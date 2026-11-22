La défense civile péruvienne dénombre un mort et 16 blessés après le séisme de magnitude 6,7 survenu vendredi 20 novembre près de Junín. Son relevé de samedi soir fait état de 152 logements inhabitables et de 157 autres endommagés. Des établissements de santé ont également subi des dégâts, mais restaient en service selon les autorités. Le bilan se rapporte à la secousse principale, pas au séisme de magnitude 5,0 que l’Institut géophysique a enregistré quelques heures plus tard dans la même zone.

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Le séisme de Junín, de magnitude 6,7, a fait un mort et 16 blessés au Pérou, selon la défense civile. Le rapport arrêté samedi 21 novembre à 18 h, heure locale, recense 152 logements inhabitables. Il révise le premier bilan, qui ne faisait état que d’une personne blessée.

Le Centre national des opérations d’urgence (COEN) situe le décès dans la région de Huánuco. L’homme est mort à l’hôpital régional Hermilio Valdizán, selon les autorités sanitaires. Le tableau détaillé de la défense civile compte par ailleurs 16 blessés pris en charge dans sept établissements. Six avaient déjà quitté leur établissement de soins lorsque ce tableau a été arrêté. Le rapport ne précise pas les circonstances du décès dans son bilan détaillé.

Le séisme de Junín a rendu 152 logements inhabitables

Le rapport distingue les logements inhabitables de ceux qui ont subi des dégâts sans être classés dans cette catégorie. Il en dénombre respectivement 152 et 157. Le département de Pasco compte le plus grand nombre de logements déclarés inhabitables, avec 80 cas. Huánuco en compte 49, et Junín 22. Dans le seul district de Panao, à Huánuco, les autorités recensent 21 logements inhabitables et dix autres endommagés.

Le relevé national couvre aussi des dégâts à Lima et dans la province du Callao. Certains habitants de Pasco passent encore la nuit dans les parties intactes de leur logement, selon le centre régional des opérations d’urgence. Le recensement restait en cours dans plusieurs districts. Le nombre de logements recensés ne donne donc pas à lui seul celui des personnes qui ont dû quitter leur domicile.

Des centres de santé endommagés, mais toujours en service

Le secteur sanitaire a recensé 22 établissements touchés, dont 13 à Junín et cinq à Huánuco. Tous restaient opérationnels selon le compte rendu repris par le COEN. Le rapport signale aussi des dégâts dans cinq établissements d’enseignement. Dans une école de Huánuco, les autorités décrivent des fissures, des murs partiellement effondrés et la chute de faux plafonds dans des salles de classe.

Des chutes de pierres ont perturbé la circulation, notamment près de Tomaykichwa, dans la province d’Ambo. Le ministère des Transports faisait état d’une reprise du trafic sur les voies de Huánuco, Junín et Lima après des travaux de déblaiement. Le secteur de l’énergie a compté près de 93 000 clients touchés par des coupures dans les départements de Junín, Pasco et Huánuco. Ce chiffre mesure l’ampleur des interruptions signalées, pas le nombre d’abonnés encore privés de courant samedi soir.

Deux secousses distinctes dans la même zone

L’Institut géophysique du Pérou situe la première secousse vendredi 20 novembre à 19 h 09, heure locale, à 30 kilomètres au nord-ouest de Junín et à 129 kilomètres de profondeur. Le deuxième séisme, de magnitude 5,0, s’est produit samedi à 0 h 12, à 127 kilomètres de profondeur, dans la même zone. Les deux secousses ont fait l’objet de relevés distincts. Le bilan d’un mort et de 16 blessés figure dans le rapport consacré à celle de magnitude 6,7.

Le COEN poursuit la collecte des évaluations des municipalités. Les dommages relevés dans les premières heures peuvent encore être reclassés à mesure que les équipes inspectent les bâtiments et recensent les besoins des habitants.

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