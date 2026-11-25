La Cour suprême examine les recours pour défaut de soins dans les prisons fédérales. Nielsen contre Watanabe oppose responsabilité individuelle, action contre l’État et injonction médicale. L’audience du 9 novembre laisse plusieurs issues ouvertes. Au contrôle du 18 novembre, aucun arrêt ne tranche encore cette affaire ni les accusations médicales.

13

Lire l'article Stop

Dans les prisons fédérales américaines, une plainte pour défaut de soins peut-elle viser personnellement un agent, ou doit-elle emprunter d’autres voies ? L’affaire Nielsen contre Watanabe place cette distinction devant la Cour suprême. L’audience du 9 novembre 2026 a révélé trois issues possibles : maintenir le recours existant, en restreindre le champ ou abandonner le précédent qui l’autorise. Au contrôle du dossier officiel effectué le 18 novembre, aucun arrêt n’était inscrit. Les questions des juges ne constituent donc pas une décision.

Une plainte médicale, pas une responsabilité déjà établie

Kekai Watanabe accuse l’infirmier Francis Nielsen d’avoir refusé des soins adaptés après des violences subies au centre de détention fédéral d’Honolulu en juillet 2021. Selon les allégations reprises par la cour d’appel, une fracture du coccyx a été diagnostiquée en février 2022. Le litige porte à ce stade sur la possibilité de poursuivre l’agent en dommages-intérêts pour une violation alléguée du huitième amendement, et non sur une condamnation de l’infirmier.

La cour d’appel du neuvième circuit a permis la poursuite de cette demande en septembre 2024. Elle estimait que le dossier relevait du précédent Carlson contre Green, consacré aux défauts de soins dans les prisons fédérales. Nielsen a obtenu l’examen de cette décision par la Cour suprême. La question préalable est de savoir si le recours existe dans ce cas ; la réalité et la gravité des manquements allégués restent distinctes.

Appliquer Carlson ou mettre fin à son recours

Le précédent Carlson appartient à la famille des recours dits Bivens : des actions permettant, dans certains cadres reconnus par les juges, de demander une réparation personnelle à un agent fédéral pour une violation constitutionnelle. L’audience a porté sur la frontière entre appliquer un précédent existant et créer une nouvelle catégorie d’action. Une même référence au huitième amendement ne suffit pas à mettre les parties d’accord sur cette frontière.

L’avocat de Nielsen, Lucas Walker, soutient que la création des recours indemnitaires relève du Congrès. Il propose plusieurs voies pour rejeter la plainte : distinguer les faits de ceux de Carlson, considérer que les mécanismes législatifs et administratifs ultérieurs rendent ce précédent inapplicable, ou revenir plus largement sur Bivens. Il a reconnu qu’une partie de son raisonnement aurait pour effet de ne plus laisser subsister de recours Carlson.

Le gouvernement fédéral défend une position plus circonscrite. Son représentant, Vivek Suri, a demandé de mettre fin au recours Carlson, explicitement ou en le déclarant dépassé par les développements juridiques ultérieurs. Il n’a pas demandé à la Cour de régler, dans cette affaire, l’ensemble du sort de Bivens. Selon lui, les recours relatifs aux perquisitions et saisies soulèvent des difficultés différentes.

La survie du détenu peut-elle changer le recours ?

Dans Carlson, le détenu était mort. Watanabe a survécu. Pour Nielsen et le gouvernement, cette différence compte notamment parce qu’un détenu vivant peut chercher un traitement par des démarches administratives ou une injonction judiciaire. Le représentant de Watanabe, Joshua Wesneski, répond que le recours vise les souffrances provoquées par l’indifférence délibérée aux besoins médicaux : il ne devrait pas dépendre d’une issue mortelle.

Les questions des juges ont testé les deux positions. Elena Kagan a interrogé les défenseurs de la restriction sur la sévérité d’une distinction entre mort et handicap durable. Elle a aussi demandé à Watanabe pourquoi d’autres différences, comme la connaissance précise du danger ou la contribution active des personnels à l’aggravation de l’état du détenu, ne seraient pas juridiquement pertinentes. Cet échange ne permet pas de déduire son vote futur.

L’avocat de Watanabe distingue ces questions du choix du recours lui-même. Selon lui, le degré de connaissance ou de négligence doit être examiné pour déterminer s’il y a violation constitutionnelle, plutôt que pour supprimer d’emblée la possibilité d’agir. Il défend l’application du précédent, pas l’ouverture d’un nouveau champ de responsabilité.

Poursuivre l’État n’est pas poursuivre l’agent

Le Federal Tort Claims Act, qui permet certaines actions contre les États-Unis, occupe une place centrale dans le débat. Le gouvernement le présente comme une voie de réparation pour les fautes médicales ordinaires, avec un défendeur capable de payer. Il reconnaît néanmoins que des décisions de politique pénitentiaire peuvent soulever des exceptions particulières.

Watanabe oppose à cette présentation la fonction dissuasive d’une responsabilité individuelle et les différences entre les règles applicables. Son avocat souligne que le recours contre l’État dépend notamment de dispositions du droit des États fédérés et ne fournit pas nécessairement une réparation identique dans tous les cas. Il a également confirmé que Watanabe, qui avait commencé sa procédure sans avocat, n’avait pas engagé d’action sous le Federal Tort Claims Act.

Une injonction pour obtenir des soins, une réparation financière contre l’État et une action personnelle contre un agent répondent ainsi à des objets différents. Leur existence ne garantit pas leur succès dans un dossier particulier. La Cour doit encore décider si la plainte contre Nielsen peut continuer, et jusqu’où sa réponse modifiera le cadre des recours médicaux des détenus fédéraux.

Cour suprême des États-Unis à Washington, 1er juin 2024. Photographie d’archives, et non de l’audience du 9 novembre 2026. Photo : 颐园居 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Habillage Libnanews sous la même licence.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews