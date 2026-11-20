Edmond Gharios a exercé des responsabilités chez LibanJus et à la municipalité de Chiyah. Les archives documentent la création d’un service social, l’intégration d’un centre municipal au réseau des soins primaires et l’ouverture du Théâtre du Boulevard. Elles permettent de distinguer le parcours industriel des décisions prises pour la commune.

7

Lire l'article Stop

Le ministère de la Santé recense à Chiyah un centre de soins primaires qui appartient à la municipalité. Sa fiche nomme Edmond Gharios, également connu pour son parcours chez LibanJus, à la direction du centre. Les archives d’un séminaire de collectivités libanaises décrivent un dispositif qui ne se limite pas aux consultations : Chiyah a inscrit un service d’action sociale dans son organigramme, avec du personnel dédié et des projets allant de la santé à la participation des enfants. Ce sont ces services, et non les activités d’un hôpital privé, qui permettent de retracer le volet public du parcours de l’industriel.

Un service social inscrit dans l’organigramme

Le point de départ remonte à 1999, selon le récit d’Edmond Gharios devant un séminaire de collectivités libanaises organisé le 22 avril 2015 à Sin el-Fil. Chiyah avait alors créé un bureau de développement social. Dans le compte rendu du séminaire publié par Cités Unies France, le maire explique qu’un diagnostic des besoins a précédé la décision du conseil municipal d’intégrer à son organigramme un service composé de trois assistantes sociales. Leur nomination avait été approuvée par le Conseil de la fonction publique, selon le même compte rendu.

L’existence d’un service permanent change la façon dont la commune peut intervenir : elle peut confier le suivi des projets à des agents identifiés, y compris lorsque les activités sont menées avec des associations ou des bailleurs. À Chiyah, le compte rendu cite un centre de soins, des réunions avec les habitants et un conseil municipal d’enfants. Le représentant de la Coopération italienne confirme que Chiyah faisait partie des communes partenaires de son programme destiné à familiariser les enfants avec les décisions locales. Ces documents attestent les dispositifs présentés, mais ne donnent ni leur fréquentation actuelle ni leur coût pour la commune.

De la prévention au théâtre municipal

Le centre de soins primaires a aussi participé à une campagne nationale de dépistage précoce des maladies cardiaques. Dans la liste des établissements retenus pour l’opération de 2019, le ministère de la Santé identifie le centre de Chiyah parmi les sites du district de Baabda. La fiche publique du ministère le classe comme établissement municipal. Cette qualification distingue le centre, intégré au réseau de première ligne, d’un hôpital qui assure des soins spécialisés. Elle ne renseigne pas, à elle seule, sur l’ensemble des prestations ou leurs conditions d’accès aujourd’hui.

La commune a investi dans un autre type d’équipement : le Théâtre du Boulevard, inauguré en janvier 2019 par le ministre de la Culture Ghattas Khoury. Il faisait partie du complexe sportif et culturel municipal. Ce soir-là, l’Orchestre philharmonique libanais s’y est produit. Le ministère a aussi proposé de financer et d’équiper une bibliothèque publique. Cette annonce est distincte de l’ouverture du théâtre : elle n’atteste pas que la bibliothèque a ouvert à la même date.

En avril 2025, Edmond Gharios, présenté comme maire par le ministère de l’Information, a annoncé que sa liste municipale l’avait emporté sans opposition. Il a alors cité la santé, le complexe sportif et culturel, les jardins et la réfection des rues parmi les dossiers qu’il entendait poursuivre. Cette déclaration situe ses priorités à l’échelle du mandat, sans fournir de budgets ni de calendrier projet par projet.

Deux trajectoires dans le district de Baabda

Le parcours industriel est documenté séparément. L’histoire publiée par LibanJus attribue à Mikhaël Gharios la création de La Frutta en 1959 pour conditionner des oranges cultivées à proximité. L’entreprise situe la naissance de LibanJus en 1974, lors d’un déménagement et de l’installation d’une ligne de conditionnement en carton, puis l’ouverture de son usine de glaces en 1991. Edmond Gharios apparaît, lui, comme propriétaire et directeur de LibanJus dans les archives d’une table ronde de l’Université Saint-Joseph en 2007. En 2014, l’annuaire de l’agence de promotion des investissements IDAL le cite encore parmi les interlocuteurs de l’entreprise, installée à Hadath et fabricant des jus, produits laitiers et glaces.

Les archives de Chiyah documentent d’autres responsabilités que celles de l’entreprise familiale. Le conseil municipal décide de l’organisation du service social, la commune possède le centre de soins et des partenaires interviennent sur des projets définis. Aucune des sources consultées n’établit que LibanJus finance ces services. La proximité géographique et le rôle d’Edmond Gharios dans les deux institutions ne suffisent pas à confondre leurs budgets ni leurs décisions.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews