Au Liban, l’interdiction des activités militaires du Hezbollah ne remplace ni le Code pénal ni l’établissement des faits. Que peut examiner la justice militaire ?

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Au Liban, la décision du Conseil des ministres du 2 mars 2026 a interdit les activités militaires et sécuritaires du Hezbollah. L’instruction ouverte après l’arrestation de cinq personnes dans le nord pose une autre question : quels actes précis le parquet reproche-t-il à chacune, en vertu de quel texte, et devant quelle juridiction ? Une décision du gouvernement ne répond pas à ces trois questions à la place des magistrats.

Ce que le gouvernement a décidé le 2 mars

Dans le compte rendu publié par la présidence du Conseil, le gouvernement annonce l’interdiction des activités militaires et sécuritaires du Hezbollah, demande la remise de ses armes et cantonne son activité à la politique dans le cadre des lois. Cette distinction est essentielle : le texte annonce des mesures visant les activités armées et de sécurité, pas la dissolution du parti ni une condamnation de ses membres du seul fait de leur affiliation.

La décision indique l’orientation de l’exécutif et les mesures qu’il demande aux services de l’État. Une procédure pénale repose, elle, sur des qualifications prévues par la loi et des faits imputables aux personnes poursuivies. Pour passer d’une déclaration politique à un dossier judiciaire, il faut donc établir ce que chacun aurait fait.

Le Code pénal et la compétence militaire sont deux questions distinctes

L’article 307 du Code pénal préexistait à la décision du 2 mars. Il réprime notamment le fait de constituer sans l’accord de l’autorité des formations armées, de recruter des hommes ou de les équiper et de les fournir en armes et munitions. L’existence de ce texte ne permet pas de conclure que les faits qu’il décrit ont été commis. La preuve de la participation de chaque personne reste à examiner.

La compétence de la justice militaire relève d’un autre texte. L’article 24 de la loi sur la justice militaire énumère les affaires dont elle peut connaître, notamment certaines infractions concernant les armes et munitions de guerre et celles qui touchent aux intérêts de l’armée ou de certains services. Le point décisif est donc le fondement retenu dans le dossier, pas l’appartenance présumée à un parti. Le commissaire du gouvernement engage les poursuites dans son champ de compétence ; l’instruction ne se confond ni avec un jugement ni avec une condamnation.

Une contestation politique ne tranche pas le dossier pénal

Le député du Hezbollah Hussein al-Hajj Hassan conteste le recours à la décision du 2 mars dans le dossier du Nord. Sa contestation porte sur le choix de l’exécutif et la manière dont il estime que celui-ci est utilisé. Elle ne règle ni la question des preuves ni celle des textes applicables. Inversement, le gouvernement ne peut tenir une infraction pour établie par la seule annonce que telle activité n’est plus tolérée. Ce sont ces distinctions qui permettent de suivre une instruction sans en préjuger l’issue.

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