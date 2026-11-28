Les secours ont retrouvé la dernière victime samedi, après six jours de recherches dans un immeuble de Sloviansk. Un enfant figure parmi les dix morts.

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Les services d’urgence ukrainiens ont annoncé samedi 28 novembre la fin des recherches dans l’immeuble de Sloviansk touché par une frappe aérienne russe six jours plus tôt. Les secouristes ont retrouvé dix corps sous les décombres, dont celui d’un enfant. La dernière victime a été dégagée samedi.

Six jours de recherches dans un immeuble d’habitation

La frappe du dimanche 22 novembre a fait s’effondrer une partie d’un bâtiment de cinq étages dans cette ville de la région de Donetsk. Des habitants se sont retrouvés ensevelis. Pendant les recherches, les secouristes ont dû interrompre le déblaiement à plusieurs reprises et se mettre à l’abri, selon le Service d’État ukrainien pour les situations d’urgence.

Les équipes disent avoir dégagé un peu plus de 400 tonnes de décombres. Elles ont aussi éteint un incendie dans un appartement. L’annonce de samedi porte sur la fin de cette opération et sur le bilan de la frappe du 22, non sur une nouvelle attaque samedi contre le même bâtiment.

Un bilan distinct des nouvelles frappes dans la région

La police ukrainienne a annoncé séparément samedi matin que les attaques de la veille avaient fait quatre morts et huit blessés dans la région de Donetsk. Trois de ces décès ont été enregistrés à Sloviansk. Ce relevé régional porte sur des attaques du 27 novembre et ne doit pas être confondu avec le bilan des recherches dans l’immeuble frappé le 22.

Couverture : entrée de Sloviansk en juillet 2019, photographie d’archive de Visem / Wikimedia Commons, recadrée et titrée par Libnanews sous licence CC BY-SA 4.0.

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