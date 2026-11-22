Le troisième projet de décision-cadre de la COP31, rendu public dimanche 22 novembre, rappelle le consensus conclu à Dubaï en 2023 sans reprendre explicitement l’appel à s’éloigner des énergies fossiles. Le texte maintient un objectif mondial de 35 % d’électricité dans la consommation finale d’énergie d’ici 2035 et renvoie à 2027 l’examen de la base de calcul du triplement des financements de l’adaptation. La présidence turque souhaite présenter le projet aux délégations dans la matinée. Aucun accord n’est encore annoncé.

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Le troisième projet de la COP31 rappelle le consensus climatique de Dubaï sans nommer les énergies fossiles. Mis en ligne dans le registre de la Convention des Nations unies sur le climat, le texte maintient un objectif d’électrification à l’horizon 2035. Il laisse toutefois ouverte la base de calcul du triplement des financements de l’adaptation. La décision reste à prendre à Antalya.

Le troisième projet de la COP31 renvoie à Dubaï

La nouveauté se trouve au début du document : le préambule rappelle dans son ensemble le consensus des Émirats arabes unis. La décision adoptée à Dubaï en 2023 demandait aux pays de contribuer, selon leurs situations nationales, à une transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques. Le troisième projet d’Antalya renvoie à cette décision sans reprendre ces termes ni proposer de nouveau calendrier pour le pétrole, le gaz ou le charbon. Le projet précédent, publié le 19 novembre, ne nommait pas non plus les énergies fossiles, mais ne comportait pas ce rappel général dans son préambule.

La différence porte donc sur le lien avec un engagement politique antérieur, et non sur une nouvelle échéance. Le document réaffirme aussi les objectifs de l’accord de Paris : contenir le réchauffement bien en dessous de 2 °C et poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 °C. Il signale que le pic de réchauffement devrait dépasser 1,5 °C dans les prochaines années, sans présenter ce dépassement comme une raison d’abandonner l’objectif.

Électrification et captage du carbone : ce que le texte garde

Le projet maintient une cible figurant déjà dans la version du 19 novembre : porter la part de l’électricité à 35 % de la consommation finale d’énergie dans le monde d’ici 2035. Il s’agit de l’électricité dans l’ensemble des usages finaux, pas de la part des renouvelables dans la seule production électrique. Le nouveau texte ne répète plus à cet endroit les objectifs chiffrés de triplement des capacités renouvelables et de doublement du rythme d’amélioration de l’efficacité énergétique d’ici 2030, qui figurent dans la décision de Dubaï.

Le captage, l’utilisation et le stockage du carbone restent dans le projet. La présidence propose une ambition collective de déploiement à l’échelle de la gigatonne dans le monde d’ici 2035. Les variantes chiffrées qui figuraient entre crochets dans le document précédent disparaissent. La version du 22 novembre ne fixe pas de quota par pays et présente cette échelle comme une aspiration mondiale.

Adaptation : le point de départ reste à fixer

Sur le financement de l’adaptation, le texte réitère l’appel à faire au moins tripler les financements d’ici 2035. Il demande au Comité permanent du financement d’étudier les options pour définir le point de départ du calcul, avec un rapport attendu pour la session de novembre 2027. Sans cette base, le projet ne permet pas de donner un montant associé au triplement. Il propose aussi une feuille de route entre Antalya et Addis-Abeba pour financer l’adaptation et la résilience.

Ce triplement à l’horizon 2035 est distinct d’une autre disposition sur les décaissements annuels de certains fonds climatiques d’ici 2030, qui utilise 2022 comme référence. Ce deuxième repère ne tranche donc pas la question de la base de calcul pour l’ensemble du financement de l’adaptation.

Le projet revoit aussi le volet sur les montagnes, qui concerne notamment les pays où ces reliefs alimentent les réserves d’eau. Il propose un programme de travail de deux ans sous les deux organes subsidiaires de la Convention, avec des travaux en juin 2027 et juin 2028. Le texte du 19 renvoyait au programme de Nairobi. Il s’agit d’une proposition de cadre de travail, pas d’un financement annoncé pour le Liban ou un autre pays.

Le président de la COP31, Murat Kurum, a indiqué que le texte avait été transmis au secrétariat pour examen juridique. Il visait une présentation en plénière entre 10 h et 10 h 30 à Antalya, soit entre 9 h et 9 h 30 à Beyrouth. Le registre des Nations unies classe toujours le document comme projet. La mise en ligne et l’horaire avancé par la présidence ne valent pas décision des délégations.

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