Un Palestinien a été blessé par balle samedi à At-Tuwani, au sud d’Hébron. La police israélienne a arrêté trois suspects, dont deux militaires.

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Un Palestinien a été blessé par balle samedi 28 novembre à At-Tuwani, dans le sud de la Cisjordanie occupée. La police israélienne a annoncé l’arrestation de trois Israéliens, dont deux militaires qui n’étaient pas en service au moment des faits. La police militaire est saisie de l’affaire.

Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué que ses secouristes avaient pris en charge un homme blessé par balle à l’épaule. L’armée israélienne a déclaré que le tir de l’un des militaires avait blessé un Palestinien. Les trois suspects ont été interpellés le jour même. Aucun acte d’accusation n’avait été annoncé samedi soir.

Des versions divergentes sur le début de l’incident

Les images diffusées après les faits montrent trois hommes israéliens, dont deux armés, entrer dans le village. Elles ne permettent pas, à elles seules, de reconstituer l’ensemble des événements. Honenu, l’organisation qui représente les suspects, affirme que des Palestiniens leur ont jeté des pierres et qu’ils ont ouvert le feu en réaction. Un militant de Masafer Yatta affirme au contraire que des Israéliens ont pris pour cible une habitation ; il dit aussi que la mère d’un habitant a été frappée. Le Croissant-Rouge a confirmé la prise en charge du blessé par balle, sans confirmer cette seconde allégation.

La police a présenté deux des suspects comme des militaires effectuant leur service obligatoire, et le troisième comme un civil. L’armée a confirmé l’ouverture d’une enquête avec la police. Les autorités n’ont pas établi publiquement la chronologie complète ni précisé pourquoi les trois hommes étaient entrés dans le village.

L’ONU avait alerté sur les difficultés d’accès à Masafer Yatta

At-Tuwani se trouve dans les collines au sud d’Hébron, dans le secteur de Masafer Yatta. Dans son rapport du 26 novembre, deux jours avant les tirs, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU signalait que les restrictions de déplacement, les violences de colons et les démolitions compliquaient l’accès des habitants aux services essentiels et à leurs moyens de subsistance. Au début du mois, les organismes humanitaires n’avaient pu apporter de l’eau qu’à trois des dix communautés qui en avaient besoin à l’intérieur de la zone désignée par Israël pour des exercices militaires.

À l’échelle de la Cisjordanie, l’ONU a documenté 55 attaques de colons ayant fait des victimes ou causé des dégâts dans 46 localités entre le 17 et le 23 novembre. Ce relevé s’arrête cinq jours avant les tirs d’At-Tuwani. La suite de l’affaire relève désormais de l’enquête israélienne ; ni les circonstances précises du tir ni d’éventuelles poursuites n’ont été rendues publiques.

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