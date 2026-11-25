Le premier rapport de l’Autorité des marchés publics recense 5 866 procédures depuis août 2022. Sur 282 organismes inscrits fin 2025, 207 avaient publié sur le portail.

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L’Autorité libanaise des marchés publics a publié mercredi 25 novembre son premier rapport d’activité. Entre août 2022 et décembre 2025, 5 866 procédures ont été publiées sur son portail. À la fin de cette période, 282 organismes acheteurs y étaient inscrits, mais seuls 207 y avaient publié. Au Grand Sérail, le Premier ministre Nawaf Salam a annoncé que le Conseil des ministres suivrait le respect de la loi par les administrations à partir des indicateurs de l’Autorité.

Le nombre de procédures publiées a reculé en 2025

Le portail a recensé 203 procédures d’août à décembre 2022, puis 1 135 sur l’ensemble de 2023. Il en a enregistré 2 347 en 2024 et 2 181 en 2025, soit 166 de moins, un recul de 7,1 %. Ces chiffres mesurent les publications sur le portail, pas le nombre total de marchés lancés dans le pays. L’ouverture d’un compte ne suffit pas à faire apparaître les achats d’une administration dans ces statistiques : 75 organismes inscrits n’avaient pas publié à la fin de 2025.

L’Autorité chiffre à 70,7 % la part des marchés attribués selon une procédure concurrentielle parmi ceux recensés sur la période. Cette proportion porte sur le nombre d’attributions, pas sur leur valeur. Elle ne mesure pas non plus le nombre d’offres reçues par marché. La loi autorise dans certaines circonstances des procédures non concurrentielles : leur part, 29,3 % dans ce décompte, ne correspond donc pas à un taux d’irrégularité.

Ce que le Conseil des ministres dit vouloir suivre

Entrée en vigueur en juillet 2022, la loi n° 244 de 2021 donne à l’Autorité un rôle de réglementation, de contrôle et d’appui aux administrations. La version remaniée du portail, lancée en juin 2025, structure les informations sur plusieurs étapes, de la planification à l’exécution. Le rapport distingue cet outil de publication du déploiement complet de la passation électronique et relève que l’intégration avec les autres systèmes publics reste à achever.

Nawaf Salam a rappelé que le respect de la loi engage les responsables des organismes acheteurs. Il a lié la transparence des dépenses à la capacité du Liban de mobiliser des financements pour la reconstruction. Le rapport place parmi les priorités l’inscription des organismes encore absents du portail et le contrôle de l’application des règles. Au 31 décembre 2025, ses tableaux ne suivaient que les opérations effectivement renseignées.

Grand Sérail, Beyrouth, 12 août 2017 (archives). Pjposullivan1 / Wikimedia Commons. Photo recadrée et titrée par Libnanews ; composition sous licence CC BY-SA 2.0.

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