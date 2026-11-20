Le ministère de l’Agriculture examine la remise en service d’un centre de collecte du lait à Wadi Khaled. Le projet permettrait de regrouper la production avant son transport vers les laiteries. Ni date d’ouverture ni tarif à la ferme n’ont été annoncés. Les derniers relevés concernent les prix de vente.

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Dans l’Akkar, le ministère de l’Agriculture étudie la remise en service d’un centre de collecte du lait à Wadi Khaled. L’objectif est de regrouper la production locale avant son transport vers les laiteries. Le ministère a discuté du projet le 30 octobre avec Liban Lait et la coopérative agricole Al-Douroub. Il n’a annoncé ni date d’ouverture ni engagement d’achat.

Un centre à remettre en service

Le 19 août, lors d’une visite à Wadi Khaled, le ministre de l’Agriculture Nizar Hani a indiqué que l’étude nécessaire à la remise en état du centre avait été préparée. Il espérait alors que les travaux commenceraient prochainement. Le ministère a présenté l’éloignement des exploitations par rapport aux laiteries comme l’une des difficultés des éleveurs de la région.

Fin octobre, la discussion avec l’entreprise et la coopérative portait encore sur le lancement du projet. Le compte rendu ne fixe ni le volume que le centre pourrait recevoir, ni le prix payé aux éleveurs, ni les modalités de transport. La présence d’une laiterie à cette réunion ne vaut pas contrat d’achat.

Le froid ne s’arrête pas au centre

Un point de collecte sert à réunir les livraisons de plusieurs exploitations avant le trajet vers l’usine. Pour un éleveur, son intérêt dépend de la distance à parcourir jusqu’au centre, des horaires de réception et des conditions d’acceptation du lait. Pour la laiterie, le regroupement facilite l’organisation des enlèvements, à condition que le trajet entre le centre et l’usine soit lui aussi assuré dans de bonnes conditions.

Au Liban, la décision ministérielle 821/1 fixe des exigences pour les véhicules qui transportent le lait cru. Elle prévoit notamment un refroidissement pendant le trajet, une température ne dépassant pas 10 °C et un dispositif d’enregistrement de la température. Cette limite s’applique au transport : elle ne dit rien de l’équipement du centre de Wadi Khaled, que le ministère n’a pas détaillé.

Deux prix relevés, aucun tarif à la ferme

Dans son relevé des 16 au 18 novembre, le ministère de l’Agriculture indique un prix moyen de 71 000 livres libanaises au litre en gros et de 93 000 livres au détail. Ce sont deux prix observés à des stades différents de la vente. Le bulletin ne donne pas le montant versé aux éleveurs de Wadi Khaled. L’écart entre ces prix ne permet pas de calculer la marge d’une laiterie ou d’un commerçant, ni les économies que le centre pourrait apporter.

Illustration : camion de collecte du lait dans la Nièvre, France, 29 mars 2022. Archive hors du Liban. Cjp24 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Habillage Libnanews sous la même licence, photographie non recadrée.

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