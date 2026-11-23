Le Maroc teste cette semaine son système d’alerte sur téléphone, MA-INDAR. Les essais commenceront mardi à Sidi Aayad et à Azemmour avant de concerner quatre provinces jeudi. Les messages de test ne nécessitent aucune action. La mise en service nationale est attendue en décembre, après évaluation des résultats des essais.

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Le ministère marocain de l’Intérieur a annoncé lundi 23 novembre des essais sur le terrain de MA-INDAR, son nouveau système d’alerte par téléphone. Les premiers messages de cette phase sont prévus mardi à Sidi Aayad et à Azemmour. Ils ne signaleront aucun danger réel. La mise en service nationale est attendue en décembre, après évaluation des essais.

Où et quand les téléphones recevront les messages d’essai

Le mardi 24 novembre, de 11 h à midi, les essais concerneront deux communes : Sidi Aayad, dans la province de Midelt, et Azemmour, dans celle d’El Jadida. Le ministère se réserve la possibilité de les répéter mercredi 25 dans les mêmes communes et aux mêmes heures.

Le jeudi 26 novembre, le dispositif sera testé de 11 h à 13 h dans les provinces de Taourirt et de Khénifra, puis de 14 h à 16 h dans celles d’El Hajeb et d’Ifrane. Il s’agit des heures locales et de plages d’essai, pas d’une heure unique d’envoi. L’Intérieur prévoit une campagne d’information nationale et locale pour accompagner ces exercices.

Les personnes qui reçoivent un message MA-INDAR dans le cadre de ces tests n’ont aucune démarche à accomplir, précise le ministère. Cette consigne ne préjuge pas de celle qui accompagnerait plus tard une alerte réelle.

Une alerte aux personnes présentes dans la zone concernée

Le système doit permettre aux autorités d’atteindre les téléphones situés dans le périmètre d’un risque ou d’une situation d’urgence. Il pourra utiliser des SMS ou une notification par diffusion cellulaire, accompagnée d’un signal sonore sur les téléphones compatibles. Le critère annoncé est la présence dans la zone où l’alerte est diffusée, plutôt que la seule adresse de résidence.

Le ministère réserve le dispositif aux situations exceptionnelles qui nécessitent une alerte. Une fois le service en fonctionnement, le message devra préciser la nature du danger, sa gravité, la période pendant laquelle il pourrait se produire et les mesures à suivre. Les essais de novembre servent, eux, à vérifier que le système fonctionne dans les conditions où le public l’utilisera.

L’Intérieur dit avoir achevé une première série de tests techniques. Il ne donne pas encore de date précise pour l’ouverture nationale : décembre reste le mois visé, sous réserve de l’achèvement des essais annoncés et de l’examen de leurs résultats.

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