En Syrie, les chantiers de l’eau ne se trouvent pas tous au même stade. La station de pompage d’Al-Qantara, à Salamiyé, est en fonctionnement selon la Fondation Aga Khan. À Tartous, le captage d’une source vise plus de quinze villages. À Deraa, l’UNICEF donne un objectif de capacité pour un réseau en réhabilitation. Au moment où la Banque mondiale veut accélérer ses propres opérations à Damas, ces trois exemples montrent la différence entre travaux achevés, mise en service et desserte effective des foyers.

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À Salamiyé, dans le centre de la Syrie, une station de pompage rénovée fonctionne de nouveau, selon la Fondation Aga Khan. Près de Tartous, le chantier a porté sur une source ; à Deraa, sur la remise en service d’un ensemble de stations et de puits. Ces trois projets ne se mesurent pas au même stade. Le 18 novembre, la Banque mondiale a inscrit l’accélération de ses propres projets à l’ordre du jour de sa visite à Damas, dont celui consacré à l’eau et à l’assainissement.

À Salamiyé, la station fonctionne : reste à mesurer la desserte

À la station d’Al-Qantara, les travaux ont porté sur les équipements de pompage, l’alimentation électrique et les moyens de suivi. La Fondation Aga Khan, qui a mené le projet avec le service des eaux de Hama et les communautés locales, a indiqué fin septembre que les travaux nécessaires à la mise en service de la station étaient terminés. Elle documente la station en fonctionnement. Cela ne donne pas le nombre d’heures pendant lesquelles l’eau arrive chaque semaine dans les logements de Salamiyé.

La fondation suit séparément une autre opération destinée à quatre villages du secteur, dont Barri et Mofekar. Elle documentait encore en septembre des travaux de réhabilitation de réservoir et de raccordement. Il ne faut pas confondre ce chantier avec la station d’Al-Qantara ni traiter les quatre villages comme des bénéficiaires déjà desservis par la nouvelle installation.

À Tartous, capter une source ; à Deraa, rétablir une desserte

Dans la région de Tartous, le projet d’Al-Baghla vise à récupérer une partie de l’eau de source qui n’était pas utilisée. La Fondation Aga Khan et le service des eaux de Tartous ont travaillé sur un réservoir de collecte et une conduite. Au dernier point publié par la fondation sur ce chantier, les travaux entraient dans leur phase finale fin juillet et la remise de l’installation à l’exploitant se préparait. Plus de quinze villages sont visés. Ce nombre décrit le périmètre prévu, non celui des villages pour lesquels la reprise du service a été constatée.

À Deraa, l’UNICEF et la banque de développement allemande KfW soutiennent le service public local pour remettre en état une station principale, une station auxiliaire et trois puits. L’UNICEF prévoit jusqu’à 1 680 mètres cubes d’eau potable par jour une fois le système pleinement opérationnel, au bénéfice de plus de 70 600 personnes. Ce plafond est une capacité attendue à l’échelle du réseau. Il ne donne ni le volume effectivement distribué chaque jour ni la quantité qui arrive à chaque foyer.

Le financement ne dit pas quand l’eau arrivera au robinet

En avril, la Banque mondiale a approuvé un don de 150 millions de dollars pour réhabiliter des infrastructures d’eau et d’assainissement. Le projet concerne notamment les réseaux de traitement et d’adduction à Idlib, Homs et Hama, ainsi que des installations d’assainissement à Damas. Ce financement ne doit pas être attribué aux trois chantiers décrits ici. La Banque a publié un plan de passation de marchés en septembre ; la visite du 18 novembre visait à faire avancer l’exécution des financements déjà approuvés.

Les pièces publiques suivent ainsi des résultats différents : une station remise en service, une source en cours d’aménagement ou un volume attendu après travaux. Pour comparer les effets sur les ménages, il faudrait des relevés établis sur une même période : fréquence de distribution, qualité de l’eau au point de livraison et dépenses engagées pour se fournir ailleurs lorsque le réseau s’interrompt.

Archive : l’Oronte à Hama, le 19 août 2008. Vyacheslav Argenberg / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Photo entière redimensionnée et habillée par Libnanews. Elle ne montre aucun des chantiers de 2026.

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