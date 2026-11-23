À Séoul, Tristan Kim observe les trajets du quotidien entre Itaewon et Yeoksam. Rues en pente, sièges chauffants, abris et informations sur les autobus nourrissent sa réflexion sur une ville attentive à ses habitants. À travers trois scènes et dix photographies, il interroge la place de l’attente, de l’entretien et de l’accessibilité dans l’espace public. Ce témoignage situé ne propose pas de modèle universel : il invite à regarder les détails concrets qui rendent les déplacements moins pénibles.

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Tribune inédite | Tristan Kim (Byonghui Kim) | Séoul, Corée du Sud

Une ville se révèle aussi dans l’attente

Le matin, je quitte mon domicile dans le quartier d’Itaewon, à Séoul, pour rejoindre mon lieu de travail dans le domaine de la construction et des aménagements intérieurs. Je traverse des rues en pente, je croise des commerces qui ouvrent leurs portes et j’attends parfois un autobus au milieu du bruit de la circulation. Ce trajet n’a rien d’une carte postale. Pourtant, il me conduit chaque jour à la même question : qu’est-ce qui rend réellement une ville habitable ?

Lorsqu’on parle de la modernité sud-coréenne, on évoque volontiers les gratte-ciel, les infrastructures gigantesques et les innovations numériques. Ces éléments existent, mais le confort d’une personne qui va travailler dépend souvent d’objets plus modestes. Un siège où l’on peut s’asseoir, un abri contre le vent, un panneau lisible ou un passage sûr peuvent modifier la qualité d’un quart d’heure ordinaire. Ce sont ces petites décisions d’aménagement, observées à hauteur de piéton, que je souhaite raconter.

Première scène : une pente dans Itaewon

Itaewon est connu pour sa vie nocturne et ses restaurants, mais les rues résidentielles y sont également marquées par de fortes déclivités. Un matin d’automne, je descends une de ces voies. Les câbles électriques traversent le ciel, les maisons se succèdent et, à quelques centaines de mètres, la circulation reprend son rythme. Par temps sec, la pente peut sembler banale. Lorsque la pluie ou le gel arrivent, le même espace pose d’autres questions : les personnes âgées peuvent-elles le parcourir aisément ? Un parent avec une poussette y circule-t-il sans crainte ? Qui veille à son entretien ?

Une rue résidentielle pentue d’Itaewon au petit matin. © Tristan Kim / PG Global Insight

Dans certaines rues en pente, j’ai photographié des traces visibles d’installations de chauffage de la chaussée, destinées à limiter les risques associés au verglas. Je ne prétends pas que ces équipements fonctionnaient le jour de la prise de vue, ni qu’ils suppriment tous les accidents. Je constate simplement qu’une partie de l’effort d’aménagement se trouve sous nos pieds, loin des façades spectaculaires. L’utilité d’un dispositif dépend ensuite de son fonctionnement, de sa maintenance et de son accessibilité réelle.

Traces visibles d’aménagements de chauffage de la chaussée dans une rue en pente d’Itaewon. La photographie ne prouve pas que le système fonctionnait lors de la prise de vue. © Tristan Kim / PG Global Insight

Deuxième scène : attendre l’autobus

À un arrêt d’Itaewon, un siège jaune chauffant attire mon attention. Tout près, un affichage électronique annonce l’arrivée d’un autobus, parfois avec une estimation en minutes. Je photographie ces objets, non parce qu’ils seraient extraordinaires, mais parce qu’ils répondent à deux expériences très ordinaires : avoir froid et ne pas savoir combien de temps il reste à attendre. Même une attente de dix minutes n’est pas une parenthèse abstraite : elle appartient à la vie de la personne qui la traverse.

Gros plan sur un banc public chauffant à un arrêt d’autobus d’Itaewon, selon les observations de l’auteur. © Tristan Kim / PG Global Insight

Sur d’autres arrêts de Séoul, des espaces fermés permettent aux voyageurs de s’abriter du froid ou de la chaleur. Près de la station Yeoksam, j’ai également observé une salle d’attente vitrée, aménagée avec du bois, des assises et des informations sur le trafic. Rien n’oblige à reproduire partout exactement le même modèle. La taille d’un abri, son coût énergétique, sa propreté, la circulation des personnes et son entretien doivent être adaptés au contexte. La leçon n’est pas qu’un équipement sophistiqué serait toujours supérieur ; c’est qu’il faut concevoir l’attente comme une activité humaine à part entière.

