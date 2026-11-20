Deux accès côtiers près de Nahr el-Kalb seront fermés samedi dès 15 h. Le Palais royal belge précise la visite de Philippe au Liban. Des frappes sont signalées à Haddatha et à Gaza, tandis que la France demande une réunion du Conseil de sécurité après les nouvelles attaques en Ukraine.

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Samedi 21 novembre 2026, édition de minuit à Beyrouth. La route côtière sera coupée cet après-midi à deux endroits près de Nahr el-Kalb pour le lever du drapeau. Le Palais royal belge précise le programme de Philippe au Liban. À Gaza, deux bilans divergent après une frappe à Al-Bureij, tandis que la France demande une réunion de l’ONU sur l’Ukraine.

Nahr el-Kalb : deux accès côtiers fermés dès 15 h

Pour la cérémonie de lever du drapeau, les Forces de sécurité intérieure annoncent deux fermetures sur la route côtière, à partir de 15 h et jusqu’à la fin de la cérémonie. Elles concernent le trajet de la caserne des Fohoud vers Nahr el-Kalb et celui de l’usine de Zouk vers le tunnel. Les voitures pourront continuer à emprunter l’autoroute. Aucune heure fixe de réouverture de la route côtière n’a été annoncée.

Une mesure distincte interdit les camions dans les deux sens entre le Casino du Liban et Beyrouth, de 16 h à 21 h. Les véhicules et camions militaires ou des services de sécurité, quels que soient leur type et leur catégorie, ainsi que les véhicules des pompiers, de la Défense civile et de la Croix-Rouge libanaise et internationale, en sont exemptés. La présidence annonce un message de Joseph Aoun à 18 h, retransmis en direct. Cet horaire n’est pas celui de la réouverture.

Le roi Philippe attendu à Beyrouth et à Tibnine

Le roi Philippe est attendu au Liban les 4 et 5 décembre, à l’invitation de Joseph Aoun, avec le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot. Le Palais annonce des entretiens avec le chef de l’État, le Premier ministre Nawaf Salam et le président de la Chambre, Nabih Berri. À Tibnine, le roi doit rencontrer les autorités locales, visiter un hôpital créé avec le soutien, entre autres, de la Belgique, et rendre hommage à quatre militaires belges décédés pendant leur déploiement au sein de la FINUL. Le Palais ne nomme pas l’hôpital.

En Jordanie, où il est attendu les 6 et 7 décembre, Philippe doit prendre la parole en séance plénière de la conférence du 7 décembre sur le droit international humanitaire. Une visite au camp de réfugiés syriens de Zaatari figure aussi au programme annoncé.

Sud-Liban : signalements à Haddatha et à Khiam

L’Agence nationale d’information a signalé vendredi soir de nouvelles frappes aériennes israéliennes sur Haddatha, distinctes des explosions qu’elle avait rapportées plus tôt dans la journée. Un correspondant de l’agence a également attribué à l’armée israélienne des travaux d’arrachage d’oliviers à Khiam. Les dépêches ne donnent pas de bilan humain et ne permettent pas d’établir un décompte indépendant des frappes.

Gaza : les bilans divergent après une frappe à Al-Bureij

L’agence palestinienne WAFA, citant des sources médicales, a fait état de deux morts et de plusieurs blessés après une frappe israélienne vendredi soir dans le camp d’Al-Bureij, au centre de la bande de Gaza. Des responsables hospitaliers cités par une autre agence ont fait état de quatre morts pour cette frappe. Les deux chiffres concernent le même événement et ne s’additionnent pas. Aucun bilan définitif n’était établi au bouclage.

Ukraine : Paris demande une réunion du Conseil de sécurité

Le Quai d’Orsay a demandé vendredi une réunion du Conseil de sécurité après les frappes russes en Ukraine. Il distingue les attaques du 19 novembre sur Kyiv et celles de la nuit suivante, qui ont de nouveau touché des civils et des infrastructures, notamment à Kyiv et à Lviv. Paris signale aussi des dégâts aux ambassades d’Autriche et des Pays-Bas. Vienne a convoqué l’ambassadeur russe et ne présente pas sa représentation comme une cible directe. La demande française ne signifie pas que le Conseil s’est réuni.

À Bruxelles, une déclaration commune sur le Liban

Au terme du sommet du 20 novembre, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont réaffirmé leur soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Liban. Leur déclaration condamne aussi les violences de colons et l’expansion des colonies en Cisjordanie, et appelle à coordonner l’aide humanitaire et la reconstruction à Gaza. Le texte n’annonce pas de décision sur l’après-FINUL.

Le fonds souverain qatari vise de nouveaux investissements en Allemagne

Après les entretiens de Friedrich Merz et de l’émir Tamim ben Hamad Al Thani à Berlin, la déclaration commune fait état de l’intention de la Qatar Investment Authority d’investir 15 milliards d’euros supplémentaires en Allemagne sur cinq ans. Le texte précise que ces investissements dépendent des décisions propres aux investisseurs concernés. Il ne chiffre ni les sommes déjà versées ni la répartition entre les secteurs.

Football : quatre victoires pour les moins de 17 ans libanais

Déjà qualifié pour la Coupe d’Asie des moins de 17 ans, le Liban a battu Bahreïn 2–1 vendredi à Salalah, selon la Confédération asiatique de football. Il termine le groupe G des qualifications avec douze points en quatre rencontres. Le résultat clôt la phase de groupe ; il ne constitue pas une nouvelle qualification.

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