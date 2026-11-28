De Bourj Hammoud à Annaya, la course du 15 novembre a distingué quatre lauréats. Retrouvez les podiums élite, masters, femmes et juniors.

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Nafez Kamaleddine, Georges Iskandar, Ramona Khalifeh et Bechara El Hajj ont remporté les quatre catégories de la Coupe de l’indépendance 2026 de cyclisme sur route. La Fédération libanaise de cyclisme a communiqué les résultats le 18 novembre.

Disputée le dimanche 15 novembre à l’occasion du 83e anniversaire de l’indépendance du Liban, l’épreuve réunissait les catégories élite, masters, femmes et juniors. Le départ a été donné à 7 heures à Bourj Hammoud par le président de la fédération, Hrair Satoyan, et le président de la commission technique, Nazaret Habibian.

Une arrivée dans la montée vers Annaya

Les coureurs ont emprunté l’autoroute côtière en direction de Jbeil avant de monter vers Annaya. Les élites et les masters ont parcouru 47 kilomètres, avec une arrivée à proximité du barrage de l’armée libanaise à Annaya. Le parcours des femmes et des juniors comptait 40 kilomètres et s’achevait à mi-montée.

Selon le récit de la fédération, Georges Iskandar, représentant des Forces de sécurité intérieure engagé en masters, s’est détaché dans l’ascension et a conservé son avance jusqu’à la ligne. Nafez Kamaleddine, vainqueur de la catégorie élite, est arrivé derrière lui. Ces deux succès correspondent à des classements distincts.

Les quatre podiums

Élite : 1. Nafez Kamaleddine, Al Ghazal de Tripoli ; 2. Khalil Al Asmar, Homenetmen Beyrouth ; 3. Moustafa Allou, Lebanese Cycling Club.

1. Nafez Kamaleddine, Al Ghazal de Tripoli ; 2. Khalil Al Asmar, Homenetmen Beyrouth ; 3. Moustafa Allou, Lebanese Cycling Club. Masters : 1. Georges Iskandar, équipe cycliste des Forces de sécurité intérieure ; 2. Bassam Dannawi, Al Ghazal de Tripoli ; 3. Ali Atwi, Lebanese Cycling Club.

1. Georges Iskandar, équipe cycliste des Forces de sécurité intérieure ; 2. Bassam Dannawi, Al Ghazal de Tripoli ; 3. Ali Atwi, Lebanese Cycling Club. Juniors : 1. Bechara El Hajj, Homenetmen Antelias ; 2. Ahmad Mashmoushi, Rise and Rise ; 3. Hadi Kassem, Homenetmen Antelias.

1. Bechara El Hajj, Homenetmen Antelias ; 2. Ahmad Mashmoushi, Rise and Rise ; 3. Hadi Kassem, Homenetmen Antelias. Femmes : 1. Ramona Khalifeh, Lebanese Cycling Club ; 2. Arij Wehbe, Aley Cycling Club ; 3. Lynn Daou, Rise and Rise.

Le président et les membres du comité directeur ont remis les coupes aux lauréats. La fédération a remercié les Forces de sécurité intérieure, l’armée libanaise et la Croix-Rouge libanaise pour la sécurisation du parcours.

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