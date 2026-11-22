Paolo Bulgari, petit-fils de l’orfèvre grec qui a fondé la maison Bulgari à Rome en 1884, est mort à 89 ans. Formé aux côtés de son père et spécialiste des pierres précieuses, il a rejoint l’entreprise familiale en 1960 et pris sa présidence en 1984. Il est resté à la tête du conseil d’administration lors de l’entrée de la maison dans le groupe français LVMH en 2011. Sa famille a annoncé des obsèques lundi 23 novembre à la basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem, à Rome.

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Paolo Bulgari, qui a présidé la maison romaine de joaillerie à partir de 1984, est mort à 89 ans. Sa disparition a été annoncée samedi 21 novembre. Petit-fils d’un orfèvre grec installé en Italie, il a d’abord appris le métier auprès de son père, avant d’accompagner l’expansion internationale de Bulgari puis son rapprochement avec LVMH, en 2011.

Paolo Bulgari, joaillier de la troisième génération

Lorsqu’il rejoint l’entreprise en 1960, Paolo Bulgari travaille aux côtés de son père Giorgio et se spécialise dans les pierres précieuses. La maison ne part pas de rien. Fondée à Rome en 1884 par son grand-père Sotirio, elle est passée des objets d’argent aux bijoux de platine et de diamants, puis à l’or jaune et aux pierres de couleur. La boutique de la Via Condotti, fréquentée à l’époque de la Dolce Vita par des acteurs et des actrices de cinéma, a déjà donné à la maison une clientèle internationale.

La couleur devient l’un de ses signes distinctifs. L’atelier associe des pierres que la joaillerie de l’époque réunit moins volontiers, et taille certaines gemmes en cabochon, avec une surface bombée plutôt qu’une succession de facettes. Un collier de 1969 conservé dans les archives de la maison réunit une émeraude de 44,60 carats, des rubis et des diamants. Son pendentif octogonal se détache pour se porter en broche. Cette pièce illustre le travail des ateliers de cette génération ; elle ne saurait être attribuée au seul Paolo Bulgari.

La maison ouvre des boutiques ailleurs en Europe et aux États-Unis dès le début des années 1970. Paolo en prend la présidence en 1984. Avec son frère Nicola puis son neveu Francesco Trapani, il participe au développement d’une entreprise qui ne vend plus seulement des bijoux. Lorsque LVMH engage le rapprochement en 2011, Bulgari est déjà présent dans l’horlogerie, les parfums et les accessoires. La place des montres dans l’entreprise doit notamment à des modèles où le dessin du bracelet ou du boîtier compte autant que le cadran.

En 2011, la famille cède le contrôle mais reste à la présidence

Le rapprochement avec LVMH se déroule en deux temps. La famille apporte au groupe français sa participation de contrôle dans la société italienne, alors cotée à Milan. Elle reçoit en échange des actions LVMH. Le groupe lance ensuite une offre à 12,25 euros par action pour acquérir les titres encore détenus par les minoritaires. À la clôture de l’offre, en septembre 2011, LVMH annonce qu’il détiendra 98,09 % du capital une fois les acquisitions dénouées.

Le changement d’actionnaire n’entraîne pas le départ immédiat des dirigeants de la famille. L’accord prévoit que Paolo Bulgari reste président du conseil d’administration de Bulgari et que Nicola conserve la vice-présidence. Francesco Trapani prend pour sa part la tête des activités montres et joaillerie de LVMH. Cette répartition permet de distinguer ce que la famille transmet en 2011, le contrôle du capital, et les fonctions qu’elle continue alors d’exercer dans la maison.

Dans l’est de Rome, le soutien aux écoles

Dans un texte consacré à sa fondation, Paolo Bulgari revenait sur un détail que le nom italianisé de la maison peut faire oublier. Son grand-père était parti d’un village d’Épire où l’on travaillait l’argent. Il s’était d’abord établi à Naples, avant d’ouvrir à Rome une boutique de la Via Sistina. Le joaillier rattachait à cette histoire familiale son intérêt pour l’accès des jeunes à l’éducation.

Créée en 2019, sa fondation a notamment travaillé avec des écoles et des associations à Tor Bella Monaca, dans l’est de Rome. Elle a soutenu la rénovation d’espaces publics et des projets contre le décrochage scolaire. Parmi eux, le programme Tornasole a réuni 14 écoles de trois districts de la capitale. La famille a fixé les obsèques au lundi 23 novembre à 11 h, à la basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem, à Rome.

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