Oxfam et le CEOBS repèrent des indices de contamination potentielle sur plus de 99 % de Gaza. Cette cartographie ne mesure pas les concentrations sur place. Le rapport distingue les risques estimés et les analyses effectuées dans 79 puits, et appelle à intégrer la pollution dans les travaux de reconstruction.

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Des indices de contamination potentielle apparaissent sur plus de 99 % de la bande de Gaza, selon un rapport d’Oxfam et du Conflict and Environment Observatory (CEOBS) publié lundi 23 novembre. Fondée sur des images satellitaires et des données ouvertes, cette estimation recense les sources possibles de pollution. Elle ne signifie pas que des prélèvements ont confirmé une contamination sur 99 % du territoire.

Une carte des risques, pas une mesure des polluants

Les auteurs ont croisé les images de dégâts avec des données sur les incendies et sur les dommages subis par des bâtiments, des terres agricoles, des sites industriels et des réseaux d’eau ou de traitement des déchets. Ils ont quadrillé le territoire à une résolution de 500 mètres et recherché, pour chaque zone, la présence d’au moins une source potentielle de pollution. L’analyse vise à déterminer où mener les premières investigations sur le terrain, pas à mesurer des concentrations ni à quantifier l’exposition de chaque habitant.

Le rapport avance un second chiffre qui ne mesure pas la même chose : environ 78 % de la superficie de Gaza a été directement affectée par les opérations terrestres israéliennes, selon sa cartographie. La zone de risque environnemental estimée est plus large. Les poussières et les polluants peuvent se déplacer avec le vent ou l’eau, tandis que la destruction des réseaux d’assainissement ajoute des sources de pollution au-delà des sites directement touchés.

Dans 79 puits testés, des indices mesurés de pollution

Le rapport distingue cette carte des données de terrain disponibles. Il cite des analyses de la qualité de l’eau réalisées en juillet 2026 : des coliformes fécaux ont été détectés dans 19 % des 79 puits souterrains testés. Ce résultat concerne les puits échantillonnés et ne peut être étendu à toute la nappe. Les auteurs citent aussi des risques liés à l’amiante des bâtiments détruits, aux métaux lourds et aux poussières de décombres.

Oxfam et le CEOBS estiment que les restrictions à l’entrée de spécialistes et de matériel de prélèvement, ainsi que la destruction des laboratoires locaux, empêchent une évaluation indépendante complète. Ils demandent de rétablir ces moyens et d’intégrer les risques de pollution au déblaiement et à la remise en service des réseaux d’eau. Sans mesures sur place, les cartes permettent de fixer des priorités, mais pas de déclarer un quartier sain ou de déterminer la dose de polluants à laquelle ses habitants sont exposés.

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