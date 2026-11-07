Nouvelle-Zélande : une majorité encore provisoire

Le Labour devance légèrement National en voix dans le décompte préliminaire des élections néo-zélandaises. La coalition sortante conserve néanmoins 67 sièges sur 131 dans la projection de la Commission électorale, soit une courte majorité. Les votes spéciaux et le décompte officiel peuvent encore modifier cet équilibre. Les résultats officiels sont attendus le 27 novembre.

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Le dépouillement préliminaire des élections néo-zélandaises du 7 novembre place les travaillistes légèrement devant le Parti national en voix, mais donne encore une courte majorité en sièges aux trois partis du gouvernement sortant. Les résultats officiels sont attendus le 27 novembre. La projection reste susceptible de changer.

Le Labour devance National de 3 650 voix

Le tableau de la Commission électorale, consulté le 7 novembre à 14 h 35 UTC, affiche 100 % des résultats du décompte préliminaire remontés par les bureaux de vote. Le Labour recueille 710 330 voix, soit 29,36 %, contre 706 680 voix et 29,21 % pour National. L’écart entre les deux formations atteint seulement 3 650 suffrages.

Ce taux de remontée de 100 % ne signifie pas que le résultat est définitif. Il correspond au comptage préliminaire de la soirée électorale. Le décompte officiel, comprenant notamment les votes spéciaux, doit encore être achevé. La Commission précise expressément que son tableau ne constitue pas une proclamation formelle.

Une projection de 67 sièges pour la coalition sortante

À ce stade, National obtient 42 sièges, ACT 13 et New Zealand First 12. Ces trois partis, qui composent le gouvernement du premier ministre Christopher Luxon, totalisent donc 67 sièges sur les 131 projetés. Dans cette configuration, la majorité absolue est de 66 sièges.

Le Labour est crédité de 36 sièges, les Verts de 16, Opportunity de sept et Te Pāti Māori de cinq. Ces chiffres décrivent une répartition provisoire, pas un accord de gouvernement ni une investiture. La faible marge du bloc sortant rend le décompte officiel particulièrement important.

La projection attribue 13,30 % des voix aux Verts, 10,92 % à ACT, 9,78 % à New Zealand First et 5,96 % à Opportunity. Les deux principaux partis restent ainsi nettement sous le seuil qui leur permettrait de gouverner seuls.

Pourquoi les voix et les sièges ne suivent pas le même classement

Le système électoral néo-zélandais associe un vote pour un parti et un vote pour un candidat de circonscription. La répartition proportionnelle tient compte du vote partisan, tandis que les vainqueurs des circonscriptions conservent leurs mandats. Lorsqu’une formation remporte davantage de circonscriptions que son droit théorique à la proportionnelle, ces sièges supplémentaires peuvent agrandir le Parlement.

Le tableau préliminaire illustre cette particularité : les 42 sièges attribués à National proviennent des circonscriptions, tandis que les 36 du Labour se répartissent entre 21 circonscriptions et 15 sièges de liste. Une légère avance nationale en voix n’entraîne donc pas automatiquement la première place en sièges.

La prochaine échéance est la publication des résultats officiels, que la Commission vise pour le vendredi 27 novembre. C’est cette étape, et non la seule clôture du comptage préliminaire, qui permettra de confirmer ou de modifier l’équilibre parlementaire annoncé ce soir.

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