Un abri fermé pour les voyageurs au bord d’une avenue de Séoul. © Tristan Kim / PG Global Insight

Intérieur d’un abri vitré près de la station Yeoksam, avec panneaux en bois et espace d’attente. © Tristan Kim / PG Global Insight

Écran d’information sur les autobus dans un abri proche de la station Yeoksam. © Tristan Kim / PG Global Insight

Le détail et la dignité

Travaillant dans le bâtiment et l’aménagement intérieur, j’ai appris à regarder au-delà des surfaces neuves. Un hall peut être élégant mais difficile à utiliser. Un arrêt d’autobus peut paraître très simple et néanmoins être précieux si une personne fatiguée y trouve un siège, si un voyageur peu familier du quartier comprend le parcours ou si une personne à mobilité réduite peut s’approcher sans obstacle. Il ne suffit pas d’installer une technologie : encore faut-il que son usage soit compréhensible et qu’elle reste disponible dans le temps.

Je pense souvent à ce que les photographies ne peuvent pas montrer. Une image saisit un objet à un instant donné ; elle ne mesure ni la satisfaction des usagers, ni la qualité de la maintenance, ni le coût réel pour la collectivité. Elle peut toutefois attirer l’attention sur de bonnes questions. Quand nous regardons un banc public, nous pouvons demander qui peut s’y asseoir. Quand nous voyons un panneau d’affichage, nous pouvons demander qui est capable de le lire. Les détails techniques deviennent alors des questions de dignité et de temps partagé.

Troisième scène : un carrefour après le travail

Le soir, autour de Yeoksam, je retrouve les rues d’immeubles de bureaux. Les voitures avancent dans la lumière des enseignes et des lampadaires. Les personnes qui sortent de leur travail disposent encore de trajets à accomplir, de correspondances à trouver et de familles à rejoindre. Les bus et les espaces d’attente s’insèrent dans ce mouvement. À Séoul, certaines avenues possèdent des voies réservées aux autobus et des quais situés au milieu de la chaussée. Cela témoigne d’un choix d’organisation de l’espace collectif, même si les embouteillages et les difficultés d’accès ne disparaissent pas pour autant.

Circulation et immeubles de bureaux en fin de journée dans le quartier de Yeoksam. © Tristan Kim / PG Global Insight

À mes yeux, l’expérience d’un déplacement doit être considérée comme un tout : marcher depuis son domicile, franchir un carrefour, attendre, monter dans un véhicule, comprendre une correspondance, puis arriver à destination. Un siège chauffant, une information fiable ou un passage bien placé ne constituent pas des solutions isolées. Ils deviennent utiles lorsqu’ils forment une chaîne suffisamment cohérente pour que l’usager n’ait pas à réparer lui-même chaque rupture du parcours.

Arrêt d’autobus au centre d’une avenue de Séoul, entre des voies dédiées au transport collectif. © Tristan Kim / PG Global Insight

Intérieur d’un autobus utilisé sur un trajet entre Itaewon et Gangnam. © Tristan Kim / PG Global Insight

Observer sans exporter des certitudes

Je vis en Corée du Sud et je n’écris pas au nom des habitants du Liban. Je ne prétends pas connaître les contraintes techniques, économiques ou politiques des villes libanaises. Mon expérience ne doit donc pas servir de comparaison simpliste entre pays. Il s’agit d’un témoignage situé : une personne, plusieurs trajets et quelques photographies prises à Séoul. Je les propose comme matière à réflexion et non comme mode d’emploi universel.

Chaque ville dispose de ses propres priorités. Un abri, une zone d’ombre, un trottoir moins encombré, une indication de trajet plus claire ou un entretien régulier peuvent être utiles à des degrés différents selon le quartier. Ce qui mérite d’être partagé d’une ville à l’autre n’est peut-être pas une forme de mobilier urbain, mais la méthode qui consiste à demander : quelles sont les difficultés concrètes que rencontrent les habitants dans leur journée ?

Le visage quotidien du progrès

Une ville peut impressionner par ses tours et ses réseaux. Elle gagne, à mon sens, à être jugée également sur ses gestes modestes : rendre une pente moins risquée, ménager une pause, protéger une attente, indiquer une arrivée. Les photographies qui accompagnent cette tribune ne prouvent pas que Séoul aurait trouvé la formule d’une ville parfaite. Elles montrent simplement ce que j’ai remarqué en allant travailler et en rentrant chez moi.

Je continuerai à photographier ces scènes ordinaires. Elles me rappellent qu’un espace public n’est pas seulement un décor entre deux bâtiments : c’est l’endroit où se rencontrent les horaires, les corps, les attentes et la vie de personnes qui ne se connaissent pas. Le progrès prend parfois la forme discrète d’un service qui permet à quelqu’un de rentrer chez soi avec un peu moins de fatigue.

À propos de l’auteur

Tristan Kim (Byonghui Kim) travaille dans la construction et la qualité des aménagements intérieurs en Corée du Sud. Installé à Séoul et lié à la ville de Gimcheon, il photographie et raconte la vie quotidienne, les déplacements et les espaces ordinaires sur PG Global Insight : https://pgglobalinsightblog.wordpress.com/.

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