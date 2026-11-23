Le Parlement libanais a adopté le 12 novembre 2026 une modification de l’article 19 de la loi 139/2019 sur les constructions illégales. Le texte précise les litiges qui font obstacle à une régularisation. Il ne modifie pas la période des infractions concernées et ne vaut pas régularisation automatique. Le dossier parlementaire permet de comprendre la correction votée, mais la publication du texte final au Journal officiel reste à vérifier avant d’affirmer son entrée en vigueur ou des droits immédiatement mobilisables.

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Le Parlement libanais a adopté, le 12 novembre 2026, une modification concernant la régularisation des constructions illégales. Le vote porte sur l’article 19 de la loi 139/2019 et sur les litiges qui empêchent une régularisation. Il ne suffit toutefois pas à établir la date d’entrée en vigueur de la modification : le texte examiné en commission subordonne son application à sa publication au Journal officiel.

Constructions illégales : un obstacle judiciaire précisé

La proposition d’Elias Bou Saab vise une difficulté précise. Dans son exposé des motifs, elle décrit une lecture trop large de l’ancien article 19 : l’existence d’une action judiciaire pouvait bloquer une régularisation, indépendamment de l’objet du litige.

La rédaction approuvée par les commissions conjointes, le 9 novembre, resserre cette exclusion autour des atteintes au droit de propriété privée ou publique. Elle vise les procédures engagées avant l’entrée en vigueur du texte ainsi que les décisions judiciaires définitives antérieures établissant une telle atteinte. Les autres dispositions de l’article restent inchangées.

L’objectif annoncé est donc de distinguer les litiges fonciers concernés des autres procédures. Il ne s’agit pas de promettre une régularisation à tout propriétaire qui aurait un contentieux. L’admissibilité d’un dossier dépend toujours du cadre légal applicable et de sa situation propre.

Un vote acquis, une application à vérifier

Le dossier parlementaire permet de suivre deux étapes. Les commissions conjointes ont approuvé la proposition le 9 novembre, après correction d’une erreur dans le numéro de la loi. Le compte rendu de la séance plénière du 12 novembre inscrit ensuite la modification parmi les textes adoptés. Présenter aujourd’hui ce vote comme encore à venir serait donc inexact.

Le rapport des commissions identifie bien la loi 139/2019. Certains documents reprennent toutefois le numéro 319/2019, correspondant à l’erreur signalée dans ce même rapport.

La loi visée concerne les infractions de construction commises entre le 13 septembre 1971 et le 31 décembre 2018. La modification présentée ne change pas cette période : elle ne crée pas, à elle seule, une régularisation générale des constructions postérieures.

Au 18 novembre 2026, nous n’avons pas pu vérifier la publication du texte final au Journal officiel. Cette limite ne signifie pas qu’il n’a pas été publié. Elle interdit en revanche d’annoncer une entrée en vigueur certaine ou de présenter la modification comme un droit immédiatement mobilisable. Le texte publié et sa date restent les éléments décisifs à contrôler avant toute démarche fondée sur cette réforme.

Immeubles résidentiels, photographie d’archives publiée en avril 2018. Date de prise de vue non établie. Illustration générale : aucun bâtiment montré n’est identifié comme irrégulier ou visé par un litige. © François el Bacha / Libnanews. Tous droits réservés.

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