à la suite du déplacement. Ce chiffre concerne plusieurs types de handicap et d’équipement. Il ne dit pas que 83 % des personnes sourdes ont perdu un appareil auditif, et ne permet pas de savoir combien d’entre elles ont manqué une alerte.

Les résultats éclairent en revanche ce qui change lors d’un déplacement : une personne peut perdre l’accès au matériel qui lui permet de communiquer avec les équipes de secours, mais aussi le contact avec les proches qui lui relayaient une consigne. Une alerte par téléphone, une vidéo en langue des signes et un relais humain n’ont pas les mêmes contraintes. La vidéo, par exemple, peut rendre une consigne plus compréhensible pour ses destinataires, mais elle reste inutilisable si la connexion ne permet pas de la charger. Un relais de proximité peut être utile lorsque le téléphone ne fonctionne pas, sans garantie qu’il puisse joindre des personnes déplacées plusieurs fois.

En septembre 2026, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU, l’OCHA, signalait encore des travaux pour améliorer les communications de sécurité de ses partenaires à Gaza. Ces travaux concernent les organismes d’aide : ils ne démontrent pas que les foyers disposent d’une connexion fiable ni qu’un système d’alerte accessible fonctionne pour eux.

La possibilité de partir dépend aussi du lieu d’arrivée

Atfaluna indique que 88,4 % des personnes handicapées interrogées jugeaient leur abri dangereux, inadapté ou inaccessible. L’enquête regroupe ces trois difficultés dans un même résultat : elle ne permet pas d’isoler la part des abris dont l’accès physique était impossible, ni d’en faire une estimation pour toute la population. Elle montre toutefois pourquoi une information reçue à temps ne suffit pas. Un endroit peut être indiqué dans une consigne sans être accessible à la personne qui doit s’y rendre, ou sans lui permettre de communiquer avec celles et ceux qui l’accueillent.

Le 18 novembre, l’OCHA a recensé la distribution d’articles d’abri à plus de 17 000 ménages dans son bilan de l’intervention et signalé des activités d’inclusion du handicap. Le document ne donne pas le nombre d’abris disposant d’une interprétation en langue des signes ou d’un protocole accessible d’évacuation. Il renseigne la réponse humanitaire, pas la capacité d’un abri particulier à accueillir toute personne.

La Convention relative aux droits des personnes handicapées distingue elle aussi la protection dans les situations d’urgence et l’accès à l’information. Pour apprécier l’efficacité d’une alerte à Gaza, compter le nombre de messages envoyés ne suffit donc pas. Il faut aussi savoir combien de personnes les ont compris à temps et combien ont effectivement pu rejoindre un lieu adapté. Les données publiques consultées ne donnent pas ces deux mesures pour l’ensemble du territoire.

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