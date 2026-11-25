L’indice du commerce de détail remonte au troisième trimestre 2026 au Liban. Niveau, variation réelle et rôle des carburants : ce que les chiffres mesurent.

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Le commerce de détail libanais a repris au troisième trimestre 2026, sans effacer son retard sur l’été précédent. L’indice de l’Association des commerçants de Beyrouth et de Fransabank, annoncé le 24 novembre, passe de 26,26 à 35,97 points. Hors carburants, l’activité progresse de 24,67 % en termes réels par rapport au trimestre précédent, mais reste inférieure de 13,17 % à celle du troisième trimestre 2025.

35,97 points ne veut pas dire 35,97 % de croissance

La publication fixe à 100 le niveau du quatrième trimestre 2019. Les 35,97 points du troisième trimestre 2026 se comparent donc d’abord à un niveau de référence, et les 26,26 points du trimestre précédent donnent un repère à court terme. Leur différence est de 9,71 points d’indice. Ce n’est ni un taux de croissance en volume ni la mesure d’une hausse identique chez tous les détaillants.

L’indice s’appuie sur les chiffres d’affaires d’un échantillon d’entreprises, pondérés selon les activités. Un chiffre d’affaires nominal mesure des ventes aux prix effectivement facturés. Il peut augmenter parce que les prix montent, parce que davantage de produits sont vendus ou parce que les achats se déplacent vers des produits plus chers. Une évolution réelle cherche à neutraliser l’effet des prix. Elle n’est pas non plus une observation directe du nombre d’articles passés en caisse dans chaque magasin.

Les carburants ont amplifié le rebond, sans l’expliquer à eux seuls

Le volume des ventes de carburants progresse de 49,98 % au troisième trimestre, après une baisse de 20,65 % le trimestre précédent. Cette variation porte sur les quantités de carburants, pas sur le montant des dépenses consacrées à la pompe ni sur l’ensemble des achats de détail. Les ventes hors carburants progressent elles aussi d’un trimestre à l’autre une fois l’effet des prix pris en compte. Le rebond ne tient donc pas uniquement à ce poste.

Le recul sur un an nuance le rebond d’un trimestre

La comparaison entre juillet-septembre et avril-juin décrit une reprise à court terme. Elle n’isole pas, à elle seule, les effets de saison, notamment les dépenses de l’été. La comparaison avec juillet-septembre 2025 répond à une autre question : le commerce a-t-il retrouvé son activité de l’été précédent ? Pour le périmètre hors carburants, la réponse reste négative.

Un trimestre de rebond après une période perturbée et un recul sur un an peuvent donc coexister sans contradiction. Pour établir si la reprise dure, il faudra voir si elle se prolonge au trimestre suivant et si elle se diffuse entre les secteurs, au lieu de lire dans le seul indice une mesure de la consommation de tous les ménages.

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