Troisième de la Coupe du monde des bajas et champion Masters, Hamed Al-Wahaibi a mené les Challenger à Abou Dhabi avant d’abandonner.

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Moins de trois semaines après son titre Masters en Coupe du monde des bajas, Hamed Al-Wahaibi a abandonné à l’Abu Dhabi Desert Challenge, qui s’est achevé vendredi 27 novembre à Al-Aïn. Le pilote omanais et son copilote français Max Delfino avaient pourtant pris la tête de la catégorie Challenger en début de course.

Au volant d’un Can-Am Maverick R, Al-Wahaibi a conservé l’avantage à l’issue de la deuxième étape. Des ennuis électriques l’ont empêché de terminer la troisième spéciale, selon la Fédération internationale de l’automobile (FIA). Le classement final enregistre l’abandon de l’équipage à la cinquième spéciale, sans préciser si le même problème en est la cause.

Deux résultats qui ne comptent pas pour le même championnat

Al-Wahaibi et Delfino figuraient parmi les sept équipages engagés en Challenger à Abou Dhabi, mais n’étaient pas inscrits pour marquer des points au Championnat du monde de rallye-raid (W2RC). La victoire de catégorie dans l’épreuve est revenue à Evgenii Kudriavtcev et Andrei Rudnitski, eux aussi non inscrits au championnat. Les Portugais Alexandre Pinto et Bernardo Oliveira avaient déjà assuré les titres mondiaux Challenger avant la finale.

Un titre Masters acquis pour un point à Dubaï

Al-Wahaibi avait terminé quatrième du Dubai International Baja le 8 novembre, avec François Cazalet à ses côtés. Cette dernière manche lui a rapporté 68 points. Il a ainsi bouclé la Coupe du monde des bajas à la troisième place du classement général, avec 302 points, et fini deuxième en Challenger derrière Mitchel van den Brink.

Dans le classement Masters, le pilote omanais a devancé le Français Lionel Baud d’un seul point, 302 à 301. Il n’avait marqué aucun point lors des manches espagnole et portugaise ; ses résultats au Qatar puis à Dubaï lui ont rapporté 97 points sur les deux dernières épreuves.

Couverture : dunes d’Al Shuaibah près d’Al-Aïn, photographie d’archive du 10 janvier 2015 par Okhtyartist / Wikimedia Commons, recadrée et titrée par Libnanews, sous licence CC BY-SA 4.0.

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