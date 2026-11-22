Samedi 21 novembre, le Port de Seattle a signalé une intervention de l’ICE à l’aéroport de Seattle-Tacoma pendant l’embarquement d’un vol Alaska Airlines pour Los Angeles. Deux passagers sont concernés selon le gestionnaire, qui ne donne pas de bilan des arrestations. La compagnie affirme n’avoir reçu aucun préavis. Le Port échange avec le département de la Sécurité intérieure pour déterminer si les agents fédéraux ont respecté les protocoles établis localement, sans conclure à un manquement.

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L’ICE est intervenue à Seattle samedi 21 novembre au matin, pendant l’embarquement d’un vol intérieur d’Alaska Airlines pour Los Angeles. Le Port de Seattle fait état de deux passagers concernés. La compagnie dit n’avoir reçu aucun préavis. Le gestionnaire de l’aéroport a engagé des échanges avec le département de la Sécurité intérieure pour déterminer si les agents fédéraux ont respecté les protocoles convenus localement.

Intervention de l’ICE à Seattle : deux passagers concernés

Le Port de Seattle situe l’intervention à l’aéroport international de Seattle-Tacoma, lors de l’embarquement du vol AS 1306. Dans son communiqué, le gestionnaire identifie le service fédéral de l’immigration, l’ICE, et mentionne deux passagers. Il ne précise pas si les deux ont été arrêtés. Le nombre de personnes arrêtées ne figure pas dans ce communiqué.

Le gestionnaire de l’aéroport a dénoncé l’incident et souligné ses effets sur la famille concernée et sur les autres voyageurs. Alaska Airlines, dans un communiqué horodaté à 15 h 30 sur la côte ouest des États-Unis, a également exprimé son inquiétude pour ses passagers et son personnel. Les deux communiqués situent l’intervention dans la matinée, sans en donner l’heure exacte.

Alaska Airlines dit ne pas avoir reçu de préavis

La compagnie affirme que les autorités ne l’avaient pas prévenue de cette intervention. Elle rappelle qu’elle doit se conformer aux lois applicables dans ses échanges avec les forces de l’ordre. Elle précise en revanche qu’elle ne dirige ni ne coordonne les opérations fédérales de contrôle de l’immigration. Elle compte examiner les circonstances avec le Port et les autorités publiques, notamment pour savoir si les procédures prévues ont été suivies.

L’absence de préavis à la compagnie et le respect des protocoles conclus avec le Port sont deux questions différentes. Le communiqué d’Alaska Airlines établit sa position sur la première. Il ne précise pas si un protocole applicable imposait de l’avertir, qui devait le faire, ni si le gestionnaire de l’aéroport devait recevoir un avis distinct. Aucun des deux communiqués ne conclut à un manquement vérifié.

Ce que le Port veut vérifier avec le département fédéral

Le Port de Seattle possède et exploite l’aéroport. Il indique qu’il n’a pas autorité sur les opérations des services fédéraux de l’immigration et que sa propre police n’y participe pas. Dans sa documentation publique, il explique qu’il n’est historiquement pas averti à l’avance de ces interventions, y compris lorsqu’elles se déroulent sur ses installations. Le Port renvoie au département de la Sécurité intérieure, le DHS, la confirmation des cas individuels.

La commission du Port a néanmoins adopté en février des règles qui relèvent de ses propres compétences. L’une vise à rendre ses policiers identifiables afin d’éviter toute confusion avec les agents fédéraux. Une autre encadre l’utilisation de ses espaces non publics à des fins de rétention administrative ou d’appui aux contrôles de l’immigration, sous réserve des obligations légales. Ces règles locales ne déterminent pas à elles seules les conditions de l’intervention du 21 novembre.

Dans le cas du vol pour Los Angeles, le Port invoque aussi des protocoles que les responsables fédéraux locaux avaient, selon lui, déjà acceptés. Ce sont ces engagements de coordination qu’il examine désormais avec le DHS. Il n’a pas détaillé dans son communiqué les dispositions qui auraient pu s’appliquer à l’embarquement, ni fixé de date pour publier le résultat de ses échanges.

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