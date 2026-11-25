Amnesty International documente des accouchements dans des services débordés et des manques de matériel. L’ONU a recensé plus de 6 500 fausses couches signalées de janvier à septembre 2026.

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Dans un rapport publié le 25 novembre, Amnesty International décrit des femmes contraintes d’accoucher dans des services débordés et des nouveau-nés privés de soins à Gaza. L’organisation incrimine notamment les opérations israéliennes et les restrictions sur les fournitures médicales. Elle demande d’enquêter sur une possible intention d’empêcher les naissances, qu’elle ne dit pas avoir établie.

Des hôpitaux débordés, des soins devenus inaccessibles

L’enquête porte sur les trois années qui ont suivi le 7 octobre 2023, jusqu’au 1er octobre 2026. Amnesty International s’appuie sur 228 entretiens, dont plus de 120 avec des femmes ou des filles interrogées sur leur propre expérience, et plus de 60 avec des soignants palestiniens.

Des patientes et des sages-femmes ont décrit des accouchements sur des lits partagés ou à même le sol. Des soignants rapportent que des ruptures de médicaments, de carburant et de matériel ont perturbé les examens prénataux, les accouchements et la prise en charge des nouveau-nés. Le rapport cite l’hôpital Al-Awda à Nousseirat, où un médecin interrogé en mars 2026 indiquait que trois appareils d’échographie sur les six disponibles avant octobre 2023 fonctionnaient encore, mais en mauvais état.

Plus de 6 500 fausses couches signalées en neuf mois

Dans son propre bilan, le Fonds des Nations unies pour la population indique que plus de 6 500 fausses couches ont été signalées à Gaza entre janvier et septembre 2026, soit plus de trois fois le nombre enregistré sur la même période de 2025. Ce sont des cas signalés, et non un taux de fausses couches rapporté à toutes les grossesses. Les données ne permettent pas non plus d’établir la cause de chaque cas. Le Fonds relie la détérioration des conditions de grossesse à la faim et à des services de santé saturés.

Amnesty documente aussi des dégâts dans deux centres de fécondation in vitro. Selon l’organisation, les dommages et les restrictions sur l’entrée du matériel ont empêché ces établissements de reprendre leurs activités. Elle rapporte par ailleurs des difficultés à atteindre des services encore ouverts, notamment pour les personnes déplacées.

Une conclusion générale et un point encore à établir

Amnesty estime que les atteintes faites aux femmes et aux filles font partie d’un génocide qu’elle accuse Israël de poursuivre à Gaza. Sur un point précis, l’organisation dit ne pas avoir pu établir de manière définitive l’intention d’empêcher les naissances parmi les Palestiniens, et demande que cette question fasse l’objet d’une enquête. Cette qualification et cette demande émanent de l’ONG, pas d’une décision judiciaire sur ce rapport.

L’organisation dit avoir transmis ses conclusions aux autorités israéliennes et au bureau politique du Hamas le 30 septembre. Elle indique n’avoir reçu aucune réponse de leur part au moment de la publication.

Destructions dans la rue Al-Seqaly à Khan Younès, 11 juin 2024 (archives). Rawanmurad2025 / Wikimedia Commons. Photo recadrée et titrée par Libnanews, sous licence CC BY-SA 4.0. Elle ne montre pas les hôpitaux cités dans le rapport.

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