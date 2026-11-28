Le gouvernement yéménite continue de travailler à Aden. La visite de Tom Fletcher le 26 novembre éclaire le rôle de la ville dans la réponse humanitaire.

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Alors que l’armée loyale au gouvernement yéménite dit avoir renforcé la défense d’Aden, les institutions du gouvernement reconnu continuent de travailler dans la ville. La visite du responsable humanitaire de l’ONU dans un camp d’Aden le 26 novembre montre ce que la ville représente aussi pour l’aide aux déplacés.

Une capitale provisoire qui reste en activité

Aden est devenue le siège provisoire du gouvernement reconnu par l’ONU après la prise de Sanaa par les Houthis en 2014 et la rupture politique qui a suivi. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité le 2 novembre, le représentant du Yémen indiquait que les institutions de l’État continuaient d’y exercer leurs fonctions. Il a aussi signalé des attaques contre le complexe présidentiel et l’aéroport, dont son gouvernement attribue la responsabilité aux Houthis.

Le 24 novembre, le porte-parole de l’armée loyale au gouvernement a déclaré que les Houthis avaient progressé en direction d’Aden et que ses forces s’étaient redéployées pour défendre la ville. Cette déclaration ne suffit pas à établir quelles localités ont changé de mains, ni à confirmer que l’avance est définitivement arrêtée.

À Aden, l’ONU travaille avec les autorités yéménites

Le 26 novembre, le responsable des affaires humanitaires de l’ONU, Tom Fletcher, s’est rendu dans des camps de déplacés du secteur d’Al-Chaab à Aden. Le ministre yéménite des Droits de l’homme et le coordinateur résident et humanitaire de l’ONU l’accompagnaient, selon l’agence officielle du gouvernement yéménite. La visite avait pour objet d’évaluer les besoins dans les camps.

À Aden, le ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la santé avaient également annoncé le 19 novembre la distribution de 5 000 moustiquaires imprégnées dans deux camps. L’annonce décrit une opération dans la ville, pas un état des services dans les provinces voisines. L’ONU distingue la possibilité d’opérer depuis Aden de l’accès aux populations des zones de combat, notamment dans la région de Taëz.

Le siège du gouvernement ne dit pas qui administre tout le Sud

Le gouvernement yéménite représente le pays auprès des Nations unies. Dans le Sud, les services de l’État, les autorités provinciales et les forces locales ne relèvent pas partout des mêmes chaînes de décision. Le Conseil de transition du Sud, issu du mouvement séparatiste, a lui aussi pesé sur les rapports de force à Aden ; ce rôle ne se confond pas avec la représentation diplomatique du Yémen.

La visite du 26 novembre confirme que des responsables yéménites et onusiens poursuivent leur travail à Aden. Elle ne permet pas d’étendre ce constat à l’ensemble du Sud, ni de conclure sur le contrôle militaire des environs de la ville.

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